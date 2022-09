Serveersters Leena en Katelen: ‘Op het einde van de date haalt toch altijd weer de man zijn portefeuille boven’

In afwachting van een nieuw seizoen kunt u in de late avond naar de herhalingen van ‘First Dates’ kijken, het sympathieke programma dat de Vlaming op semi-culinaire wijze aan een lief wil helpen. Ook serveersters Leena en Katelen zijn weer van de partij, al bleken de deelnemers ook niet immuun voor hún charmes. ‘Eén keer hebben we allebei tegelijk touche gehad, bij een sympathieke man met een roze brilletje. Toch maar ‘Nee, dank u’ gezegd toen hij ons aanbood om erbij te komen zitten.’

In een Mechels koffiehuis op een boogscheut van Spoor 18, de 'multifunctionele business eventlocatie' waar 'First Dates' werd opgenomen, verdronken wij twee uur lang beurtelings in de ogen van Leena van Loon (het blondje) en Katelen Perez T'Seyen (de latina). Eat your heart out, sympathieke man met roze brilletje! Dat het weleens ons laatste horecabezoek voor lange tijd zou kunnen worden, zal enkele uren later pas duidelijk worden - dit gesprek vond vlak vóór de lockdown light plaats.

LEENA VAN LOON «Wat Katelen en ik gemeen hebben, is dat we ervoor gáán als er zich kansen voordoen. Toen 'First Dates' op ons pad kwam, hebben we dus allebei meteen toegehapt. Je leert nog eens wat nieuwe mensen kennen, en wie weet opent het wel een interessante deur.»

KATELEN PEREZ T'SEYEN «Met 'First Dates' heb ik weer iets op mijn bucketlist kunnen afvinken. Een rol krijgen in een televisieprogramma? Check! Hopelijk komen er nog meer van dat soort topervaringen.»

HUMO Hadden jullie ervaring als serveerster?

KATELEN «Ja, dat was één van de voorwaarden om je te mogen inschrijven voor de audities. Het 'First Dates'-restaurant moest zoveel mogelijk op een echt restaurant lijken: met acteurs zou dat niet gewerkt hebben.»

LEENA «Ik ben zo'n beetje in de horeca opgegroeid. Jarenlang heb ik als jobstudente opgediend, en zo ben ik zaalverantwoordelijke geworden in een taverne in Kalmthout. En onlangs zijn mijn vriend en ik aangenomen bij Plein Publiek: we werken zowel in de Antwerpse als in de Brusselse vestiging als hospitality and food managers.»

KATELEN «Ik sta al van jongs af aan in het restaurant dat mijn vader heeft opgestart, La Cucaracha in Leuven. Ik heb er altijd van alles en nog wat gedaan, van koken over administratie tot het opleiden van het zaalpersoneel. Mijn vader komt uit Mexico, en met La Cucaracha heeft hij al van in het begin de Belgen willen opvoeden in de Mexicaanse keuken. We maken zoveel mogelijk onderscheid met de Tex-Mex-keuken, omdat die twee vaak verward worden.»

LEENA «Wat dacht ik laatst ook weer dat een Mexicaans gerecht was, maar het bleek Tex-Mex te zijn?»

KATELEN «Chili con carne: dat is een bekend misverstand. Klanten vragen me in het restaurant ook vaak om zure room, en ze reageren dan weleens verbaasd als ik antwoord dat we dat niet in huis hebben. 'Hoe, dat hoort er toch bij?' Nee, dus: een kwak zure room op je enchilada of burrito, hoe lekker dat ook kan zijn, is Amerikaans.»

Katelen in 'First Dates' Beeld VRT

BAD BOY

HUMO Kenden jullie elkaar al voor 'First Dates'?

KATELEN «Nee.»

