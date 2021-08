Spanning, plottwists, goede muziek: seizoen 2 van ‘Outer Banks’ op Netflix is best genietbaar (als je je brein op kantoor laat)

De succesvolle tienerreeks ‘Outer Banks’ hoopt u te herinneren aan ‘Stranger Things’ en ‘The Goonies’: verhalen over kids die tijdens hun wilde avonturen samen struikelen en weer leren opstaan. Het nieuwe seizoen deed echter vooral denken aan ‘Final Destination’, aangezien de schrijvers van ‘Outer Banks’ proberen hun hoofdpersonages zo creatief mogelijk uit te moorden. Kiera verdrinkt net niet in het riool. Sarah vangt een kogel en sterft om vervolgens miraculeus – de kracht der liefde! – weer tot leven te komen. Pope wordt aangevallen door wespen en valt van een kerkgebouw – hij is allergisch, natuurlijk. Tegen het einde van het tweede seizoen had John B al een kidnapping, meerdere achtervolgingen en talloze vecht- en schietpartijen overleefd, dus vonden de schrijvers er niets beter op dan hem te laten worstelen met een alligator. Jong zijn, het is tegenwoordig wat.

Het eerste seizoen van ‘Outer Banks’ was vorig jaar een onverwacht succes op Netflix, met betere kijkcijfers dan ‘Tiger King’ en ‘La casa de papel’. Die populariteit viel met een beetje goede wil te begrijpen. De reeks volgt een groepje outcasts die pardoes op een gezonken schip en een mysterieus kompas botsen: het avontuur kan beginnen! De schattenjacht wordt echter bemoeilijkt door de armoedige levensomstandigheden van onze helden, die het moeten stellen met afwezige of misbruikende ouders. Tijdens de eerste seizoensfinale is het Ward, een hebzuchtige businessman, die de schat weet te bemachtigen. Hij verscheept het goud naar de Bahama’s en beschuldigt John B van moord, waarna die met zijn meisje Sarah op de vlucht slaat.

De nieuwe afleveringen laten enige waan van diepgang vallen. De klassenstrijd dient als een decorstuk, Popes academische ambities verdwijnen op de achtergrond, JJ’s moeilijke thuissituatie wordt vergeten, de bijna-doodervaringen volgen elkaar in een duizelingwekkend tempo op. Wanneer logica in de weg zit, is er nog altijd toeval. Zo lopen de voortvluchtige John B en Sarah de overige vrienden tegen het lijf in een willekeurige kuststad. Wanneer Pope filmt hoe Ward een misdaad pleegt, valt zijn camera per ongeluk op de grond. Midden in het seizoen duikt nóg een verloren schat op, en – dat moet passen! – één van de hoofdpersonages heeft er recht op.

‘Ik doe altijd domme dingen, zonder het te beseffen,’ zegt John B in de eerste nieuwe aflevering, waarna hij zijn punt bewijst door in zijn eentje in te breken in het zwaarbewaakte vakantiehuis van zijn aartsvijand. ‘Outer Banks’ is een nonsensicale actiereeks geworden. Een soort ‘National Treasure’, maar dan met losgeslagen tieners gespeeld door knappe twintigers (Chase Stokes aka John B is 28). Wie zijn brein op het kantoor laat, kan echter gerust genieten van de spannende achtervolgingsscènes, de vele plottwists, de charismatische slechterik Ward en zijn verknipte zoon, de toffe muziekkeuzes (Khruangbin! Fleet Foxes! Gorillaz! Kurt Vile en John Prine!), de nostalgische gouden gloed over élk shot, de gedegen acteurs. De chemie tussen John B en Sarah is trouwens niet gelogen: Chase Stoke en Madelyn Cline werden verliefd op de set. Kortom: ‘Outer Banks’ is dom maar fun. Naar de gevleugelde woorden van JJ: ‘Domme dingen leveren vaak goed resultaten op.’