Showrunners onthullen geheimen over voorlaatste aflevering ‘House of the Dragon’: ‘Ze mocht niet gewoon toekijken’

Spoiler alert: heb je de voorlaatste aflevering van ‘House of the Dragon’ nog niet gezien, stop dan hier met lezen. Ben je wel helemaal mee met de serie en kan je niet wachten tot de zondagavond de seizoensfinale verschijnt, lees dan hieronder hoe de makers opbouwden naar een grote apotheose en waarom ze voor zo’n spectaculair einde van aflevering 9 kozen.

Voor we beginnen, is een kleine samenvatting op zijn plaats. Nu koning Viserys dood is, is het moment voor de Greens aangebroken om een gooi naar de macht te doen. Daarvoor maken ze Aegon koning en laten ze Rhaenys Targaryen opsluiten, aangezien zij de grootste concurrent is voor de troon. Zij is er namelijk op gebrand om prinses Rhaenyra op de hoogte te brengen van de staatsgreep, wat het hele plan in gevaar zou brengen. In een dramatische slotscène weet Rhaenys te ontsnappen en komt ze, zittend op een draak, oog in oog te staan met haar aartsrivalen, prinses Rhaenys Alicent en Aegon. Dat ze nalaat die tot as te herleiden, is voor velen een schok.

En toch, het is een keuze die volledig in lijn ligt met de persoonlijkheid van het personage, aldus de makers van de serie. In een extra video op YouTube geven ze meer uitleg bij de aflevering en verklaren ze hun keuzes. Dat Rhaenys Targaryen finaal ten tonele komt, geeft haar een belangrijke rol – die ze niet kreeg in het boek van George R.R. Marti – ‘maar uiteindelijk is het haar moreel kompas dat haar ervan weerhoudt drastischer in te grijpen.’

Een korte snok aan de teugels van de draak had voldoende geweest om haar twee tegenstanders naar de verdoemis te helpen, maar in de plaats daarvan keert ze om, richting prinses Rheanyra. ‘Ze wil niet verantwoordelijk zijn voor het leed van een andere moeder.’ Voer voor discussie, zeker gezien wat haar is aangedaan, maar vooral de perfecte springplank voor een memorabele finale. Afspraak zondagavond. U kijkt toch ook?