LEENA «Ik had alleen Patrick al eens eerder gezien, toen ik met mijn vriend ging eten in zijn brasserie in Ekeren. Barman Bram kenden we geen van beiden, maar inmiddels kennen we hem maar al te goed. Zo'n grappige gast! En zo diepzinnig. Uit het niets kan hij van die vragen op je afvuren à la 'Leena, waar word jij gelukkig van?' of 'Waar zie jij jezelf over tien jaar?'»

KATELEN «'Zou je eeuwig willen leven?'»

LEENA «Dat je zegt: 'Bram, echt.... Eeuwig leven, dat kan toch niet?' Ik ben te nuchter voor dat soort vragen, geloof ik.»

HUMO In Het Laatste Nieuws vertelde hij dat-ie tijdens de 'First Dates'-opnames goed in de markt lag bij oudere vrouwen.

LEENA «Ook bij jongere vrouwen, hoor! En bij mannen die voor de mannen zijn, haha.»

HUMO Hij ziet er dan ook uit alsof hij al jaren in 'The Bold and the Beautiful' meespeelt.

LEENA «Crazy, hè? En op elke promofoto die we gemaakt hebben, trekt hij exact hetzelfde gezicht. Katelen en ik kunnen al eens een mindere dag hebben, Bram niet. Je zou denken dat hij een air heeft, maar nee: hij is zo warm en zacht, en hij heeft zo'n minihartje.»

HUMO Is hij nog vrijgezel?

LEENA «Nee, hij is verloofd met Lien.»

HUMO Jammer, Katelen? Jij bent de enige single van het team.

KATELEN «Bwa, nee. Een lieve jongen, maar zeker geen match.»

LEENA «Voor jou moeten ze iets stoerder zijn, nee?»

KATELEN «Dat mag.»

HUMO Een bad boy?

KATELEN (lacht) «Droomt iedere vrouw niet van een bad boy? Nee, laten we zeggen dat ik graag heb dat de man de man is, en zich als zodanig gedraagt. Niet eenvoudig, omdat ik van nature nogal dominant ben: ík bepaal doorgaans wanneer we wat gaan doen.»

LEENA «Jij hebt een sterke figuur naast je nodig.»

KATELEN «Ik heb het wel voor latino's: dat zijn vaak macho's, maar tegelijk zijn ze ook heel galant. Ik zal mijn toekomstige man als een koning behandelen, maar ik verwacht ook van hem dat hij mij zal soigneren.»

LEENA «Op dat vlak ben jij de klassieke van ons twee.»

KATELEN «Ik ben eerder conservatief, ja.»

Leena: 'Je zou denken dat barman Bram (rechts) een air heeft, maar nee: hij is zo warm en zacht, en hij heeft zo'n minihartje.'

HUMO Vind je dat een man de deur voor je moet openhouden?

KATELEN «Ik apprecieer dat. Ik ben zelfs een voorstander van de volledige beweging: de man opent de deur, de vrouw doet een stapje vooruit. Vervolgens stapt de man verder naar voren om te zien of de omgeving veilig is. Pas daarna laat hij de vrouw binnen.»

LEENA «Ik hoef echt niet constant als een prinses behandeld te worden; integendeel zelfs. Ik herinner me mijn eerste liefje, op mijn 15de: al na één week deed hij plots een zelf gekocht kettinkje rond m'n hals. 'Huh?!' dacht ik. 'Nééééé!'»

KATELEN (lacht) «Zoiets hoeft voor mij nu ook weer niet. Maar een kleine attentie zo nu en dan, ik zou daar wel blij mee zijn.»

LEENA (tegen Humo) «Telkens als er een knappe man het 'First Dates'-restaurant binnenwandelde, waren we met het personeel onder elkaar aan het smoezen: 'Zou dat iets voor Katelen zijn?'»

KATELEN «Bij de matchmakers, de mensen die de dates hebben samengesteld, heb ik meer dan eens laten vallen: 'Ik vertrouw op jullie: als jullie iemand vinden die bij mij zou kunnen passen, laat het me dan weten. Dan wil ik de voetjes weleens onder tafel schuiven, en me door Leena laten bedienen.' Niet gebeurd, helaas.»

