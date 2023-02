Siska Schoeters aan de quiztafel met Niels Destadsbader: ‘Ik word echt boos van het gemak waarmee er altijd op hem gekakt wordt’

In ware nood kent een mens zijn vrienden, en dus schuiven Siska Schoeters en Aster Nzeyimana vanavond samen met ene Niels Destadsbader aan bij Bart Cannaerts in ‘De dag van vandaag’. De zanger/presentator/VRT-grootverdiener, die de laatste maanden nogal wat wind van voren kreeg, is intussen tot menig verbazing ook danscoach bij ‘The greatest dancer van Vlaanderen’, waar de twee presentatoren van dienst het maar wat graag opnemen voor het geplaagde goudhaantje.

Dit artikel verscheen voor het eerst op 4 februari 2023.

Light entertainment muss sein, om VRT-hoofdkaas Frederik Delaplace te parafraseren, en dus komen ze nu ook aan de Reyerslaan aanzetten met het soort opgepompte toeters-en-bellenshow waar men zich tot voor kort enkel bij de commerciëlen aan waagde. ‘The Greatest Dancer van Vlaanderen’ (nee, qua silly programmatitels hebben ze bij productiehuis Fremantle van niemand lessen te krijgen) wordt gepresenteerd door twee groentjes in de wereld der shiny floor shows: queen of the airwaves Siska Schoeters en koning der mouwloze ensembles Aster Nzeyimana.

ASTER NZEYIMANA «Ik ben nog nooit zo onzeker over iets geweest als ‘The Greatest Dancer’. Voor mij is het totaal nieuw om een show van dit kaliber te presenteren – bij gebrek aan referentiekader wíst ik niet eens of ik het goed deed.»

SISKA SCHOETERS «’t Is nu niet omdat hij hier naast me zit dat ik dit zeg, maar het voelde voor mij helemaal niet alsof Aster dit voor de eerste keer deed. Behalve dan dat hij af en toe met de typische intonatie van een sportverslaggever commentaar stond te geven. Zo van: ‘WAT EEN PRESTATIE, DAMES EN HEREN! FANTASTISCH, WAT WE HIER ZOJUIST TE ZIEN KREGEN!’»

NZEYIMANA (lacht groen) «Ik heb sportmaniertjes, ik weet het.»

SCHOETERS «Op een gegeven moment heb ik hem even terzijde genomen: ‘Aster, je gebruikt te vaak het woord ‘fantastisch’’. Sindsdien ging het een stuk beter.»

NZEYIMANA (tegen Humo) «Een geluk dat ik Siska aan mijn zijde had. Hoe zij bliksemsnel met een mopje kan reageren op een situatie die zich ontvouwt, ik kijk daarnaar op. Terwijl het natuurlijk ook voor haar een vuurdoop was.»

SCHOETERS «Klopt, al heb ik wel veel opgestoken van ‘Zomerhit’. In het begin voelde ik me een bang vogeltje op dat podium, zeker met zo’n geboren crowdpleaser als Niels (Destadsbader, red.) naast me: die komt op en trekt in z’n eentje de hele zaak op gang, terwijl ik meer de kat uit de boom stond te kijken. Op een gegeven moment heeft Steven Vlassenroot, de entertainmentbaas van de VRT, me gezegd: ‘Siska, de mensen komen ook voor jou. Recht je rug, kijk pal in de camera en zeg wat je te zeggen hebt. Own it!’ Je ziet het verschil goed tussen mijn eerste en mijn laatste ‘Zomerhit’: op het einde méénde ik het echt wanneer ik ‘Goeienavond, Blankenberge!’ riep. Ik ben zelfverzekerder geworden door ‘Zomerhit’, en dat heb ik goed kunnen gebruiken in ‘The Greatest Dancer’.»

HUMO Wat ís ‘The Greatest Dancer van Vlaanderen’ precies voor een beestje?

NZEYIMANA «Het is wat de tagline zegt: ‘De grootste zoektocht naar danstalent in Vlaanderen’. Iedereen die graag danst, en dat zijn veel mensen, heeft auditie kunnen doen voor onze grote spiegel.»

SCHOETERS «Achter die spiegel zit een duizendkoppig publiek naar de audities te kijken. Alle toeschouwers hebben een app waarmee ze ja of nee kunnen stemmen. Stemt 75 procent ja, dan opent de spiegel zich.

»Na de auditierondes kiezen onze drie coaches (Laurien Decibel, Annabelle Lopez Ochoa en Niels Destadsbader, red.) elk drie acts uit met wie ze naar de drie grote shows willen gaan.»

NZEYIMANA «Je kunt hen vergelijken met bondscoaches: ze scouten alvorens hun selectie te maken.»

SCHOETERS (gespeeld boos) «Aster, stop met die sporttermen!»

HUMO Er is al veel gezegd en geschreven over het feit dat Niels Destadsbader ‘maar’ coach is, en dus alweer een kans mist om eindelijk eens een grote VRT-show te mogen pr…

SCHOETERS (onderbreekt) «Meen je dit nu? Serieus? Sorry, maar eigenlijk vind ik het grof dat je nog met deze opmerking durft aan te komen. Allee ja!»

