Sluimerende erotiek, de beste rol ooit van Matt Damon en wippen in de tipi: deze films mag u niet missen op televisie

‘ATONEMENT’ ★★★½☆

CANVAS, VRIJDAG 10 FEBRUARI, 21.30

DRAMA Tegenwoordig is ze min of meer een bekende naam in Hollywood, maar Saoirse (spreek uit als ‘Surshuh’) Ronan liet voor het eerst van zich horen in deze Ian McEwan-verfilming uit 2007. Ze speelde de 13-jarige Briony, die op een avond haar zus (Keira Knightley) betrapt tijdens een stiekeme wip met tuinman James McAvoy. Compleet van streek beschuldigt Briony hem onterecht van verkrachting. Regisseur Joe Wright maakte van McEwans boek een klassiek Brits drama, dat niet had misstaan in de catalogus van Merchant Ivory (‘Howards End’, ‘The Remains of the Day’). Een afgeborstelde visuele stijl (inclusief een indrukwekkend, minutenlang shot van de soldaten op het strand van Duinkerke), wat sluimerende erotiek (Keira Knightley in haar groene jurk!), verboden liefde, een wereldoorlog en een statige soundtrack. Kortom, het soort melodrama waarmee ze ons op een vrijdagavond altijd mogen lastigvallen.

‘GRUMPY OLD MEN’ ★★★½☆

PLAY6, VRIJDAG 10 FEBRUARI, 22.35

KOMEDIE Jack Lemmon en Walter Matthau spelen twee verbitterde oudjes, die al decennialang een vete met elkaar hebben. Genietbare komedie die het vooral moet hebben van de onnavolgbare chemistry tussen de twee hoofdrolspelers. Die wisselwerking op zich is al genoeg om de occasionele flauwe grap te vergeven.

‘GOOD WILL HUNTING’ ★★★½☆

EEN, VRIJDAG 10 FEBRUARI, 22.45

DRAMA Matt Damon en Ben Affleck werden instant wereldsterren én scoorden een Oscar voor Beste Scenario dankzij dit melodrama over een wiskundegenie en zijn relatie met zijn psycholoog (Robin Williams, ook goed voor een Oscar). Een beetje melig, maar meeslepend geregisseerd door Gus Van Sant.

‘ROJO’ ★★★☆☆

NPO 2, VRIJDAG 10 FEBRUARI, 0.21

THRILLER Intrigerende Argentijnse thriller, over een advocaat die anno 1975 de dood van een vreemdeling veroorzaakt, waarna hij ontdekt dat die persoon toch niet zo wildvreemd was als hij dacht. De satirische insteek en goede acteurs doen je vergeten dat het verhaal niet bijster geloofwaardig is.

‘BROKEBACK MOUNTAIN’ ★★★★½

CANVAS, ZATERDAG 11 FEBRUARI, 21.25

DRAMA Pittoresk drama over de verboden liefde tussen twee cowboys (Heath Ledger en Jake Gyllenhaal) in het Wyoming van 1963. Bij de release goed voor veel controverse, maar ook voor drie Oscars. De beelden zijn soms adembenemend mooi en Ang Lee regisseert het verhaal met veel respect.

‘1408' ★★★☆☆

PLAY6, ZATERDAG 11 FEBRUARI, 22.30

HORROR Bewerking van een kortverhaal van Stephen King, waarin John Cusack zijn intrek neemt in een zogezegd ‘vervloekte’ hotelkamer om te bewijzen dat er niets aan de hand is. Spoiler: er is van alles aan de hand. Indrukwekkend hoe Cusack de film grotendeels alleen draagt, en de plotwendingen zijn best gedurfd.

‘BABY DRIVER’ ★★★★☆

VTM, ZATERDAG 11 FEBRUARI, 22.45

ACTIE Ansel Elgort speelt een getaway driver voor bankovervallers die nog één laatste klus willen doen voor ze stoppen met het criminele leven. Klinkt als een cliché, maar Edgar Wright regisseert alles met een zelden geziene schwung, alsof hij een musical maakt waarin de gierende banden het orkest vervangen.

‘CATCH ME IF YOU CAN’ ★★★½☆

VTM 3, ZATERDAG 11 FEBRUARI, 20.35

BIOPIC Steven Spielberg verfilmt het verhaal van Frank Abagnale Jr. (Leonardo DiCaprio), een jonge bedrieger die zich tegen zijn 20ste al had uitgegeven voor een piloot, kinderarts en advocaat. Luchtig en vermakelijk, met DiCaprio in een zeldzame niet-getormenteerde bui. Tom Hanks vertelt de beste knock-knock-grap ooit.

‘INTERVIEW WITH THE VAMPIRE’ ★★★☆☆

PLAY5, MAANDAG 13 FEBRUARI, 20.35

HORROR Gothic prent van Neil Jordan, gebaseerd op de roman van Anne Rice. Brad Pitt speelt een gedeprimeerde jongeman die in de 18de eeuw gebeten wordt door vampier Tom Cruise en vervolgens zelf opgescheept zit met het eeuwige leven. Sfeervolle film, met een goede Cruise.

‘THE TALENTED MR. RIPLEY’ ★★★★☆

VTM 3, WOENSDAG 15 FEBRUARI, 22.30

DRAMA Intelligente verfilming van de roman van Patricia Highsmith, met Matt Damon als een narcistische, seksueel verwarde bedrieger die profiteert van de centen van rijkeluiszoon Jude Law in la bella Italia van de jaren 50. Een gelaagd scenario, heerlijk sensuele beelden en nog steeds de beste rol die Damon ooit heeft neergezet.

‘ROGUE ONE: A STAR WARS STORY’ ★★★½☆

VTM 3, DONDERDAG 16 FEBRUARI, 20.35

SF Voor ze zich op Disney+-series smeten, was het plan om de Star Wars-canon aan te dikken met extra films, zoals deze, die zich afspeelt vlak voor de gebeurtenissen van ‘A New Hope’. Verfrissend duister van toon, met interessante personages en een gedurfde finale.