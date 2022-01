Sexting, homo’s, een blote vagina onder tafel: Egypte woedend om eerste Arabische Netflix-film

De eerste originele Arabische Netflix-film ooit – nu een week online – zorgt voor veel discussie. Met name de thematiek van de film kan niet iedereen behagen.

Het zou een heugelijk moment worden: de eerste speciaal voor Netflix gemaakte Arabische film, het streamingsplatform dat de afgelopen jaren ook in het Midden-Oosten hard groeide. Maar in Egypte wordt de film niet door iedereen gunstig ontvangen; veel van de thema’s die aan bod komen, gaan regelrecht in tegen de in Egypte zwaar geldende traditionele sociale normen en waarden.

De in Libanon geproduceerde film ‘Ashab Wala A’az’, geïnspireerd op de populaire Italiaanse film ‘Perfect Strangers’, draait om een vriendengroep die tijdens een diner besluit hun telefoons op tafel te leggen en alle inkomende berichten en telefoontjes met elkaar te delen. Iedereen mag met elkaar meekijken, en zo worden steeds meer geheimen onthuld. Een man vertelt homoseksueel te zijn – wat door de rest wordt geaccepteerd – een vrouw is niet blij in haar huwelijk en op zoek naar online-bevrediging door met andere mannen te sexten en een vader belt openlijk met zijn achttienjarige dochter over haar eerste keer seks en vindt het goed dat ze condooms meeneemt naar een date.

Haatcampagne tegen steractrice

Veel Egyptenaren buitelden de afgelopen week over elkaar heen met veroordelingen over deze film die de ‘in Egypte geldende familiewaarden’ zou aantasten. Immers, seks voor het huwelijk is uit den boze in het conservatieve Egypte, zelfs hand in hand over straat lopen gaat voor velen al te ver, laat staan dat een achttienjarige dochter condooms in haar handtas heeft.

Dat veel Egyptenaren zich zo aangesproken voelen door deze Arabischtalige productie op Netflix komt vooral doordat de Egyptische steractrice Mona Zaki een hoofdrol vertolkt. Zij trekt in een bepaalde scène stiekem haar ondergoed uit onder tafel; de kijker ziet er niks van, maar het idee alleen is al godslasterend genoeg. Tegen Zaki is een online haatcampagne begonnen waarbij men zich afvraagt of de actrice wel het script heeft gelezen voordat ze haar akkoord gaf voor deze rol. Tegelijkertijd is er onder meer ruimdenkende Egyptenaren en mede-acteurs veel lof voor Zaki’s acteerkunsten en nemen zij het voor haar en de film op. Ook de acteursvakbond heeft zich solidair verklaard met Zaki en gezegd haar te zullen steunen in het geval er juridische stappen tegen haar worden genomen.

Verbod op Netflix

Ondertussen pogen onder anderen parlementsleden en een advocaat de film te verbieden, één parlementariër wil zelfs een verbod op Netflix. Al-Azhar, een van de invloedrijkste instituten binnen de soennitische islam, liet bij monde van grootmoefti Ahmed al-Tayeb weten dat deze film een westerse provocatie is en een ‘neo-kolonialistische’ poging om onder het ‘mom van mensenrechten en vrijheden de westerse cultuur op te dringen aan inwoners van het Midden-Oosten’. Maar die poging is gedoemd te mislukken, volgens de grootmoefti, want ‘deze verdorven ideeën [over homoseksualiteit, red.] gaan in tegen Gods wil voor de mens’.

De immens populaire illegale streamingsite EgyBest, waarop veel Egyptenaren massaal gratis films en series kijken – Netflix is immers voor velen te duur – heeft in een stevige verklaring laten weten deze ‘film vol leugens en beledigingen’ niet op hun site te zien zal zijn. De Egyptische Censuurautoriteit voor Artistiek Werk liet aan nieuwssite Darb weten de film niet te zullen verbieden, omdat het om een Libanese productie gaat.

(Trouw)