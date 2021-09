‘Sex Education’ - seizoen 3 op Netflix: Nog steeds een les seksuele opvoeding waar je, in tegenstelling tot die op de middelbare school, plezier aan beleeft

Een vijftal minuten ver in het derde seizoen van ‘Sex Education’ zit dr. Jean Milburn (Gillian Anderson, die, zoals ze verderop bewijst, zelfs klasse blijft uitstralen terwijl ze scheten laat) in een radiostudio om te praten over haar boek ‘Onwetende natie: manifest voor seksuele voorlichting voor onze jeugd’. Het werk is een wetenschappelijk verantwoorde handleiding voor jongeren die betere info zoeken dan die die ze in hun klaslokaal krijgen, maar het enige waar de gniffelende presentatoren interesse in hebben zijn Milburns avonturen op Moordale, de zogenaamde ‘sex school’ waar er een chlamydia-uitbraak was en een pornomusical werd opgevoerd.

Je kunt het interview in de studio zien als een vingerwijzing naar de manier waarop er vaak over ‘Sex Education’ wordt geschreven. De eerste twee seizoenen van de Britse reeks brachten grappige, fijngevoelige en intelligente televisie over de problemen van pubers - waarbij razende hormonen weliswaar met stip op één stonden - maar wie ‘Sex Education’ niet of slechts met een half oog gezien heeft, zal de serie vooral kennen als ‘die met al die neukende tieners’.

Natuurlijk hebben de makers dat imago aan zichzelf te danken, want ze zijn allerminst vies van bloot, bonkende bedden en vloeiende lichaamssappen: het derde seizoen opent niet voor niets met een montage waarin een paar dozijn personages het op alle mogelijke plekken en in alle denkbare standjes met elkaar doen, uitmondend in een handvol stevige orgasmes. Maar dat overzicht is niet alleen een handige reminder dat je als ouder ‘Sex Education’ beter niet samen met je opgroeiende kinderen bekijkt - en, zo kunnen we ons levendig voorstellen, vice versa. De minutenlange openingsscène toont ook de grootste kwaliteit van de reeks: de diversiteit van de cast en de personages en de schijnbaar moeiteloze manier waarop het verhaal heen en weer springt tussen jong en oud, hetero en holebi, wit en zwart en heel veel van wat daar tussen ligt.

Bij het begin draaide ‘Sex Education’ rond de nerdy Otis Milburn die samen met paarsharige outcast Maeve Wiley op school een handeltje in sekstips opzette, en de knipperlichtrelatie van de twee die voor elkaar gemaakt lijken, maar nooit echt samen raken, blijft het hart van de serie. Maar de groep rond dat duo is alsmaar groter geworden. Adam, de voormalige pestkop die zijn homoseksualiteit heeft aanvaard, Aimee, die in het reine probeert te komen met de aanranding uit het vorige seizoen of Ruby, het populaire meisje op school: het waren nevenpersonages maar ondertussen krijgen ze bijna even veel aandacht als Otis, Maeve of de immer flamboyante Eric. Ook enkele volwassenen komen vaker in beeld: Jean, die zwanger is van de zwijgzame, boomhutten bouwende Jakob, of Adams vader Michael, ex-directeur van Moordale en iemand met - zo leren we gaandeweg - een erg traumatische jeugd. Het spreekt voor het talent van de schrijvers én de acteurs dat al die personages geloofwaardig blijven en dat er erg veel thema’s over seks en relaties - van liefdesverdriet over homofobie tot fantaseren over naar bed gaan met aliens - aan bod komen zonder dat je het gevoel hebt dat je zit te kijken naar een verfilming van ‘Onwetende natie’. Een van de belangrijkste nieuwkomers is de non-binaire scholier Cal Bowman, en ook die kant van de menselijke seksualiteit wordt, voor iedereen die niet Dries Van Langenhove heet, subtiel verkend.

Toch is dit derde seizoen niet zonder problemen. Zeker in de eerste helft is het wat richtingloos en nemen de makers vaak hun toevlucht tot muzikale montages om alles aan elkaar te lijmen. De aflevering met de ‘road trip’ naar Frankrijk waar een tiener met zijn grote drol het toilet op de bus verstopt, zou je eigenlijk ook kunnen overslaan, ware het niet dat net die een van de mooiste scènes tussen Otis en Maeve bevat. En het booswicht van dit seizoen, directeur Hope Haddon (Jemima Kirke uit ‘Girls’) die met steeds drastischer methodes komaf wil maken met de bandeloosheid op Moordale, wordt gaandeweg heel erg een karikatuur - ze lijkt wel een tot leven gekomen ‘Ok Boomer’. Maar goed, die paar minpunten wegen niet op tegen de vele positieve kanten: ‘Sex Education’ blijft ook in het derde seizoen een erg knappe, slimme serie over een gevoelig onderwerp en, heel erg in tegenstelling tot die op de middelbare school, een les seksuele opvoeding waar je plezier aan kunt beleven.