Steve Carrell verdient in ‘The Patient’ een Emmy voor zijn meest genuanceerde acteerprestatie tot dusver

Wat als een seriemoordenaar zijn therapeut ontvoert? De psychologische thrillerreeks ‘The Patient’ vertrekt van een boeiende premisse en puurt er een gevoelige karakterstudie van twee getormenteerde mannen uit: Domhnall Gleeson als een seriemoordenaar tegen wil en dank, en Steve Carrell als de dokter die zijn kidnapper van zijn moordlust moet verlossen. Therapie op leven en dood.

Dokter Alan Strauss (Carrell) gaat slaapwandelend door het leven. Zijn vrouw is dood, zijn zoon kan hem niet uitstaan, zijn patiënt Gene (Gleeson) werkt niet mee. Hij ontwaakt op een ochtend in een bed in een onbekende kelder, vastgeketend aan de enkel. Gene zit aan zijn zijde, alleen blijkt Gene eigenlijk Sam te heten. ‘Ik moest je wel ontvoeren, anders kon ik niet voluit tegen je spreken,’ verklaart Sam, alsof het de normaalste zaak ter wereld is. ‘Ik heb grotere problemen dan je andere patiënten, dokter. Ik voel de drang om te moorden.’ Alan stelt de vraag op ieders lippen: ‘Slechts een dráng?’ Sam antwoordt laconiek: ‘Welja, zo nu en dan doe ik het ook.’

‘The Patient’ – veelbekeken in Amerika, nu bij ons op Disney+ - vindt een sweet spot tussen ‘In Treatment’, ‘Mindhunter’, ‘Misery’ en ‘Dexter’. De seriemoordenaar in kwestie is bereid om te praten, meer nog: hij wíl genezen worden. Dat levert intense therapiesessies op, met verschillende levens op het spel. De makers van deze minireeks hebben eerder ‘The Americans’ bedacht. In deze schitterende spionagereeks (te bewonderen op Disney+) was het schijnhuwelijk van de hoofdpersonages al even interessant als het spannende spionnenwerk. Ook ‘The Patient’ graaft dieper dan de sensationele premisse misschien doet vrezen.

Was Domhnall Gleeson in de mooie romcom ‘About Time’ nog een charmante Brit die Rachel McAdams en Margot Robbie kon krijgen, dan is hij in ‘The Patient’ opmerkelijk geloofwaardig als een gefrustreerde en huiveringwekkende psychopaat. Steve Carrell verdient op zijn beurt een Emmy voor zijn rol als therapeut. De beroemde komiek zet misschien wel zijn meest genuanceerde acteerprestatie tot dusver neer. Na vijf minuten was ik vergeten dat diezelfde man beroemd is als Michael Scott, ’s werelds beste (lees: meest onhandige, afhankelijke en tactloze) baas uit ‘The Office’.

Besef: ‘The Patient’ dendert niet met een rotvaart van de ene verrassende plotwending naar de andere. Deze minireeks is slimmer en uitdagender dan de gemiddelde Netflix-hit (denk: ‘Pieces of Her’, ‘Echoes’, ‘Devil in Ohio’). De dokter overschouwt tijdens zijn gevangenschap zijn leven, verbeeldt therapiesessies met zichzelf en koestert dierbare en pijnlijke herinneringen. Er is humor in de donkerte, een uitdieping van het Jodendom en een meezinger van John Denver. De meeste afleveringen duren bovendien slechts een half uur of minder. In Amerika vonden veel tv-kijkers dat vervelend, want zij moesten een hele week wachten op de uitzending van één zo’n niemendalletje. Wij krijgen ‘The Patient’ meteen in z’n geheel te zien: bingewatchen maar.