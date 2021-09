Stanley Tucci na de tumor: ‘Ik heb nog véél te geven’

Hoeveel is het verdriet van de nabestaanden van 9/11-slachtoffers waard? Twintig jaar na de aanslagen loopt ‘Worth’ in onze zalen, een waargebeurd drama over de advocaat (gespeeld door Michael Keaton) die een geschikte schadevergoeding moest bepalen. Stanley Tucci speelt Charles Wolf, wiens vrouw pas twee weken in de WTC-torens werkte toen de vliegtuigen kwamen.

– Heb je de echte Charles Wolf ontmoet?

STANLEY TUCCI «Ik heb dat bewust niet gedaan. Er is zoiets als te veel informatie: ik werk liever louter met het script. Het is nochtans een boeiende man. Hij durfde een correcte compensatie voor het verlies van zijn vrouw te eisen en bereikte via de media andere weduwnaars. Een dankbare rol, die me leerde dat het onmogelijk is om een bedrag op iemands pijn te plaatsen. En het was natuurlijk een plezier om zoveel intense scènes met Michael Keaton te spelen.»

– Waar was jij tijdens de aanslagen?

TUCCI «In New York. Doodsbenauwd dat er nog meer aanslagen zouden volgen sprong ik op de metro, maar die stopte al na enkele haltes. Ik huurde de eerste de beste wagen en pikte onderweg een lifter op, die normaal gezien in de Twin Towers had moeten zitten, maar die dag toevallig naar de tandarts moest.»

– ‘The Devil Wears Prada’, ‘The Hunger Games’, ‘The Terminal’, ‘Big Night’ en nu ‘Worth’: je blijkt de koning van de bijrol.

TUCCI «Ik ben de kerel van wie regisseurs zeggen: ‘Geweldige acteur, we nemen contact met hem op... nadat we onze hoofdrolspeler hebben gevonden.’ (lacht) Ik heb daardoor geen rol waarvan mensen mij kennen, maar heb wel aan tal van mooie projecten mogen meewerken.»

– Momenteel ook in de cinema: ‘Supernova’, waarin jij de dementerende Tusker speelt, naast Colin Firth. Heftig?

TUCCI «Ja, want ik had zelf net een gezondheidscrisis achter de rug. Drie jaar geleden hebben dokters een tumor in mijn tong gevonden: te groot om te opereren, dus moest ik bestraling en chemo ondergaan. Ik leefde zes maanden lang op sondevoeding. Het was lastig voor de kinderen, want zij hadden hun moeder al verloren aan kanker. Maar kijk, mijn tumor is behandeld, ik ben genezen verklaard. Ik voel me ineens veel ouder, maar ik heb nog véél te geven.»

– Zoals virale Instagramfilmpjes? Je tutorial voor een Negroni-cocktail werd al meer dan een miljoen keer bekeken.

TUCCI «Mijn vrouw had me overtuigd om die video online te zetten, en voor ik het wist, had iedereen hem gezien. Toen ik her en der als een sexy barman werd omschreven, kon ik toch niet anders dan denken: ‘De lockdown heeft de mensen werkelijk wanhopig gemaakt.’»

‘Worth’ is nu te zien in de bioscoop.