NZEYIMANA «Van mensen die veel tv-kijken, mag je toch verwachten dat ze het origineel op de BBC hebben gezien? Had jij je huiswerk gemaakt, dan had je geweten dat de coaches een grotere rol hebben dan de presentatoren.»

SCHOETERS «Ik word ondertussen echt boos van het gemak waarmee er altijd maar gekakt wordt op Niels. Hij is de spil van het programma, hè? Als coach is hij niet vervangbaar, terwijl wij als presentatoren dat wel zijn: stel dat ik ziek word vóór de opname van de laatste show, dan bellen ze toch gewoon Danira (Boukhriss, red.)?»

HUMO (kan het niet laten) Geef toe dat het toch wat vreemd is dat een gepatenteerde hark als hij wordt uitgespeeld als danscoach, naast twee internationaal gerenommeerde choreografen dan nog.

SCHOETERS «Waarom zou dat vreemd zijn? In zijn shows in het Sportpaleis heeft Niels altijd dansers op het podium staan. En hij is één van de weinige Vlaamse artiesten die meedansen. Niet evident, hoor! Voor de grote shows is er een hele choreografie uitgedokterd waaraan alle coaches en de nog overgebleven kandidaten meedoen, en waarvoor ook Aster en ik zijn opgetrommeld. Ácht passen moesten we ocharme vanbuiten leren, maar toch lukte het ons niet.»

NZEYIMANA «Enfin, uiteindelijk is het ons wel gelukt, maar het heeft bloed, zweet en tranen gekost.»

HUMO Geen danser, Aster?

NZEYIMANA (lachje) «Als er ooit beelden opduiken van mezelf in het nachtleven – ik ga graag uit – dan zul je me wellicht iets zien doen dat kenners onmogelijk ‘dansen’ kunnen noemen. Het grappige is: mensen die me niet kennen, gaan er altijd voetstoots van uit dat ik keigoed kan dansen. Bruine huid, hè?»

SCHOETERS «Ik heb die fout ook gemaakt: ik was ervan overtuigd dat Aster wel losse heupen móést hebben, maar…»

NZEYIMANA «…veel stijver ga je een hark niet vinden. Maar goed, ik heb wel altijd graag naar dansprogramma’s gekeken. Ze hebben me bij de VRT nog andere programma’s voorgesteld, maar die waren niet echt iets voor mij. Dit voelde meteen goed.»

HUMO Siska, wat heb jij met dans en met dansers?

SCHOETERS «Niets (lacht). Enfin, ik hád er niets mee, maar nu dus wel. Ik had het nooit verwacht, maar ik heb gemerkt dat ik oprecht ontroerd kan worden door dans. Afgelopen zaterdag nog heb ik echt staan huilen op dat podium. Heel subtiel wel, want met niks dan sympathie voor Karen Damen: ik wil niet de nieuwe Karen Damen genoemd worden. Nee, serieus: ik heb tijdens de opnames váák in Asters arm geknepen, omdat ik zo geraakt werd door wat er op het podium gebeurde.»

NZEYIMANA «Zou ik hier eventjes mogen aanstippen dat ik fake gedoe haat? Zo van die emo-tv waarbij je voelt dat het een stramien is: ‘Nu is er een emotioneel moment, dus nu moeten we allemaal blèten.’ Ik heb op voorhand gezegd tegen de makers: ‘Laten we alsjeblieft niet de toer opgaan van knuffelmomentjes en huilsessies.’»

SCHOETERS «Met de hand op het hart: in ‘The Greatest Dancer’ zijn de emotionele momenten oprécht emotioneel.»

HUMO Is dat dan het grote verschil tussen ‘The Greatest Dancer’ en zijn commerciële evenknieën?

SCHOETERS «Nee, het grote verschil is dat wij niet worden onderbroken door reclame (glimlacht fijntjes).»

NZEYIMANA «Dit is niet bedoeld als steek naar de commerciële zenders, maar je kunt niet ontkennen dat het verhalende aspect bij ons groter is dan in pakweg ‘So You Think You Can Dance’. De mensen van het productiehuis zeggen het zelf: ’t gaat in ‘The Greatest Dancer van Vlaanderen’ over veel meer dan dans alleen. Da’s natuurlijk alleen maar logisch: het maakt deel uit van de publieke opdracht van de VRT om heel Vlaanderen te bereiken, om mensen van alle leeftijden en gezindtes en met alle achtergronden aan bod te laten komen.»

SCHOETERS «In de tweede aflevering zit een man met een verlamde linkerarm, Bjorn. Natuurlijk heeft dat een invloed op zijn capaciteiten als danser, en natuurlijk weet hij: ik zal nooit the greatest dancer van Vlaanderen worden. Maar hij neemt wel de kans te baat om lotgenoten aan te spreken. ‘De drempel om hieraan mee te doen was zó hoog voor mij, maar ik dans nu eenmaal graag. Aan alle mensen met een beperking die graag dansen: het mag, het kan!’ Dat is voor mij het verschil met de commerciëlen: dat een openbare omroep dat als zijn plicht ziet. ‘The Greatest Dancer’ is verbindend, het is warm, het is menselijk, het is…»

HUMO Aster, kop jij deze even binnen?

NZEYIMANA «Het is fantastisch!»

‘The Greatest Dancer van Vlaanderen’

Eén, zaterdag 4 februari, 20.20