LEENA «Als er een tweede seizoen van 'First Dates’ komt, dan vind ik dat dat alsnog moet gebeuren. Toch veel leuker dan een Tinderdate? Bij 'First Dates' weet je tenminste op voorhand dat je veel raakvlakken zult hebben met je date.»

KATELEN «En als het niks wordt, dan heb je toch een fijn gesprek gehad.»

HUMO Hebben jullie ervaring met Tinder?

LEENA «Ik niet, ik heb zelfs nog nooit een date gehad.»

KATELEN «Huh?»

LEENA «Inclusief mijn huidige relatie heb ik twee lange relaties gehad. In geen van beide gevallen hebben we elkaar via het internet leren kennen.»

KATELEN «Zo tof! Mijn mama vertelt me weleens dat vroeger de supermarkt dé plek was om een lief te leren kennen. Mij lijkt dat geweldig, maar tegenwoordig loopt iedereen daar rond met oortjes, dus wat moet je doen? Je kiest zoals iedereen voor Tinder. Al merk je wel dat hoe langer hoe meer mensen dat beu zijn, en kiezen voor écht contact: een speeddate-evenement of zo. Daarom waren er ook zoveel inschrijvingen voor 'First Dates'.»

LEENA «Vijfduizend: dat is toch veel voor een eerste seizoen? Cool dat zoveel mensen het aandurven.»

HUMO In de originele Britse Channel Four-versie gebeurt het weleens dat een deelnemer er tijdens een date vanonder muist. Zo herinner ik me een jonge vrouw die halverwege het etentje zei dat ze even naar het toilet moest...

LEENA (onderbreekt) «O, nee!»

HUMO O ja.

KATELEN «Bij ons heb ik dat soort gênante dingen niet zien gebeuren.»

LEENA «De Vlaming is daar te beleefd voor, denk ik. Al heeft ook onze versie genoeg scènes opgeleverd waarvan je zegt: 'Djiezus!' Die mevrouw met dat hondje, bijvoorbeeld.»

KATELEN «Oh my God, ja!»

LEENA «De man met wie ze een date had, vond het helemaal niks dat dat beestje - Eevee - lag te slapen op tafel. Maar tijdens het korte interview na afloop wilde hij toch nog even z'n beste beentje voorzetten door dat hondje te aaien. Man, dat beest at bijna zijn hand op!»

LEENA «Dat is nu juist het leuke aan dit programma: je krijgt alle soorten mensen over de vloer. Jong, oud, man, vrouw, hetero, gay... Eén keer werd ons op voorhand meegedeeld dat er iemand zou komen eten die geen 'hij' of 'zij' was, maar een 'het'. 'Let er een beetje op dat je 'het’ niet aanspreekt met meneer of mevrouw: dat vindt 'het' niet leuk.'»

HUMO Jij hebt als zelfverklaard conservatief geen probleem met mensen die zichzelf als 'het' definiëren?

KATELEN «Nee, iedereen mag van mij zijn wie hij is. Als zij maar respecteren wie ík ben. De wereld is zo snel aan het veranderen, dat het belangrijk is om je aan te passen aan wat andere mensen willen en voelen. Zo heb ik ook niks tegen feministen, zolang zij er op hun beurt respect voor hebben dat ik eerder voor een traditionele man zal kiezen. Dat laat 'First Dates' mooi zien, vind ik, dat er duizend-en-één manieren zijn om je leven te leven, en dat de ene manier niet per se beter is dan de andere.»

Beeld Geert Van De Velde

DE REKENING

HUMO De deelnemers aan 'First Dates' krijgen na afloop van hun maaltijd de rekening gepresenteerd. Is het niet een beetje gek dat je in een tv-programma moet betalen voor je eten?

KATELEN «Het was de bedoeling om de dates zo echt mogelijk te maken. Daar hoort betalen bij.»

