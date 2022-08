Steven Van Gucht riskeerde in ‘De ideale wereld’ uit het raam gegooid te worden, maar Ella Leyers liet hem maar begaan

Ik hoor ze nu al. ‘Hé, daar heb je die lul die dagelijkse programma’s al na één aflevering doorlicht.’ Jazeker, het is een hondenstiel, maar de redactiemedewerker aan mijn bureau - bivakmuts, mijn slaap masserend met geweerloop van Russische makelij - laat nu eenmaal geen twijfel bestaan over mijn ambachtelijke verplichtingen. En daarbij, het betaalt de rekeningen. Of toch deels. ‘Jaarfactuur nu maandelijks voorschot’, las ik eerder die maandag. Nijpende lerarentekorten knagen aan de standvastigheid van de volgende generaties. Trump leeft nog. Waldek ligt in het ziekenhuis. De afstand tussen ons dagelijks bestel en de ideale wereld, bedoel ik maar, lijkt van hieruit gezien alleen maar met rasse schreden toe te nemen. Ella Leyers mocht dus vol aan de bak.

Het eerste wat Leyers uit hoofde van haar nieuwe betrekking liet horen, was een harde lach. Evenveel als reactie op het eerder onstuimige onthaal door het publiek als door de adrenaline, denk ik, waarmee ik niet gezegd wil hebben dat het om een zenuwlach ging. Goed begin dus, al zou daarna het understatement duidelijk de bovenhand halen in de beginselverklaring die een eerste aflevering is, of toch hoort te zijn.

De beste mop zat eigenlijk al voorin. Steven van Gucht werd de studio ingehaald met behulp van de zogeheten ‘Talkshow Terror’, luidens Leyers’ beschrijving een pretparkattractie op maat van krap behuisde televisiestudio’s, inclusief actiefoto halfweg, die op het eerste gezicht echter meer weg leek te hebben van een traplift. Sterker nog, op het tweede gezicht bleek het ook een traplift. ‘Als er iets gebeurt, dan is er tenminste een dokter in de zaal’, zei Leyers. ‘Dierenarts eigenlijk’, verbeterde Van Gucht. Ach wat. Aan de binnenkant hebben we allemaal dezelfde kleur, kun je maar denken nadat de Talkshow Terror van de rail is gegaan en aan een slakkengangetje het publiek heeft vermalen.

Ik moest tijdens de doortocht van Van Gucht onwillekeurig terugdenken aan de eerste aflevering van Jan Jaap Van der Wal, die tijdens zijn maiden voyage de klip genaamd Sam Gooris maar met moeite wist te ronden. Misschien leek het de redactie raadzaam om na diens debuut deze keer maar te selecteren aan het andere eind van het academische spectrum voor de eerste gast, maar ook dat was nog geen garantie op verbaal vuur- dan wel weerwerk. Dat de vertrouwde huisband onder leiding van F. Cauwelier blijkbaar aan carpooling deed met Van der Wal, en bijgevolg geheel afwezig was, werkte voorlopig eerder afrondend op vlak van sfeer: een factor die, zo herinner ik me uit ‘Komen eten’, toch ook niet te verwaarlozen valt. Maar voor het overige leek het me vooral dat de leiband die geleverd wordt bij het takenpakket van spreekstalmeester van ‘De ideale wereld’, deze eerste keer misschien nog te ongebruikt bleef.

Toen Van Gucht zich ter hoogte van het item over bovenvermeld lerarentekort liet ontvallen dat hij zichzelf nog wel zag uitbollen als lesgever, dacht ik nochtans dat de rapen wel gaar zouden zijn, want het woordje ‘uitbollen’ bezigen als je het over het onderwijs hebt, komt je dezer dagen net niet te staan op defenestratie door een ziedend doch dunbevolkt lerarenkorps. ‘Pàk ‘m, Ella!’, riep ik, maar ze liet begaan. Een slecht karakter kweken is dan ook een werk van lange adem, meen ik me te herinneren. Ik schrijf het toe aan de groeipijnen, want volgens mij zat ik aan het einde van de aflevering al naar een andere Leyers te kijken dan aan het begin. Ik bedoel dat laatste wel degelijk figuurlijk, ook al zijn er in de praktijk dan Leyersen genoeg om in te staan voor eventuele wisselstukken.

Twee keer goed nieuws: de bivakmuts zegt dat dit wel volstaat, en vanavond is er alweer een aflevering.