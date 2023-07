Shockerend! De Belg verkiest bloot en seks boven inhoud op Netflix

In de zomer kijken we al eens graag naar jongens en meisjes in badpak, ook al overstijgt wat ze zeggen niet het niveau van de gemiddelde aflevering van ‘Samson & Marie’.

Het vijfde seizoen van ‘Too hot to handle’, waarin geile singles op een eiland worden gedropt en geld kunnen verdienen door van elkaars lijf te blijven, heeft een paar dagen na de release de erotische thrillerserie ‘Fatal Seduction’, waarin de personages net wél zo vaak mogelijk in bed duiken, van de koppositie verdreven. De vorige nummer één zakt meteen weg naar plaats vijf en moet naast ‘The Witcher’ en ‘The Lincoln Lawyer’ ook het nieuwe seizoen van dramareeks ‘Sweet Magnolias’ laten voorgaan. ‘Too hot to handle’ en ‘Sweet Magnolias’ zijn meteen ook de enige nieuwe series deze week.

Nu op Humo: Niet Daan of Gustaph, maar koning Filip en Alexander De Croo maakten van ‘Happy Belgium’ alsnog een feest der plaatsvervangende schaamte ★★☆☆☆ Op seksvakantie naar Afrika: ‘Pedofielen zijn steeds vaker vrouwen. Onlangs kregen we melding van een 55-jarige Europese vrouw die op hotel zat met een 15-jarig kereltje’ Cillian ‘Oppenheimer’ Murphy: ‘Ik zie mezelf niet graag’

Ook bij de films komt een nieuwkomer binnen op één: ‘Bird Box Barcelona’ (★★½☆☆), de sequel op/remake van de horrorthriller die in 2018 alle records brak op Netflix. De grootste aanrader vinden we echter terug op vier met ‘The Deepest Breath’ (★★★★☆), een wondermooie documentaire over de waanzinnige wereld van het ‘deep diving’. De andere nieuwe titels - ‘Johnny English strikes again’, ‘Man on fire’, ‘What’s your number’ en ‘The Vow’ - zijn Hollywoodfilms uit de voorbije jaren, Netflix-original ‘Extraction 2’ is na anderhalve maand uit de lijst verdwenen.