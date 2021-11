‘She’s lost in music’ op Canvas komt pas los als een ex op de set van een videoclip opduikt

‘Ik ben een kameleon: is er iemand open tegen mij, dan ben ik dat ook,’ zo analyseerde Isolde Lasoen, Vlaanderens bekendste drumster, haar eerste stappen als reporter in een interview met Humo. In de driedelige docureeks ‘She’s Lost in Music’ volgt ze zes jonge en bijzondere Belgische artiestes, te beginnen met Meskerem Mees en Sylvie Kreusch: een introverte bard en een excentrieke diva. De kameleon past de kleuren van nature aan.

Een trip naar Parijs met Meskerem Mees, sinds haar winst in Humo’s Rock Rally een rijzende ster: het is niet zo glorieus als Isolde Lasoen gedacht leek te hebben. Na een dutje van Mees – ‘Ik die 27 minuten slaap: quality content!’ – stelt Lasoen voor de eerste en bijlange niet de laatste keer de vraag: ‘Wat doet al dat succes met jou?’ Mees meldt dat ze daar niet van wakker ligt, maar daar neemt Lasoen geen genoegen mee. Alsof de kersverse reporter niet weet welk ander verhaal ze over deze jonge muzikante kan vertellen, keert ze telkens weer naar die ene kwestie terug: ambitie. Stroeve gesprekken zijn het gevolg.

‘Je hebt zoveel talent,’ zo probeert Lasoen nog eens. Een ongemakkelijke Mees: ‘Dank u.’ ‘Zoveel enthousiasme.’ – ‘Ik vind al die complimentjes gewoon raar, sorry.’ – ‘Ja, maar je hebt toch wel plannen met je debuutalbum?’ – ‘Zoals?’ – ‘Beroemd worden, de wereld veroveren.’ – ‘Ik wil geen muziek maken voor anderen, anders zal ik er zelf geen plezier meer uit halen.’

Veel viel er niet bij te leren over Meskerem Mees en haar mooie debuutplaat ‘Julius’, dat pas in de winkels ligt. Dan kunt u beter het interview lezen dat (kv) van haar afnam.

Het contrast met Sylvie Kreusch was groot. Zij heeft dan ook geen duwtje in de rug nodig: toen ze in 2013 De Nieuwe Lichting van Studio Brussel won met haar inmiddels vergane electropopband Soldier’s Heart, was ze al larger than life. ‘Wij doen allemaal alsof, behalve Sylvie. Zij is the real thing,’ zo zei Balthazar-frontman Maarten Devoldere over zijn ex. Isolde Lasoen liep hem verrassend genoeg tegen het lijf op de set van de videoclip voor ‘Let It All Burn’, een kwade break-upsong van Kreusch. ‘Als ik toch te kakken word gezet, kan ik maar beter meewerken,’ aldus Devoldere. Lasoen focust in ‘She’s Lost in Music’ eerder op het professionele dan op het persoonlijke, maar in Kreusch’ universum bestaat er nauwelijks een onderscheid.

Tijdens een wandeling in Montbray, het Franse plattelandsdorpje dat zijn naam leent aan de uitstekende eerste soloplaat van Kreusch, komt het interessantste gesprek van de eerste aflevering op gang. De muzikante vergelijkt een optreden met theater, waarbij zij zichzelf speelt: ‘Niemand gaat naar een concert en denkt: my God, wat is díé aan het doen op dat podium?’ Lasoen antwoordt: ‘Ik denk dat wél. Ik durf niet eens een hoed te dragen.’ ‘Ik vind dat wij trots mogen zijn op wie wij zijn,’ concludeert haar gesprekspartner. Amen.

Een onevenwichtige start, dus, voor ‘She’s Lost in Music’. En toch zal ik volgende zondag weer kijken. Als het vooral de artiestes zijn die dit programma moeten dragen, dan komt het – met Coely, Tsar B, Tessa Dixson en Stefanie Mannaerts van metalband Brutus nog op de gastenlijst – wel goed.