LEENA «Een maaltijd met alles erop en eraan kostte ook maar zo'n 20 euro per persoon. Voor de deelnemers dan: voor de figuranten was het gratis. Er was ook geen kassa - we gaven iedereen hetzelfde bonnetje.»

KATELEN «Dat betalen op het einde is bovendien een goeie manier om mekaar op een andere manier te leren kennen.»

LEENA «Ja, want je hebt misschien wel een leuk gesprek achter de rug, maar soms wordt het op het einde toch nog awkward. Dat je denkt: huh? Dat had ik precies toch anders ingeschat.»

HUMO Het valt me op dat het anno 2020 nog steeds standaard de man is die de rekening betaalt.

KATELEN «Klopt, ja. Er waren wel vrouwen die aanboden te betalen, maar uiteindelijk was het toch weer altijd de man die zijn portefeuille tevoorschijn haalde: 'De volgende keer is de rekening voor jou.'»

LEENA «Ik heb opgemerkt dat de meeste mannen zich er niet prettig bij voelen als de vrouw zou betalen. Onze maître Patrick heeft me dat letterlijk zo gezegd: 'Als man sta ik erop om te betalen. Apprecieer dat gewoon.'»

HUMO Het Britse origineel wordt opgenomen in een bestaand restaurant, Paternoster Chop House in Londen. Noem me een zeur, maar ik vind dat toch net iets swingender dan de aangeklede bunker waarin jullie rondwandelen.

LEENA «Misschien. Maar het is niet evident om een bestaande horecazaak een maand lang te kunnen afhuren voor opnames.»

KATELEN «Vergeet ook niet dat de Britse versie al negen seizoenen loopt. In de eerste reeks was het ook nog niet wat het naderhand geworden is.»

LEENA «Dat is voor ons wel een nadeel, dat we constant vergeleken worden met het Britse origineel. 'Patrick lijkt te veel op Fred,' lees ik weleens op de sociale media. Ja, oké, maar daarom is het natuurlijk ook een format.

»Bon, het blijft het eerste seizoen. Alle begin is moeilijk.»

KATELEN «We zijn nog maar aan het opwarmen.»

HUMO Er is duidelijk al gepraat over een tweede seizoen?

LEENA «Er is ons verteld dat die mogelijkheid bestaat, als het programma aanslaat. Wij hopen daar allemaal op, want we hebben de tijd van ons leven gehad.»

KATELEN «De daters vonden het ook allemaal super.»

LEENA «Drie jaar geleden heb ik meegedaan aan 'Mijn pop-uprestaurant' (met restaurant Meat & Griet miste ze op een haar na de finale, red.): toen moesten we soms tot vier keer de deur opendoen wanneer Sergio Herman en Gert Verhulst kwamen binnenwandelen om ons te vertellen hoe we op deze of gene test hadden gescoord. Dat is bij 'First Dates' niet het geval: 't is meer échte reality.»

Leena (rechts): 'Een man vond het maar niks dat het hondje van zijn date lag te slapen op tafel. Toen hij het achteraf toch wilde aaien, at dat beest bijna zijn hand op!'

0,68 PROCENT KANS

HUMO Een ontnuchterend cijfertje tussendoor. De Volkskrant becijferde onlangs het slagingspercentage van de Nederlandse 'First Dates': uit de in totaal 730 ontmoetingen bleken amper vijf koppels te zijn voortgekomen die nog steeds bij elkaar zijn. We hebben het hier dus over zegge en schrijve 0,68 procent.

KATELEN «Ik schrik daar niet zo van. Hoeveel procent van de koppels blijft überhaupt nog voor altijd samen? 't Zal niet veel meer zijn, denk ik.»

LEENA «'First Dates' is ook geen 'Blind getrouwd', hè. Daar is het echt de bedoeling om voor eeuwig en altijd samen te blijven, terwijl het bij ons vooral aankomt op een leuke date. Als daar meer van komt, zoveel te beter. Maar de druk is toch beduidend minder groot.»

