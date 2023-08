Stella Bergsma zoekt niet naar de liefde: ‘Doe je voordeel met ‘Klootzak’ bij een slechte date’

Wordt het ‘Amsterdam’ of ‘Ploegsteert’? Weldra gaat Radio 1 weer op zoek naar het beste Nederlandstalige nummer in de ‘Lage Landenlijst’, maar voor het zover is, biedt een keur aan bekende Vlamingen en Nederlanders u eerst nog wat inspiratie, door op zoek te gaan naar nummers rond een bepaald thema. Schrijfster Stella Bergsma brengt bijvoorbeeld muziek mee rond het thema ‘originaliteit’.

STELLA BERGSMA «Anders gezegd: in mijn aflevering draait alles rond muziek die níét over de liefde gaat. Zoals ‘Sherry’ van De Kift. Ik heb om te beginnen nog nooit een nummer gehoord over sherry. En – nog mooier – ik heb ook nog nooit een zanger horen zingen: ‘Ga toch naar de stationsrestauratie’. Hoeveel beter is dat dan ‘ik hou van jou’?

»Brihang heeft er ook een handje van weg om alledaagse thema’s te gebruiken en daarmee diep te gaan. Neem nu zijn nummer ‘Morsen’. ‘Morsen is pas morsen als je het afdroogt.’ Als je erover nadenkt: hoe fantastisch is dat? Want is het waar: het is pas morsen als je het weghaalt. Anders was het misschien wel gewoon de bedoeling. Nog zo’n nummer: ‘Lotus Europa’ van Spinvis. Hij zingt over de auto waar hij van houdt, en over een paniekaanval in het zwembad. Ik vind dat mooi, mijn oren gaan spitsen als ik iets hoor dat ik nooit eerder heb gehoord.»

HUMO Welk nummer mag van jou bovenaan eindigen in de Lange Landenlijst?

BERGSMA «Even terzijde: vóór ik begon te schrijven, was ik zangeres van de band EinsteinBarbie. Momenteel zijn we al onze nummers naar het Nederlands aan het vertalen, dus misschien kunnen mensen volgend jaar ook op ons stemmen voor de ‘Lage Landenlijst’.

»Maar goed, mijn favoriet dus. Dat moet ‘Zij gelooft in mij’ zijn van André Hazes. Ik weet dat het eigenlijk geen Nederlands liedje is, het is een Nederlandse tekst op een buitenlands nummer. Maar het is zó goed. Zelfs als je onze taal niet verstaat, vóél je waarover het gaat.»

HUMO Maar het nummer valt buiten jouw thema ‘geen liefdesliedjes’.

BERGSMA «Nee. Vorig jaar had ik als favoriet ‘De wedstrijd’ van Bram Vermeulen. Dat gaat over de strijd tussen een jongetje en zijn vader, eigenlijk over de competitie die we allemaal voeren met onze ouders. Dat had in het thema gepast. Ik neem wel een ander nummer van hem mee: ‘Klootzak’. Vermeulen maakt zich daarin boos op zichzelf, geschreven vanuit het standpunt van zijn vriendin. ‘Klootzak, drink je weer te veel? / Ga je weer beweren dat het niet zo is?’

»Ik was ooit op stap met een vriendin. Na het feestje gingen we nog gezellig wat nadrinken met twee jongens en ik zette dit nummer op. Die jongens wisten niet hoe snel ze moesten wegkomen. Die dachten vast dat wij woeste feministen waren. Ik zou zeggen: doe er je voordeel mee als je ooit een slechte date hebt.»

‘De Lage Landen van’ — Stella Bergsma, Radio 1, 30 augustus, 10.00