Spaanse schoolseries, een nieuwe ‘Dark’ en tieners die een vliegtuig van Pepsi eisen: streamingtips vanaf 18 november

‘1899’

Vanaf 17 november op Netflix

SERIE Nieuw en van de mensen die met ‘Dark’ drie seizoenen lang onze hoofden hebben laten spinnen van verwarring: ‘1899’, een kostuumdrama dat zich afspeelt op een schip dat in het jaar uit de titel van Londen naar New York vaart, met aan boord passagiers uit heel Europa die dromen van een beter bestaan in de Nieuwe Wereld. Op open zee krijgt de kapitein een bericht van de Prometheus, een schip dat al vier maanden vermist is en waarvan iedereen dacht dat het op de bodem van de oceaan lag. Het mysterie wordt alleen maar groter als ze de Prometheus vinden, maar elk spoor van de bemanning of de passagiers ontbreekt. Welke duistere krachten zijn er aan het werk? Afgaand op de trailer en de poster – met vreemde symbolen, wormgaten en iets wat lijkt op de Bermudadriehoek in de hoofdrol – oogt ‘1899’ niet eenvoudiger dan ‘Dark’, maar van alle horrorseries die in deze periode uitkomen, kan dit weleens de griezeligste en de beste zijn.

‘Pepsi, where’s My Jet?’

Vanaf 17 november op Netflix

DOCU Halverwege de jaren 90 maakte Pepsi op de Amerikaanse tv reclame voor een actie waarbij consumenten punten voor allerlei producten konden sparen. In de reclamespot krijgen enkele tieners het bezoek van een vriend, die komt aangevlogen in een straaljager die hij voor 7 miljoen punten heeft gekregen. Ene John Leonard kocht daarom voor 700.000 dollar Pepsi en eiste daarna het vliegtuig uit de reclamespot – een AV-8 Harrier II, op dat moment 23 miljoen dollar waard. Het kwam tot een rechtszaak, die boeiend genoeg was om er een docu over te maken.

‘Tell Me Lies’

Vanaf 16 november op Disney+

SERIE Lucy (Grace Van Patten) laat op de universiteitscampus haar oog vallen op Stephen, een charismatische en ietwat arrogante oudere kerel. Het is het begin van een hitsige romance, maar met de jaren wordt duidelijk hoe ongezond de relatie is. In de VS verscheen de reeks op streamingdienst Hulu. Robin Wright en Emma Roberts hielpen de gelijknamige bestseller van Carola Lovering verfilmen.

‘Elite – seizoen 6'

Vanaf 18 november op Netflix

‘One of Us is Lying – seizoen 2

vanaf 16 november op Netflix

SERIE De Spaanse tienerreeks ‘Élite’ van Darío Madrona staat voor de grootste uitdaging sinds het eerste seizoen uit 2018, toen het als kleine vis moest opvallen in de Netflix-catalogus. In het zesde seizoen doet voor het eerst geen enkel personage uit de eerste drie jaargangen mee – geen Samuel, Omar, Rebeka of Cayetana. De trailer zit vol nieuwe gezichten, maar het DNA van ‘Élite’ lijkt niet aangetast: schandaal, geweld en bovenal seks gedijen nog altijd op de prestigeschool Las Encinas. Twee dagen vóór de release van ‘Élite’ pakt Madrona voorts uit met een nieuw seizoen van zusterreeks ‘One of Us Is Lying’, waarin de Spaanse regisseur zijn succesrecept – moorden, intriges, een beetje minder seks – op een Amerikaanse high school uitprobeert. Het eerste seizoen begon en eindigde met een dode, in het tweede worden vier knappe scholieren gechanteerd en moeten ze allerlei opdrachten uitvoeren – van een wagen op de schoolparking vernielen tot geld uit de kassa van de cafetaria stelen.

‘Disenchanted’

Vanaf 18 november op Disney+

FILM ‘Het leukste dat het Huis van de Muis in tijden heeft voortgebracht,’ schreef Onze Man in 2007 over het moderne sprookje ‘Enchanted’. Een prinses (Amy Adams) en een New Yorkse advocaat (Patrick Dempsey) leken op het einde van die film nog lang en gelukkig te zullen leven, maar zelfs op sprookjeshuwelijken komt na vijftien jaar sleet. In de sequel ‘Disenchanted’ probeert de prinses het huwelijk met haar droomprins nieuw leven in te blazen, en tussendoor haar woonwijk te behoeden voor een gevaarlijke toverspreuk. Disney heeft niets aan de succesformule veranderd: ook ‘Disenchanted’ is een muzikale romcom met sprookjesfiguren, metahumor en originele liedjes van Disney-veteranen Alan Menken en Stephen Schwartz.

‘I Am Vanessa Guillen’

Vanaf 17 november op Netflix

DOCU Als in april 2020 de jonge Amerikaanse soldate Vanessa Guillen verdwijnt in Fort Hood in Texas, begint haar familie een zoekactie die tegelijk een aanklacht tegen de legerleiding is. Vlak vóór ze in rook is opgegaan, heeft Guillen haar naasten immers verteld dat ze is aangerand in de kazerne en dat niemand wil ingrijpen nadat ze een klacht heeft ingediend. De passieve houding van haar oversten heeft de vrouw wellicht het leven gekost: twee maanden na haar verdwijning wordt haar lichaam gevonden, en ze blijkt vermoord door één van haar collega-soldaten. Uit een onderzoeksrapport dat eind 2020 verschijnt, wordt duidelijk hoe door en door verrot de toestand in Fort Hood was: dader Aaron David Robinson was al eerder beschuldigd van verkrachting zonder dat daar gevolg aan was gegeven. Vanessa Guillens klacht ging bovendien niet over hem, maar over nog een andere soldaat, die ook vrijuit was gegaan.