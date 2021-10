‘Sex, Love & goop’ op Netflix begint even vreselijk als verwacht, maar gaandeweg zakt de ergernis weg

Soms lijkt het of de hele wereld erom draait: seks. Geil is zelden geil genoeg, het kan altijd natter, stijver en heter. “Sex, Love & goop” doet een poging om het liefdesspel zonder gegiechel ter tafel te brengen.

Soms moet je, als televisiekijker in het algemeen en als televisierecensent in het bijzonder, een zekere weerstand overwinnen. De aankondiging van een serie die luistert naar de naam “Sex, Love & goop” bijvoorbeeld, waarin Gwyneth Paltrow de rol van taboedoorbrekende sekstherapeut op zich neemt, had onmiddellijk maagkrampen, koud zweet en kippenvel tot gevolg. Wie heeft er immers behoefte aan een verlengstuk op Netflix van Paltrows Instagrampagina, behalve de portemonnee van de ondernemende actrice? Rinkelde de kassa van Paltrows verwende-vrouwen-webshop “goop” (zonder hoofdletter, gaaf!) nog niet voldoende?

De eerste voortekenen zijn niet goed. Heroïsche muziek begeleidt een reclamespot voor het fantastische platform dat “goop” is. Daarna: vijf stralende stellen op veel te duur meubilair. Er wordt veel geforceerd gelachen, want dat moet in Amerika. Wat ook moet in Amerika, is complimentjes uitdelen, want iedereen is een held, nu al. Er wordt vooruitgeblikt op het avontuur dat de koppels gaan beleven, waarin ze hun seksualiteit onder begeleiding van therapeuten beter zullen leren kennen. Er wordt nog meer gelachen, de muziek zwelt aan, nog een complimentje… en dan kunnen we aan de slag.

De stellen die gevolgd worden in “Sex, Love & goop” hebben allemaal hun eigen vragen op het gebied van seks. Het ene stel wil beter leren communiceren in bed, het andere is in hun drukke leven met kinderen en werk de romantische vonk kwijtgeraakt, een derde duo is eigenlijk heel tevreden maar wil op zoek naar meer diepgang. Op basis van hun vragen worden de deelnemers gekoppeld aan een therapeut met een specifieke expertise, die op eigen wijze aan de slag gaat. Al snel blijkt dat onder de laag Netflix-vernis echte mensen verstopt zitten, aan wie iedereen zich kan spiegelen. De eerlijkheid van de deelnemers is ontwapenend, waardoor de aanvankelijke ergernis langzaam wegzakt.

Openheid vormt de inhoudelijke kracht van “Sex, Love & goop”. Taboes doorbreken kan iedereen, maar taboes doorbreken zonder effectbejag of provocatie is geen sinecure. Eigenlijk valt het moeilijk te ontkennen dat ‘normale’ seks, zoals je buren, klasgenoten en collega’s dat hebben, niet vaak zonder knipoog besproken wordt. Datzelfde geldt voor problemen of blokkades die mensen in de slaapkamer ervaren: deze serie creëert ruimte voor een gesprek hierover, en benadrukt het belang van demystificatie van het onderwerp. Aan de oppervlakte onderwijst “Sex, Love & goop” over clitorissen, seksattributen en genotsvoorkeuren. Een laag dieper vormt de serie een les in vertrouwen in jezelf en in de ander, een les in geduld, een les in acceptatie ook. Soms is het allemaal wat weeïg, maar bovenal is het leerzaam, aandoenlijk en vrolijkmakend. En dat Gwyneth Paltrow zich er voortdurend mee komt bemoeien met haar blije hoofd, dat zullen we haar maar vergeven.