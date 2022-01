‘Stay Close’ op Netflix levert bingewaardig kippenvel op bestelling, maar had baat gehad bij iets mínder cliffhangers en plottwists

De succesmachine van Netflix weet door slim gebruik van algoritmen precies waar kijkers op zitten te wachten. ‘Stay Close’ voldoet perfect aan die verwachtingen.

De Amerikaanse schrijver Harlan Coben zit er de komende jaren warmpjes bij. In 2018 tekende hij een contract met Netflix, waarin werd vastgelegd dat maar liefst veertien van zijn boeken in de komende jaren door de streamingdienst verfilmd zouden worden. Zijn boeken (tot nu toe 33 in getal) leveren immers precies wat een succesvolle serie nodig heeft: duistere mysteries die in een bloedstollend plot als een uurwerk uit elkaar worden gepeuterd. Met ‘The Stranger’ werd in 2020 het spits afgebeten. Nog geen twee jaar later zijn we alweer aan de vijfde serie toe: ‘Stay Close’ is een Britse bewerking van Cobens gelijknamige supermarktthriller uit 2012.

In ‘Stay Close’ is het Megan, een rijke moeder van drie kinderen die op het punt staat met haar geliefde te trouwen, die te maken krijgt met een spook uit haar verleden. Ze dacht haar vroegere leven achter zich gelaten te hebben, tot figuren uit vervlogen gewaande tijden zich onverwachts aan haar opdringen. Het gezin van Megan blijkt het middelpunt van een web vol andere personages. Die zijn soms nogal hoekig uitgewerkt (een griezelig detectiveduo in schooluniform) en soms verrassend vermakelijk (Eddie Izzard als heroïneverslaafde advocaat). En uiteraard is er ook een norse rechercheur, die moeite heeft werk en privé gescheiden te houden.

Waar het ‘Stay Close’ niet aan ontbreekt, is spanning. Iedere aflevering kent meerdere cliffhangers en onverwachte wendingen. Ironisch genoeg zijn het juist die wendingen die de serie op den duur voorspelbaar maken: op een gegeven moment zit je ongeduldig te wachten op de zoveelste al te toevallige draai. Want één ding is zeker: er komt op een gegeven moment wel weer een konijn uit de hoge hoed. Dat is tot op zekere hoogte vermakelijk, maar dit verhaal had baat gehad bij iets minder dwarsverbanden. En toch volgt er de onvermijdelijke bevrediging, wanneer in de laatste aflevering alle draadjes vakkundig ontward zijn. Kippenvel op bestelling: Harlan Coben is er een meester in.