Spieren gescheurd, botten gebarsten, maar ook taboes doorbroken: dit was het tiende seizoen van ‘De mol’

Van een jubileumseizoen gesproken! Toen Gilles De Coster met een grijns aankondigde dat de geschiedenis zich zou herhalen, had geen enkele kijker óf kandidaat door dat het over de ene stoot van miserie na de andere zou gaan. Maar het was niet al onheil en weemoed, ook dit seizoen had heel wat onvergetelijke en meme-waardige momenten. Wij sturen u alvast richting de finale met een opfrissende terugblik.

Aflevering 1 - Hij is terug!

We kunnen het eerste deel en alle introducties uit de anderhalf uur durende pilootaflevering skippen, want niets was belangrijkers dan de comeback van Vlaanderens favoriete West-Vlaamse schrijnwerker Jens. Hij werd in een vakantieavontuur gegooid waarvan de berekende pech enkel met ‘Mr. Bean’s Holiday’ kon wedijveren, maar dat het allemaal wel eens opgezet spel kon zijn, drong pas door toen de aangekondigde verfbom ook effectief ontplofte. Welkom terug, Jens.

De herintrede van ex-mollen Gilles Van Bouwel en Magda Ral, overigens de pionier van heerlijke sabotage op tv, had wat weg van ‘Spider-Man: No Way Home’. Drie mollen samen en ergens een portaal naar het multiversum dat openbreekt en alle pech loslaat op wat een heuglijk seizoen moest worden. En zo geschiedde: Nele die nog geen halve seconde na de start van het ‘de vloer is lava’-spel pal op haar voorgevel vloog, diende enkel als voorbode.

Afvaller: Gretel

Aflevering 2 - Minstens even succesvol als de Kimback

Om het met de wijze woorden van Piet Huysentruyt te stellen: ‘Wat hebben we vandaag geleerd?’ Ten eerste, ook eieren volgen de regels van de zwaartekracht. Achteraf gezien was het geklungel van Philippe een geniale mol-streek, maar veel gemol had de incompetente restaurantploeg wellicht niet nodig. Ten tweede is er ook aan niemand een pantomime-talent verloren gegaan en zal Sven hoogstwaarschijnlijk ook geen carrière maken als koorddanser.

Op het einde kwam, zoals we ondertussen konden verwachten van dit seizoen, opnieuw een twist: de kandidaten zouden in duo’s worden verdeeld voor de vragenlijst, en zo hing hun lot af van hun partner. Eén duo zat erbij alsof ze de slechtste Tinder-date van hun leven ervaarden, met name Manu en Yens, die elkaar in het snotje hadden. Manu was er zó van overtuigd dat Yens de mol was, dat ze niet eens leek door te hebben dat dat alleen maar positief zou zijn geweest voor haar kansen.

Maar het was niet de achterdochtige Manu en Yens die huiswaarts trokken. De comeback van Jens was, net als die van Kim Clijsters, weinig succesvol, maar even schrijnend was het om van twéé sympathieke kerels afscheid te moeten nemen. Misschien wel het enige lichtpuntje in het opnieuw veel te vroege vertrek van de topfavoriet: Yens werd gewoon weer Yens en niet ‘de Yens met een ypsilon’.

Afvallers: Toon en Jens ‘Ongelofelijk bedankt, maar ook wel fuck you’

Aflevering 3 - ‘Wil je met mij een wip doen?’

Van Anke die de lokale bevolking vroeg of ze een snelle wip met haar zouden overwegen tot Nele die genoot van het uitzicht op het balkon en verder weinig bij te dragen had behalve achterdocht jegens Bert. De eerste proef van aflevering drie leek al vanaf het begin gedoemd om te mislukken. Dat er toch geld in de groepspot is beland, mag u gerust een wonder noemen.

En dan was er nog het gepruts bij de maanlanding. Manu en haar overtuiging dat er een planeet bestaat die Mericulus heet en Sven die het goede idee en het weinige vertrouwen in zijn mede-kandidaten had om toch gewoon alle bordjes te lezen. De tweede proef leek opnieuw alle foute kanten op te gaan. Gelukkig zorgde de opdracht om geblinddoekt en dolgedraaid over een touw te springen voor genoeg hilariteit dat we onze frustraties over de faux urine even konden vergeten.

Maar er was een opvallende afwezige. De azuurblauwe kleur van Nele’s been zorgde ervoor dat ze niet alleen bij de tweede proef aan de zijlijn werd geschoven, maar ook besloot om vroegtijdig het programma te verlaten. ‘Stel u voor dat zij de mol was’, klonk het toen nog op sociale media en daarbuiten. O wee.

Afvaller: Nele ‘Ik had iedereen wijsgemaakt dat ik in het klooster ging’

Aflevering 4 - ‘Met de mossel in het zeemvel’

‘Ik ben de mol.’ Excuseer?

De vierde aflevering stond natuurlijk helemaal in het teken van Philippe, die uit eigen beweging zijn molmasker neerlegde. De druk was te hoog en zijn mentale gezondheid kreeg voorrang op sensatiezucht – gelukkig, want we zouden tussen alle memes door eens durven vergeten dat de kandidaten ook échte mensen zijn.

