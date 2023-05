Stop working, start watching! Average Rob volgt Remco Evenepoel tijdens de Giro voor nieuwe Streamz-documentaire

‘Working on something cool with the aero boulette special,’ deelde Average Rob vanochtend op zijn Instagramstory. Nu vraagt u zich waarschijnlijk zoals ons af welke gek zich laat aanspreken als ‘aero boulette special’. Het blijkt niemand minder te zijn dan Remco Evenepoel. Zoals u weet breekt de wereldkampioen wielrennen op dit moment potten in de Giro d’Italia, maar wat u nog niet wist is dat hij overal wordt geschaduwd door Average Rob én een cameraploeg. Het resultaat daarvan is deze zomer te bewonderen als driedelige documentaire op Streamz.

‘Average Rob zal de kijker meenemen in het zog van Remco Evenepoel en in zijn hoofd duiken om te onderzoeken wat het van een menselijk lichaam én geest vraagt om aan de wereldtop te staan en te blijven,’ kondigt Streamz hun jongste worp aan. ‘Samen leren we Evenepoel en zijn entourage kennen als nooit te voren. Rob polst naar hun gevoel, ambities, worstelingen en angsten. En dat te midden van één van de belangrijkste wedstrijden van het jaar.’

Beeld Streamz

Het was geen geheim dat Rob Van Impe, zoals de Youtuber en toekomstige triatlonfinisher echt heet, langs de zijlijn stond te supporteren voor Remco Evenepoel. Op Twitter deelde hij onlangs een foto samen met Anderlecht-speler Jan Verthongen en koers-Godfather Patrick Lefevere onder de hashtag #Giro. Of zoals hij het eigenaardige trio zelf omschrijft ‘Nieuwe boysband’.

De twee kennen elkaar al even, begin dit jaar trok Rob nog samen met zijn broer Arno The Kid naar Calpe om op trainingsstage de kneepjes van het vak te krijgen uitgelegd door de Vuelta-winnaar himself. Met alle gevolgen vandien.

De driedelige documentaire is een productie van Streamz en Woestijnvis en zal deze zomer exclusief te zien zijn bij Streamz.