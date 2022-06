Stijn moet lachen van pijn, maar lachen deed hij weinig in ‘De grootste lefgozer’ op VTM2

‘Als ik pijn heb, dan moet ik lachen’, zei Stijn, een vastgoedexpert die voor een zeldzame keer niet op televisie kwam op een moment dat er een huis aangekocht, verkocht dan wel gerenoveerd moest worden, maar die opdook in ‘De grootste lefgozer’, een programma op VTM2 dat de grenzen opzoekt. Niet alleen die van de pijn, zoals Stijn al snel zou merken, maar ook die van de goede smaak.

Na de zomer komen er twee comebacks aan waar we niet geweldig naar uitkijken. Die van Covid-19 en die van ‘Fear Factor’, de beruchte spelshow die een vijftiental jaar geleden op VTM liep en waarin Walter Grootaers kandidaten een som geld gaf als ze voor de camera en in het bijzijn van een enthousiast joelend publiek hun diepste angsten onder ogen zagen. De nieuwe versie zal niet te zien zijn op VTM maar op Play4 en de rol van Grootaers wordt overgenomen door komiek Alex Agnew, die al liet weten dat hij vindt dat televisie in het afgelopen decennium ingeslapen is en dringend gewekt moet worden. En we weten allemaal dat de enige manier om dat te doen is door willekeurige Vlamingen tegen betaling op te sluiten in een kamer vol met vogelspinnen.

VTM probeert sinds twee weken op niet al te subtiele wijze het gras voor de voeten van de nieuwe ‘Fear Factor’ te maaien met ‘De grootste lefgozer’, waarin acht mensen zich onderwerpen aan het soort proeven dat we ongetwijfeld over een paar maanden ook op ons bord zullen krijgen, samen met de rauwe schapenogen en de levende insecten. Het achttal neemt weliswaar niet deel uit financiële overwegingen, want het enige wat ze kunnen winnen is de eretitel die zijn naam aan het programma geeft. Zeven Vlamingen gaan dus met lege handen naar huis, en met enkele pijnlijke herinneringen waar ze voor de rest van hun leven aan kunnen terugdenken. Je kunt dat nobel noemen maar ieder rationeel mens die tien minuten kijkt, ziet toch vooral een stelletje idioten die beter zouden moeten weten.

Dat brengt ons bij Stijn, een 39-jarige makelaar uit Peer en de afvaller uit de tweede aflevering. Stijn heeft in een niet zo ver verleden een maagverkleining ondergaan en moet dus toch een beetje opletten met wat hij allemaal naar binnen speelt, wat hem een nadeel bezorgde bij een van de proeven: pikante pepers eten. De waaghalzen moesten eerst aangeven hoeveel exemplaren ze dachten naar binnen te kunnen spelen, gingen daarna in een hot tub zitten en kregen dan de pepers aangereikt door chef-kok Dominique Persoone, in dit programma - alsof de hele ervaring nog niet traumatiserend genoeg is - ook de steun en toeverlaat van de kandidaten. Stijn had ingezet op zeven maar ondervond na de eerste pepers al helse pijnen in zijn buik, sloeg eerst rood en daarna blauw uit en klom na de vijfde portie creperend uit het bad. Er werd weinig gelachen, want Stijn moest weggebracht worden voor een check-up bij een hopelijk erg meewarig kijkende dokter.

‘Alle ellende van mensen komt voor uit het feit dat ze niet rustig in een kamer kunnen blijven zitten’, zo schreef de Franse filosoof Blaise Pascal ooit, een gedachte die meer dan opgaat voor de deelnemers in ‘De grootste lefgozer’. Al wist hij toen natuurlijk nog niet dat de televisie ooit uitgevonden zou worden, en dat je ook in je kamer niet meer aan de ellende zou kunnen ontsnappen.