HUMO 'Blind getrouwd' is al aan z'n vijfde seizoen toe. Ik heb de indruk dat we met z'n allen al bijna vergeten zijn wat een krankzinnig idee er aan dat programma ten grondslag ligt.

LEENA «Ik kijk graag naar 'Blind getrouwd', maar inderdaad: het blijft bizar. Zelf zou ik het alleszins echt niet aandurven om te trouwen met iemand die ik niet ken.»

KATELEN «Ik zou er wel voor openstaan. Als de mannen die je zelf kiest niet goed voor je zijn, waarom dan geen buitenstaander vragen om in jouw plaats een keuze te maken? Het enige minpunt is dat ik maar één keer wil trouwen. Als het niet werkt, dan heb ik al meteen een scheiding achter de rug. Daarom zou ik er eerder voor opteren om mijn papa iemand voor mij te laten kiezen. In hem heb ik het volste vertrouwen.»

LEENA «Meen je dat nu? Man, nooit van mijn leven. Oh my God, ik wil niet weten waar mijn papa mee zou komen aanzetten!»

HUMO Leena, je had het daarnet over een deur die als gevolg van 'First Dates' voor jou zou kunnen opengaan. Hoop je op meer tv-aanbiedingen?

LEENA «Dat is niet mijn directe ambitie. Ik voel me goed bij wat ik nu doe, maar ik zal het zeker overwegen als die kans zich aandient. Ik heb bijvoorbeeld veel bewondering voor hoe Danira haar talkshow 'Vandaag' presenteert: ze is zo spontaan, en ze doet zich niet anders voor dan ze is.»

HUMO En jij, Katelen?

KATELEN «Ik heb nooit rekening gehouden met de mogelijkheid dat ik ooit iets voor tv zou doen, maar na deze ervaring sta ik er meer voor open. Het is een toffe wereld, en je zit tussen de creatieve mensen. We zullen wel zien.»

HUMO Eerder dit jaar stond je op het podium van een modellenwedstrijd in Parijs.

KATELEN « Van kinds af aan heb ik gedroomd van Miss Universe en van 'Topmodel' en zo, maar toen ik de leeftijd bereikt had waarop het eventueel had gekund, durfde ik me niet in te schrijven, omdat ik me niet zeker over mezelf voelde. Nu zit ik al een hele tijd beter in m'n vel, dus dacht ik: laat ik mijn meisjesdroom proberen waar te maken. Ik heb me dus ingeschreven voor 'Topmodel International' en ben doorgestoten tot de finale, in het Lido op de Champs-Élysées: wat een pracht van een locatie! Het eerste wat ik dacht toen ik het podium zag: 'Oei, als ik hier maar niet struikel.' Maar 't is gelukkig goed gekomen.»

LEENA «Je had er dan ook lang op geoefend.»

KATELEN «Bijna zo lang als ik me kan herinneren: als kind paradeerde ik de woonkamer al op en neer.»

HUMO Waarom een Parijse modellenwedstrijd, en niet gewoon Miss België?

KATELEN «Vanwege mijn leeftijd: je mag als deelneemster aan Miss België niet ouder dan 25 zijn.»

LEENA «Echt waar? Oei, dan moet ik me haasten! (hilariteit)»

HUMO Laat ik mijn slotvraag jatten van barman Bram. Waar zien jullie jezelf over tien jaar staan?

LEENA «Hmm, moeilijke vraag. Mag ik daar even over nadenken?»

KATELEN «Over tien jaar zou ik alles willen hebben dat belangrijk is en betekenis geeft aan het leven. Ik zou bijvoorbeeld getrouwd willen zijn.»

LEENA «Ha ja, met iemand uit het volgende seizoen van 'First Dates'!»

KATELEN (lacht) «Ik zeg geen nee.»