Sommige ouders gaan op oudercontact bij Lukas Lelie, anderen boycotten hun dochters ontmaagding : Dit mag u vanavond niet missen op televisie (vrijdag 1 april)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘DOE ZO VOORT’

Nieuwe, mede door Jan Eelen geregisseerde comedyserie van en met Lukas Lelie, waarin het ‘DIW’-gezicht een leerkracht in het tweede leerjaar speelt die met wisselend succes het hoofd probeert te bieden aan de netelige vragen en stekelige opmerkingen tijdens het jaarlijkse oudercontact. Treffende omschrijving in de perstekst: ‘een reeks over hoge verwachtingen op lage stoeltjes.’

Nu op Streamz

‘BLOCKERS’

Drie tienermeisjes sluiten een pact dat ze op prom night hun maagdelijkheid zullen verliezen. Hun ouders ontdekken hun plan en proberen hen tegen te houden. De afgezaagde ‘American Pie’-premisse krijgt een frisse twist door de focus op de meisjes te leggen. Bij momenten erg grappig.

Om 20.35 op VTM 3

‘ROSE WEST: BORN EVIL’

Documentaire over de Engelse seriemoordenares die in 1971 haar 9-jarige stiefdochter ombracht en daarna samen met haar man Fred West tussen 1973 en 1987 minstens negen jonge vrouwen heeft ontvoerd, gemarteld en vermoord.

Om 21.00 op NPO 3

MARTIN LUTHER KING VS THE FBI Beeld rv

‘MARTIN LUTHER KING VS THE FBI’

De geschiedenis herinnert zich Martin Luther King als een Amerikaanse held, maar de FBI behandelde de man met een droom destijds als een staatsvijand. Sam Pollard onthult in deze docu hoe de veiligheidsdienst het imago van MLK probeerde te verwoesten met afluistertactieken en dreigbrieven.

Nu op Humo.be

‘SLOW HORSES’

In deze nieuwe serie ‘Slow Horses’ is de briljante Gary Oldman een geheim agent die na enkele fouten op een zijspoor is beland. Hij heeft de leiding gekregen over een groepje spionnen die net als hij uit de gratie zijn gevallen. Als er een internationale crisis uitbreekt, ruiken de zogenaamde slow horses hun kans om zichzelf weer in de kijker te werken.

Nu op Apple TV+

