‘Squid Game’ prijkt verrassend genoeg niét op nummer 1 in het lijstje met best bekeken Netflix-titels

Netflix en duidelijke kijkcijfers, ze gingen ook in 2021 even goed samen als Ben Weyts en doortastend beleid.

Maar gelukkig is er nog altijd een alternatieve manier om na te gaan hoe populair een film of een serie op de streamingdienst is: de top 10 van meest bekeken titels die Netflix dagelijks deelt op zijn platform. De dappere jongens en meisjes van Flixpatrol houden elke dag - niet alleen voor België maar voor alle landen waar Netflix actief is - bij welke titels in de lijst komen en welke plek ze bekleden. Door aan elke notering punten toe te kennen kunnen ze zo op het einde van het jaar een algemene rangschikking maken van populairste series en films. Voor België levert dat deze top 10 op:

De tien populairste series van 2021

1. Lupin (722)

2. Squid Game (648)

3.New Amsterdam(636)

4. ¿Quién Mató a Sara? (582)

5.Riverdale(571)

6. Maid (523)

7.Lucifer (513)

8.Ginny & Georgia (510)

9. Sex/Life (500)

10. Bridgerton (480)

Niet het Koreaanse ‘Squid Game’ eindigt op één maar ‘Lupin’, al moeten we natuurlijk wel de kanttekening plaatsen dat er van de Franse reeks in 2021 twee aparte seizoenen zijn verschenen en Omar Sy dus in twee periodes punten kon sprokkelen. Wereldwijd staat ‘Squid Game’ wel afgetekend op één en komt ‘Lupin’ op plek drie: tussen die twee prijkt het vijfde en laatste seizoen van ‘La Casa de Papel’, dat in België net buiten de top 10 valt (11). Bij ons houdt de Mexicaanse thrillerserie ‘¿Quién Mató a Sara?’, waarvan er in 2021 ook twee seizoenen uitkwamen, de Spaanstalige eer hoog - wereldwijd staat die op 8.

Vinden we net buiten de top 10: de miniserie ‘The Serpent’ (12), het derde seizoen van ‘Sex Education’ (16), de kortstondige voorjaarshype ‘Behind her eyes’ (21) en de erg langdurige hype ‘The Queen’s Gambit’, dat 2020 al afsloot als populairste titel van het jaar en in 2021 nog altijd goed genoeg bekeken werd om op 28 te belanden. Het tweede seizoen van ‘Emily in Paris’ - in 2020 nog op plaats twee - kwam dan weer te laat uit om nog genoeg punten te verdienen voor een notering.

We Can Be Heroes Beeld Netflix

De tien populairste films van 2021 in België

1.We Can Be Heroes (439)

2. Red Notice (271)

3.Wish Dragon (230)

4.Gemini Man(217)

5. Fatherhood (216)

6.Spider-Man: Far from Home(205)

7.Despicable Me 3(200)

8. Army of the Dead (199)

9. Yes Day (191)

10.Sonic the Hedgehog(190)

Net zoals ‘Emily in Paris’ verscheen ‘Don’t look up’, de meest besproken film van het moment, te laat op het jaar om nog in de lijst te raken. Helaas, want de satire met Leonardo DiCaprio en Jennifer Lawrence had wel wat gewicht kunnen geven aan de top 10, die nu vooral bestaat uit kinderfilms (1, 3, 7 en 10), de dure maar platte actieprent ‘Red Notice’ - wereldwijd op één - en enkele oudere blockbusters. Het eerste prestigeproject van Netflix - ‘News of the World’ met Tom Hanks - vinden we terug op 25, voor bejubelde auteursfilms als ‘Pieces of a Woman’ (36) of ‘The Power of the Dog’ (75) moeten we nog verder afdalen.

Net buiten de top 10: de animatiefilm ‘Mitchell vs the Machines’ (11), het Sandra Bullock-vehikel ‘The Unforgivable’ (15), ‘Undercover’-spin-off ‘Ferry’ (16), het Nederlandse ‘De Slag om de Schelde’ (24) en onze eigenste Jean-Claude Van Damme en ‘The Last Mercenary’ (34).