Er werd dan wel een bom gedropt in deze aflevering, we mogen ook niet vergeten dat Anke’s ‘los met de mossel in het zeemvel’-uitspraak integraal werd opgenomen in het lexicon van elke kijker. Misschien, in de toekomst, ook in de Vlaamse canon (want wat is er Vlaamser dan mossels en wielrennen). En dan was er de heel enthousiaste Bert nog, een drag queen in spe, die moeiteloos de jury kon afleiden van wat wel eens als RuPaul-heiligschennis kon worden beschreven met de optredens van Sven en Yens, die een tikkeltje minder enthousiast rondparadeerden in hoge hakken.

Afvaller: mol Philippe ‘Normaal liep ik deze maand een marathon, maar daar voelde ik me nog niet klaar voor’

Aflevering 5 - Hernieuwd vertrouwen in het Belgische politiekorps

De tweede helft van het seizoen begon met een nieuwe mol en een handlanger: liefjes en familie mochten de overgebleven kandidaten bezoeken en werden – kwestie van nóg een twist – er meteen van op de hoogte gebracht dat ze moesten meemollen. De waterparkproef kende twee opvallende momenten: Uma leek wel heel veel moeite te hebben met het concept van een glijbaan en Manu opende zonder nadenken haar koker en weigerde dat tijdens de proef te vertellen aan de groep. Bij de onthulling van die daad hield ze het wonderwel droog tijdens een vurige ondervraging van rechercheur Anke.

En daar stopte het niet voor Anke. Ze knalde zich met zoveel precisie en overtuiging door het paintballparcours dat het leek alsof de paintballschutters haar hondje hadden vermoord en ze John Wick heette. Een heldendaad die finaal enkel werd overschaduwd door de branie van Manu. Gewapend met een geladen geweer en een blik die de ziel doorboort snoepte ze feilloos van elke liegende snoodaard pasvragen af en dikte ze de groepspot aan door de juiste personen door te laten. Een stunt die haar ongetwijfeld van iedereens verdachtenlijstje schrapte.

Afvaller: Bert ‘Een kookprogramma zie ik wel zitten, ik heb zelfs al een titel’

Aflevering 6 - ‘Gaan met die banaan’

In de eerste proef, een time loop à la ‘Groundhog Day’, lieten de mannen in de bende zich van hun sulligste kant zien. Sven liep erbij alsof hij net uit een coma was ontwaakt en geen enkel idee had waar hij was, terwijl Yens over het plein slofte van iemand die net een beeptest had afgelegd.

De echte fysieke uitdaging kwam in de volgende proef, waarin de bananoutfit van Yens de grenzen van het toeval aftastte. Wist hij dat de proef in een bananenveld werd gehouden, of waren de modegoden in een speelse bui? De finale zal het uitwijzen, maar onthoudt: het woord banaan heeft zes letters en Yens vier. Wat is zes plus vier? Juist, tien, naar het tiende seizoen van ‘De mol’.

En dan sloeg het noodlot voor de derde keer toe. Tijdens de ‘springen ze of niet’-opdracht begon Anke met té veel overtuiging aan haar aanloop. Resultaat: arm gebroken en opnieuw een kandidaat die vroegtijdig het spel verlaat. Gelukkig kon ze nog net voor haar vertrek een tattoo van een banaan laten zetten, een herinnering aan een krom seizoen.

Afvaller: Anke ‘Mijn mama is écht geen voorstander van tattoos’

Aflevering 7 - ‘Ik voelde een bepaalde connectie met die geit’

De legende wil dat de resterende vier kandidaten sliepen met een blok hout in hun armen, want in de halve finale bleven we van ongevallen bespaard. Het geluk lachte Yens zelfs toe: hij hield er een liefdevolle connectie met een geit aan over. Of hij, net als Annelotte vorig seizoen, met een nieuw huisdier het molseizoen afsluit valt nog af te wachten.

Maar het zou ‘De mol’ niet zijn zonder geklungel van de bovenste plank: niet alleen slaagden Uma en Yens erin om drie keer fout te kiezen, samen met Sven liet de geitenmelker ook gewoon de laatste rode knop aan zich voorbijgaan als het ware die Molenbeek heette en ze in de wagen van Conner Rousseau zaten. En dan was er nog tear-gate, Uma’s (krokodillen)tranen, die niet voor alle kijkers even overtuigend waren.

Sven, die tot nu toe was vergeten dat er ook nog geld moest gewonnen worden, ontpopte zich dan weer tot spreukenwonder en speelde zich moeiteloos door het Rad van Fortuin, zoals we van een copywriter mogen verwachten. Of dat genoeg was om hem iets minder verdacht te maken voor de finale is de vraag. Op naar de ontmaskering, en verlos deze kandidaten van hun lijden.

Afvaller: Emanuelle ‘Het was heel confronterend om mezelf bezig te zien: wát een geklungel’

