‘Straks toch maar een opblaaspop bestellen: dan kan ik blijven trainen’

Een jaar na hun memorabele tweestrijd in ‘De Container Cup’ mag Francesco Planckaert revanche proberen te nemen op zijn twaalf jaar jongere collega-‘zoon van’ Viktor Verhulst. In het via GoPlay tot ons komende ‘Viktor vs. Francesco’, een halfgare variant op ‘Wauters vs. Waes’, is het de bedoeling om in enkele straalbezopen disciplines Belgisch kampioen te worden.

FRANCESCO PLANCKAERT «Bij SBS waren ze op het lumineuze idee gekomen om ons enkele BK’s te laten uitvechten van sporten die in ons land nog niet beoefend worden. Man man man, je wilt niet weten wat we voorgeschoteld kregen.»

HUMO Toch wel.

PLANCKAERT «Konijnenjumping, ooit van gehoord?»

HUMO Nu wel.

PLANCKAERT «Je krijgt een konijn toegewezen dat je zo snel mogelijk een hindernissenparcours moet laten afleggen. Ik kan je zeggen: dat was niet simpel (diepe zucht). Ook al omdat je respect voor dat beestje moet opbrengen. In Engeland is het blijkbaar een vrij populaire sport: daar trainen ze hun konijn jarenlang. Maar bij mij zal het bij één keer blijven, ik zweer het. En ik ga ook nooit meer om het snelst een kilo stoofvlees wegwerken. Niet evident, hè, makker? En al zeker niet tegen Viktor, want da’s een serieuze eter. Een beir, die kerel.»

HUMO Ik begrijp het niet goed: zijn jij en Viktor de enige deelnemers aan die kampioenschappen?

PLANCKAERT «Ja. In principe zijn het open Belgische kampioenschappen, alleen is er niks over bekendgemaakt (grinnikt). Op dit moment ben ik trouwens volle bak aan het trainen voor het volgende BK, want er moeten nog twee BK’s komen.»

HUMO Met name?

PLANCKAERT «We hebben nog een kussengevecht op het programma staan, en een jogglingwedstrijd – jongleren terwijl je zo snel mogelijk 1.500 meter aflegt. Mannekeslief, moeilijk dat dat is! Maar ik heb mijn balletjes altijd bij me, om te oefenen. Mijn drie balletjes, bedoel ik, niet die twee andere. Enfin, die ook natuurlijk, maar daar jongleer ik niet mee. Of toch niet terwijl ik tegelijkertijd 1.500 meter loop.

»Nee, ernstig: Viktor en ik mogen dan wel de hele tijd zwanzen, zodra het startschot wordt gegeven, zouden we elkaar vermoorden. Zo gefocust dat we zijn! Zoals die keer dat we moesten gaan raften met een opblaaspop, ‘sekspoprafting’. Serieus, we zijn met die pop in de Lesse gesprongen alsof ons leven ervan afhing.»

HUMO Komt er volgend jaar een groot BK sekspoprafting, met jou of Viktor in de Belgische trui?

PLANCKAERT (lacht) «Dat vind ik nu een goed idee, zie. Straks toch maar eens een opblaaspop kopen: dan kan ik blijven trainen.»

‘Viktor vs. Francesco’

Vanaf 18 mei op goplay.be