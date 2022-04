Slaagde de mol erin om halfweg een afdaling plots te vergeten hoe een glijbaan ook alweer werkt?

Aflevering vijf: de traditionele bezoekers, Bert die terug naar de Kempen werd verscheept, en vooral: de eerste kans voor de nieuwe mol om zich eindelijk te laten gelden - en zo geschiedde. Maar wat was er nog het onthouden waard? Blij dat u het vraagt.

Anke

Trad als doelzoekende arm der wet bijzonder daadkrachtig op bij de paintballproef en mikte de ene na de andere sluipschutter een verfkogel tussen de ogen - en dan sneuvelden de beelden waarop ze de schutters achteraf eigenhandig arresteerde nog in de montage. Met Anke had JFK tenminste nog geleefd, dat staat vast, net als het feit dat zonder haar de tweede proef nooit zo vlot verlopen zou zijn. Leek bij de opdracht in het waterpark bovendien bereid om desnoods een handgemeen aan te gaan met Emanuelle toen ze lucht kreeg van gesjoemel met de geldkokers. Liet samen met Yens de pasvragen liggen, en leek achteraf oprecht teleurgesteld in haar minder op geld beluste collega’s.

Emanuelle

Werd door de anderen als betrouwbaarste kandidaat bestempeld, wat kon kloppen: bij de proef in het waterpark saboteerde ze zodanig opzichtig dat je niet anders kon dan Emanuelle na afloop mìnder verdacht vinden. De koker die ze zelf wist te bemachtigen, opende ze vroegtijdig, wat voor diskwalificatie zorgde, en zelfs haar gemaal droeg bij aan het geklungel door eerst voor de camera de bankroetkoker te bepampelen, en nadien aan de glijbanen elke instructie vrolijk in de wind te slaan. Wel schitterde Emanuelle in de paintballproef door élke leugenachtige kandidaat met pasvragen standrechtelijk te executeren, en uitgerekend die met de geldkoffers te sparen. Of dat haar bedoeling was, is maar zeer de vraag.

Sven

De minst betrouwbare kandidaat volgens zijn collega’s. Mogelijk dankzij zijn truc met de geldkokers, waarbij Sven in het heetst van de strijd met die dingen aan het schudden ging als betrof het een spel kaarten. Geen mens die daardoor nog wist welke koker wat betrof, wat zich ook liet merken in de ontknoping. Wél bijzonder nuttig: Svens broer, die eigenhandig de kandidaten aan de glijbanen dirigeerde. Sven verkoos bij de proef daarna wel pasvragen boven geld, maar goed: daar was hij niet bepaald alleen in.

Uma

Koos als gedreven deelnemer verrassend genoeg ook voor pasvragen bij de paintballproef, en toonde zich ook al niet bijzonder nuttig in het waterpark, waar ze er bijvoorbeeld in slaagde om halfweg een afdaling plots te vergeten hoe een glijbaan weer werkte. De vriend van Uma leek er ook opvallend op gebrand om een bepalende rol te spelen tijdens die proef, wat je gezien de erg geringe groepswinst achteraf alleen maar verdacht kunt vinden. In de gaten houden, kortom.

Yens

Verkoos samen met Anke het geld boven de pasvragen, en probeerde ook de rest zover te krijgen: advies dat, zoals we zagen, algemeen genegeerd werd. Ergerde zich duidelijk blauw aan het geklungel in de eerste opdracht, wat naast bijzonder vermakelijk om zien ook gewoon een poging kon zijn om zijn eigen falen te verhullen. Ook reden tot wantrouwen: het weetje dat de koker die Yens in samenwerking met zijn vriendin won niét tot bij Gilles de Coster geraakte, ook al bevatte die met zekerheid 500 euro. Zoek de koker en vind de mol? Het zou zomaar eens kunnen.