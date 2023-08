Sep Vanmarcke schuift aan bij Wim Lybaert: ‘Van topsporter tot patiënt’

Begin juli kondigde Sep Vanmarcke aan dat hij onmiddellijk moest stoppen met koersen vanwege een hartprobleem. Een bittere pil voor de West-Vlaamse kasseistamper, maar daardoor kon hij wel aanschuiven in de tuin van Wim Lybaert, die in ‘Zomeravonden’ telkens een gast verwent met zijn lievelingsgerecht en een knisperende hap gezelligheid.

SEP VANMARCKE «Ik had Wim nog nooit ontmoet, maar ik was fan van ‘De Columbus’: stoppen op een droomlocatie, leven in de natuur, vuur maken, lekker eten en van de zonsondergang genieten. Helaas kon ik er als coureur niet aan deelnemen. Maar in de coronaperiode bracht het programma me op het idee een mobilhome te kopen, zodat ik alleen op stage kon.»

HUMO Heb je ook groene vingers?

VANMARCKE «Mijn tuin staat vol bomen en bloemen en ik wroet graag, maar ik ken er nog te weinig van. Tijdens corona heb ik ook een moestuin aangelegd, maar ik zat te vaak in het buitenland. Het onkruid tierde overal! Nu ga ik die moestuin weer opstarten.»

HUMO Kies je nu voor het gezapige leven, inclusief beginnend buikje, of blijf je leven als topsporter?

VANMARCKE «Dat tweede is spijtig genoeg geen optie. Door mijn hartprobleem mag ik alleen nog rustig sporten. Maar ik ga mezelf ook niet op hamburgers, frieten en alcohol storten. Bier en wijn lust ik niet. Een cocktail wel, maar meestal hou ik het bij ééntje. Ik wil mezelf straks nog in de spiegel kunnen aankijken.»

HUMO Heb je je afscheid al wat kunnen verwerken?

VANMARCKE «Het is heel dubbel. Ik vind het fijn dat ik nieuwe dingen kan doen, dat ik niet meer maniakaal op mijn voeding moet letten en op tijd in bed moet kruipen. Maar ik had graag een mooier afscheid gewild. De mentale stap van topsporter naar patiënt is ook heel lastig. Ik wilde na mijn carrière nog graag een Iron Man doen, een scherpe marathon lopen en de Mont Blanc beklimmen: daar moet ik een kruis over maken.»

HUMO Je was erg geliefd bij het publiek, maar had ook de stempel van eeuwige pechvogel. Hoe blik je terug op je carrière?

VANMARCKE «Ik heb altijd professioneel gewerkt en er het maximum uitgehaald. Pech was er vaak bij, maar ik had niet graag dat mensen zeiden dat ik altijd viel. De meeste renners gaan drie, vier keer per jaar tegen de grond. Alleen gebeurde dat bij mij vaak in het voorjaar, wanneer we meer risico’s namen.»

HUMO Wat brengt de toekomst?

VANMARCKE «Daar denk ik veel over na, maar ik weet nog niks. Door dat abrupte einde sta ik plots aan de rand van het zwarte gat, zonder voorbereiding. Ik wil graag mijn ervaring doorgeven en in het wielermilieu blijven. Dat kan misschien als analist, maar ook in een functie bij een ploeg.»

HUMO Rentenieren is geen optie?

VANMARCKE «Nee, dat zou dom zijn. Een mens heeft doelen nodig in zijn leven.»

‘Zomeravonden’ – Sep Vanmarcke

VRT 1, dinsdag 15 augustus, 20.45