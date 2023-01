‘Shut up, ik sla je zo in elkaar!’: het geweld, de dronken tranen en de volle pampers van de 80ste Golden Globes

Na een jaartje boycotten en een hele hoop acteurs die hun beeldjes weer op de post deden - de organisatie bleek nog witter dan de tanden van James Cooke, weet u nog - gingen de Golden Globes in 2023 toch weer als vanouds door. Amerikanen posteerden zich voor de buis en zagen: dronken tranen, ‘Close’ van Lukas Dhont géén Golden Globe winnen en een pianist die beter een pamper had aangedaan.

Straalbezopen speech

De zwarte comedian Jerrod Carmichael bracht als gloednieuwe presentator het broodnodige streepje kleur naar de eerder zo fel bekritiseerde Golden Globes - en daarmee was de kous af, zo leek het - maar verder bleef er vooral veel bij het oude. De champagne in de VIP-lounge vloeide zo rijkelijk dat het slechts een kwestie van tijd was voordat een bekende kop bij z'n overwinningsspeech een amusante doch lichtelijk gênante vertoning zou opvoeren - in onze streken bekend als een gevalletje-Liesbeth Homans. In tegenstelling tot Homans gaf dronkenlap van dienst Mike White, die voor het tweede seizoen van zijn geesteskind ‘The White Lotus’ het beeldje voor ‘Beste beperkte serie’ in ontvangst mocht nemen, wel gewoon toe straalbezopen te zijn.

Mike White is so drunk and hilarious. he just called out every famous person in the audience for passing on White Lotus. a true icon lol



"I know you all passed! You all passed on this show! So, yes, it's very gratifying to have this moment." #GoldenGlobes pic.twitter.com/a3qh4Sufis — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) 11 januari 2023

‘Ik wilde deze speech in het Italiaans doen, maar ik ben te dronken want hier is geen eten’, klonk het, om vervolgens uit te halen naar elke beroemde acteur in het publiek die de schouders had opgehaald voor een rolletje in de gelauwerde dramaserie. ‘Ik wilde deze reeks met Jennifer (Coolidge, publiekslieveling Tanya McQuoid in de serie, nvdr) maken en jullie hebben het allemaal aan jullie laten voorbijgaan! Ik weet dat jullie dat gedaan hebben!’

Bedreigde pianist

De weigeraars in kwestie wezen gewaarschuwd voor de dronken wraak van mighty Mike, maar wie allicht nog harder in z'n kostuumbroek schijtte was de pianist van dienst. Toen Michelle Yeoh de Golden Globe voor ‘Beste actrice in een musical of komedie’ voor haar rol in ‘Everything Everywhere All at Once’ kwam halen, vond iemand in de regie klaarblijkelijk dat ze al wel lang genoeg op het podium had gestaan. De pianist zette een zacht melodietje in om Yeoh subtiel weer naar haar stoel te begeleiden, maar daar was de actrice niet mee gediend. ‘Shut up!’, zei ze terwijl ze naar de coulissen keek. ‘Ik kan je in elkaar slaan, oké. En dat meen ik.’

they tried playing Michelle Yeoh off with music, and she said "Shut up, please! I can beat you up, okay? And that's serious." LOL I love her#GoldenGlobes pic.twitter.com/N2rSK4Oq6C — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) 11 januari 2023

Sneren naar Will Smith

Aan verbale agressie geen gebrek op de 80ste Golden Globes, en dan kan een sneer naar de grootste geweldpleger op een awardshow ooit niet ontbreken. ‘Er is een duidelijk plan dat je kan volgen om succesvol te zijn en voorspoed, een lang leven en gemoedsrust te hebben’, aldus acteur Eddie Murphy aan het einde van zijn bedankspeech voor de oeuvreprijs die hij kreeg. ‘Ik doe dat al mijn hele leven, het is heel simpel. Doe deze drie dingen: betaal je belastingen, bemoei je met je eigen zaken en houd de naam van Will Smiths vrouw uit je fucking mond!’ Ook presentator Carmichael kon het niet laten om te grappen over het beruchte Oscar-incident tussen Smith en Chris Rock. ‘Terwijl jullie naar de reclame keken heeft Will Smith de prijs voor ‘Beste weergave van mannelijkheid op televisie’ gekregen’, knipoogde hij.

🎉 The biggest round of applause for Eddie Murphy, this year's Cecil B. DeMille Award recipient! Your decades of unbeatable comedy and incredible performances deserve to be acknowledged and celebrated! 🎉 #GoldenGlobes pic.twitter.com/IWiU6LEmmf — Golden Globe Awards (@goldenglobes) 11 januari 2023

Grote emoties

Jennifer Coolidge, die de Golden Globe voor ‘Best actress in a limited series’ in ontvangst nam, zorgde tussen al die passiefagressiviteit door nog voor ontroering met een even op de lachspieren als op de traanklieren werkende speech. ‘Er zijn zo'n vijf mensen die mijn carrière al 20 jaar in leven houden met kleine rolletjes’, zei Coolidge met trillende stem. ‘Zoals Ryan Murphy, Reese (Witherspoon) en de gebroers Weitz, die de ‘American Pie’-reeks zodanig uitgemolken hebben dat ik in wel vijf films kon meespelen.’ Vervolgens richt Coolidge zich tot Mike White: ‘Ik had zoveel dromen toen ik klein was, zoals dat ik de koningin van Monaco zou worden zelfs als er iemand anders op de troon zat. En dan groei je op en merk je dat de dingen anders gaan, maar Mike White heeft me hoop gegeven. Hij heeft mijn leven op zoveel manieren veranderd - ook al komt daar nu een einde aan omdat hij mijn ‘White Lotus’-personage vermoord heeft.’

‘Mike White zit in met de wereld, met andere mensen, met dieren. Hij is echt een van de meest goedhartige mensen die ik ken’, roept Coolidge door de microfoon. White pinkt een traantje met een alcoholpercentage van 3,2 promille weg, terwijl de rest van het publiek besluit met een staande ovatie.

Jennifer Coolidge delivers an epic #GoldenGlobes acceptance speech that makes #TheWhiteLotus creator Mike White cry. https://t.co/m069JEKekW pic.twitter.com/WBWx9H6BCj — Variety (@Variety) 11 januari 2023