Sex sells, dachten ze bij Netflix, maar dan kennen ze ons Belgen niet goed

Een nieuwe nummer 1, en meteen ook een nieuwkomer in de steeds langer wordende lijst met erg middelmatige series op Netflix die een succes worden.

De miniserie ‘Echoes’ gaat over een identieke tweeling (allebei gespeeld door Michelle Monaghan) die op tijd en stond elkaars plaats innemen, een trucje dat lang goed gaat tot een van beide dames spoorloos verdwijnt. De reeks kreeg van Onze Man een magere anderhalve ster en is ook elders niet bepaald enthousiast ontvangen - op Rotten Tomatoes zit ‘Echoes’ aan een schamele 29 procent - maar wordt desalniettemin druk bekeken. Een week na de release heeft de serie veel betere titels als ‘The Sandman’ en ‘Never Have I Ever’ van de top weggeduwd.

Ook nieuw en nauwelijks uit te zitten: ‘The Next 365 Days’, het derde en naar alle waarschijnlijkheid laatste deel van de Poolse soft-erotische filmreeks. De aantrekkingskracht van het ‘365 Days’-concept lijkt wel een beetje uitgewerkt: in 2020 was het eerste deel nog veruit de best bekeken Netflix-film van het jaar, nu staat ‘The Next 365 Days’ de week van de release niet eens bovenaan de Netflix-top 10 en moet het in de lijst van populairste films ook nog ‘Look Both Ways’ laten voorgaan.

Nog drie nieuwkomers, waarvan twee Spaanstalig en een in het Duits: ‘Donde Hubo Fuego’ is een Mexicaanse soap over een man die de moordenaar van zijn broer zoekt en zich aansluit bij een brandweerkorps in de hoop die te vinden, ‘Alma’ een Spaanse horrorthriller over een meisje dat na een busongeval waarbij al haar vrienden omkwamen aan geheugenverlies lijdt en probeert te achterhalen wat er precies is gebeurd. Maar de interessantste titel komt van bij onze Oosterburen: ‘Kleo’, een spionagereeks die wat aan ‘Killing Eve’ doet denken, rond een Oost-Duitse spionne die na de val van de Berlijnse Muur vrij komt uit de gevangenis en wraakactie begint tegen degenen die haar verraden hebben.

De Netflix-top 10 van vrijdag 26 augustus

1 Echoes (lees hier onze ★½☆☆☆-recensie)

2 The Sandman - seizoen 1 (lees hier onze ★★★½☆-recensie)

3 Donde Hubo Fuego

4 Never Have I Ever - seizoen 3 (lees hier onze ★★★★½-recensie)

5 Look Both Ways

6 Kleo

7 Stranger Things - seizoen 4 (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

8 The Next 365 Days (lees hier onze ★☆☆☆☆-recensie)

9 Locke & Key

10 Alma