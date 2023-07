‘Silo’ op AppleTV+ is zoals ‘Arcadia’, maar dan met spanning en zonder slechte acteurs

Een sciencefictionserie over een afgesloten en erg strikt gereglementeerde samenleving waar de restanten van de mensheid zich hebben teruggetrokken en ongewenste elementen weg worden gestuurd, een zekere dood tegemoet: we begrijpen het als u net als wij niet veel zin had om een handvol weken geleden aan ‘Silo’ te beginnen, zo vlak nadat ‘Arcadia’ het scherm had geteisterd. Maar nu het eerste seizoen helemaal op AppleTV+ is verschenen, blijkt dat de terughoudendheid nergens voor nodig was.

Twee zaken die mensen met claustrofobie beter mijden: kleine onderzeeërs om mee naar het wrak van de Titanic te duiken en ‘Silo’, een prestigieuze dramareeks gebaseerd op de gelijknamige sf-trilogie van de Amerikaanse schrijver Hugh Howey. De serie speelt zich namelijk zo goed als helemaal af in een ondergrondse silo van zowat 150 verdiepingen diep, waar na een niet nader genoemde apocalyptische catastrofe enkele duizenden overlevenden als mieren door elkaar wriemelen, zonder uitzicht op zonlicht of frisse lucht.

Wat er precies is gebeurd waardoor de aarde onleefbaar is geworden, weet niemand en ook wie de silo heeft gebouwd, is onbekend: bij een rebellie die plaatsvond decennia voor het verhaal van start gaat, zijn zo goed als alle archieven verloren gegaan. Na de opstand werden de regels in de silo wel een stuk strenger - een relikwie uit die tijd bijhouden is bijvoorbeeld een halsmisdaad - en iedereen die zich er niet aan houdt, krijgt een enkeltje naar buiten. Om daar dan, terwijl de achterblijvers alles kunnen volgen op een scherm, na een paar minuten dood te vallen.

Wie er zelf om vraagt, mag de silo ook verlaten: de enige regel is dat je nadat je je verzoek hebt uitgesproken er niet meer op terug mag komen. ‘Silo’ begint met zo’n vraag om weg te gaan, van Holston Becker, de sheriff die de orde in het gebouw moet bewaren. Zijn verzoek komt niet uit de lucht vallen: een paar jaar voordien is zijn echtgenote namelijk ook al vertrokken, nadat ze verhalen had gehoord over hoe de beelden die iedereen van de buitenwereld te zien kreeg eigenlijk vals waren. Een mysterieuze harde schijf die dateert van voor de tijd van de rebellie zou daarvoor het ultieme bewijs moeten leveren.

Bij het begin van ‘Silo’ denk je nog dat de sheriff en zijn vrouw de hoofdpersonages zijn, maar nadat zij vertrokken zijn, verschuift de focus naar de echte centrale figuur: ingenieur Juliette Nichols, die instaat voor de generator die de silo van elektriciteit voorziet. Nichols (Rebecca Ferguson, bekend van de ‘Mission Impossible-films) volgt Holston op als sheriff en begint daarna aan een onderzoek naar wat er echt gaande is in en buiten de silo, wat leidt tot een confrontatie met twee figuren die al dan niet van meer weten: Bernard Holland (Tim Robbins), hoofd van de IT-afdeling en later burgemeester, en Robert Sims (rapper/acteur Common), de immer in een lange zwarte leren jas gehulde baas van de ordedienst.

Er zit een vleugje maatschappijkritiek in ‘Silo’, zoals je mag verwachten van een serie over een samenleving waar mensen boven op elkaar wonen en de machtigsten aan de top zitten. Maar de meeste aandacht gaat wel naar het mysterie. Wat is het belang van die harde schijf? Wat leidde er in de ‘Before Times’ tot een rebellie? Zijn de beelden van de buitenwereld echt of niet? Veel sluitende antwoorden krijg je nog niet: daarvoor is het wachten tot het tweede seizoen, dat ondertussen al besteld is. Maar ‘Silo’ weet in deze tien afleveringen de beklemmende ondergrondse wereld knap tot leven te wekken - het mocht duidelijk een stevige lading iPhones kosten - en bouwt de spanning op zonder dat het te ingewikkeld wordt, met een cliffhanger die benieuwd maakt naar het vervolg.

Grenzen van het genre worden er niet verlegd maar voor wie zijn sciencefictionseries graag intrigerend, meeslepend en geheel vrij van slechte acteurs heeft, is ‘Silo’ meer dan een aanrader.