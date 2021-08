Siska Schoeters durft: ‘Zakelijke seks, daar kan ik niet bij met mijn hoofd’

Het kijkerspubliek van ‘De redders’, de laatste CD&V-stemmers en de fanclub van Hans Vandeweghe blijven voorlopig schandelijk onbelicht, maar voor de rest hebben ‘Durf te vragen’ en Siska Schoeters zich opnieuw érg verdienstelijk ingezet om gemarginaliseerde, vaak onbegrepen groepen een stem te geven. Geven dit seizoen zoal antwoord op vragen die niemand hun persoonlijk durft te stellen: pornoacteurs, eeuwelingen, adoptiekinderen, naturisten en mensen met een hersenletsel.

HUMO Van welke groep heb je het meeste geleerd?

SISKA SCHOETERS «Het lijkt misschien niet zo spectaculair, maar ik heb het meeste opgestoken van de doven en slechthorenden. Door te zien hoe geïsoleerd die mensen vaak leven, heb ik ingezien hoe belangrijk communicatie is. Jezelf uitdrukken kan zó moeilijk zijn voor hen. Ik denk dat de meeste mensen zonder voorkennis liever doof zouden zijn dan blind. Ik sindsdien niet meer.»

HUMO Is er een groep die je, alle goede bedoelingen ten spijt, naar je eigen gevoel toch niet ten volle doorgrond hebt?

SCHOETERS «Dit seizoen is het me voor het eerst overkomen, na de aflevering over pornoacteurs. Op voorhand zag ik het helemaal zitten: ik ben dan wel geen groot liefhebber van porno, maar ik was natuurlijk wel nieuwsgierig.»

HUMO Maar de realiteit van zo’n pornoset viel tegen?

SCHOETERS «Ik denk dat het gewoon allemaal nogal ver van me af lag. Niet dat ik me ongemakkelijk voelde, maar ik vond het heel gek hoe die acteurs duidelijk kwamen wérken. Dat zakelijke aan seks, daar kon ik ook achteraf niet bij. Misschien ben ik gewoon te romantisch aangelegd voor porno (lacht).»

HUMO Wat antwoord je dan als je thuiskomt na een lange dag op de pornoset en manlief vraagt hoe het ging op het werk?

SCHOETERS «Gelukkig weet Tomas (De Soete, red.) ondertussen dat ik er niet altijd meteen over wil babbelen. Meestal komt die nood pas de volgende dag. Er zijn ook een paar heel heftige draaidagen geweest dit seizoen: ik heb meer dan eens aan de telefoon gehangen met mijn psycholoog achteraf. De zwaarste aflevering vond ik die over psychisch kwetsbare mensen. Die getuigen kropen meteen onder mijn vel. Ik ben ook een paar keer in tranen uitgebarsten bij de opnames, moet ik toegeven – heel onprofessioneel. Zo was er bijvoorbeeld Emelie, een meisje van 19 dat een verzoek tot euthanasie heeft lopen omdat ze ondraaglijk psychisch lijdt. Tijdens een gesprek met haar mama kon ik niet anders dan breken: ik denk dat ik me als moeder te goed in haar plaats kon stellen.»

HUMO Iets luchtiger: je ging ook langs in een recreatiedomein voor naturisten. Werd er van jou dan ook verwacht dat je de heersende kledingvoorschriften naleefde?

SCHOETERS «Gelukkig niet. Maar ik was er graag. Heel fijne mensen ook, die naturisten. Het went bovendien snel, mensen zonder kleren zien. Het gaat ’m dan ook niet om het naakt, heb ik geleerd, maar om het gevoel van vrijheid. En geef toe, als je na het douchen nog even zonder kleren rondloopt, dan voelt dat toch heel aangenaam?»

HUMO Kortom: de volgende zomervakantie van het gezin Schoeters-De Soete ligt vast.

SCHOETERS «Nee, dat niet. Je blijft toch een bekende kop hebben, hè.»

Durf te vragen – seizoen 3

Eén, dinsdag 31 augustus, 20.40