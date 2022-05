Sprintsensatie Rani Rosius: ‘Op Instagram vond iemand dat ik een borstverkleining moest doen’

Vrouw noch topsporter zijnde hebben wij er het raden naar, maar godzijdank is daar de helmboswuivende Ruben Van Gucht om ons uit de duisternis te helpen: in de nieuwe docureeks ‘Sport/vrouw’ vraagt hij zeven prominente exemplaren op de man (m/v) af wat het anno nu betekent om in dit land een vrouwelijke topsporter te zijn. De jongste van het pak is Rani Rosius (22), de wervelende sprintsensatie die al enkele jaren als ‘de nieuwe Kim Gevaert’ te boek staat.

RANI ROSIUS «’t Was heel leuk om aan dit programma mee te werken, al vond ik het een beetje awkward dat ze ook op school zijn komen filmen – ik volg een lerarenopleiding. Maar het was een hele eer dat ze aan mij hadden gedacht: ik heb nog lang niet zoveel bereikt als pakweg Emma Meesseman of Nina Derwael.»

HUMO Komt nog wel: over zes jaar pak jij ook goud op de Spelen.

ROSIUS (lacht) «Denk je? Ik vrees dat dat bijna onmogelijk is. Kijk naar eender welke sprintfinale op een WK of op de Spelen: hooguit één van de acht loopsters is blank. Mensen met Afrikaans bloed hebben nu eenmaal een genetische voorsprong. Maar goed, fijn dat mensen zoveel potentie in mij zien.»

HUMO In ‘Sport/vrouw’ gaat het over de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke topsporters. De loonkloof, bijvoorbeeld: kun jij daarover meepraten?

ROSIUS «Niet echt, want in de atletiek liggen de lonen zo goed als gelijk. Hoe dan ook kan ik nog lang niet van mijn sport leven. Ook al omdat ik aan een heel zware eis moet voldoen om als profsporter erkend en dus ook betaald te worden: ik moet kunnen bewijzen dat ik op de volgende Spelen in de finale kan raken.»

HUMO Als ik zo vrij mag zijn: je ziet er goed uit. Krijg je weleens ongepaste opmerkingen?

ROSIUS «Ik persoonlijk niet, nee. Enfin, op Instagram is het één keer gebeurd: iemand die schreef dat ik te dik stond en over een borstverkleining begon te zeuren. Maar als er op Facebook één of andere video gepubliceerd wordt van Sporza of zo, dan komen daar vrijwel altijd ongepaste reacties op. Op Facebook zeggen mensen alles, hè?»

HUMO Gekke vraag misschien, maar heb je een idee waar je ongebruikelijke achternaam vandaan komt?

ROSIUS «Uit de regio Luik, geloof ik. Maar er zijn niet zoveel Rosiussen meer, heb ik begrepen. In onze familie wordt de lijn ook niet echt voortgezet: ik heb enkel een zus, en papa heeft een broer, maar die heeft geen kinderen.»

HUMO Je kunt je kind tegenwoordig toch ook de achternaam van de moeder geven?

ROSIUS «Jaja, mijn kinderen zullen later Rosius heten, dat staat vast. Mijn lief moet daar maar akkoord mee gaan, ik ben heel feministisch op dat vlak.»

HUMO En?

ROSIUS «Hij gaat niet akkoord (lacht). Niet erg: we hebben nog zeeën van tijd.»

Sport/vrouw

Eén, woensdag 25 mei, 21.25