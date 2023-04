Sidder in ‘Beef’: ‘Wat is het vermoeiend om elke dag boos te zijn’

De recensenten zijn het erover eens: ‘BEEF’ wordt de nieuwste Netflix-hype. In deze donkerkomische minireeks botsen twee vreemden in Los Angeles bijna tegen elkaar op de parking van een grootwarenhuis, en dat is het begin van een ­vendetta die almaar verstrekkender gevolgen heeft. Steven Yeun (39) brak door als de goedzak uit ‘The Walking Dead’, maar in ‘BEEF’ laat hij zich van zijn ­lelijkste kant zien.

‘Beef’ is zo inventief en doordacht dat je verbaasd bent dat de reeks op Netflix zit ★★★★½

STEVEN YEUN «Ik beschouw ‘BEEF’ als een spiegel (lacht). We leven sinds de pandemie meer dan ooit in afzondering. We communiceren vooral met elkaar via een scherm, we delen alleen onze mooiste momenten op sociale media en lijken het steeds moeilijker te hebben met afwijkende meningen. Ik vind de achterdocht voor de ander in onze samenleving daarom niet zo verwonderlijk.»

– Je personage Danny is een depressieve aannemer, je tegenstander Amy een wanhopige ondernemer, gespeeld door comédienne Ali Wong. Allebei hebben ze geldzorgen en zijn ze ongelukkig in de liefde.

YEUN «Klopt. Dus wanneer Danny net niet tegen Amy’s auto botst, reageren ze hun frustraties op elkaar af. Het begint met claxonneren en een opgestoken middelvinger, en ontspoort in een achtervolging in Los Angeles. Danny plast op Amy’s tapijt, en zij haalt haar pistool boven. Het vreemde is dat, hoe meer ze zich tegen elkaar verweren, hoe meer ze zich met elkaar verbonden voelen. Ze maken elkaar op hun slechtst mee, waardoor ze elkaar geleidelijk aan beter kennen dan hun naasten.»

– Je werd betaald om tegen­spelers uit te schelden. Een droomjob?

YEUN «Mijn eerste woede-uitbarsting op de set deed deugd, ja. Maar ik werd al dat geroep en getier snel beu. Wat is het vermoeiend om elke dag boos te zijn!»

– ‘Crazy Rich Asians’, ‘Turning Red’, ‘Everything Everywhere All at Once’, de nieuwe Mar­vel-­held Shang-Chi en nu ‘BEEF’: er lijkt eindelijk plaats te zijn voor Aziaten in Hollywood.

YEUN «En dat kan ik alleen maar aanmoedigen. Dankzij verhalen leer je een ander immers beter te begrijpen. Danny heeft het bijvoorbeeld moeilijk als migrant in de VS. Hij heeft het gevoel dat hij er niet thuishoort. Ik worstel daar zelf ook mee. Op foto’s in de crèche in Zuid-­Korea sta ik te glunderen, na de verhuizing naar de VS sta ik bedeesd en apart van de andere kinderen. Ik heb stilaan wel veel vrienden gemaakt, van diverse afkomst ook, maar ik heb mijn Koreaanse roots nooit verloochend. Ik zag die spagaat vroeger als een last, nu ben ik vooral dankbaar.»

