Het vierde seizoen van ‘Stranger Things’ is veel in één: volwassener, ambitieuzer, duurder en griezeliger. En ook: langer.

Wie voor Netflix werkt, hoeft zich niets aan te trekken van de oude regels die, met het oog op een evenwichtige samenstelling van de tv-avond of de plaats van de reclameblokken, bepaalden dat een aflevering van een dramaserie liefst 45 minuten lang was en zeker nooit langer dan een uur mocht duren. Bij de streamingdienst is de vrijheid een stuk groter en de Duffer-broers, bedenkers van een van de grootste hits uit de nog korte Netflix-geschiedenis, zijn zich dat blijkbaar gaandeweg beginnen te realiseren. In de eerste drie seizoenen van ‘Stranger Things’ klokten de meeste afleveringen af rond de 50 minuten, maar waren er telkens één of twee die richting het uur gingen. De finale van het derde seizoen, uit de zomer van 2019 alweer, maakte echter plotseling een sprong richting een stevige 78 minuten.

Nu was dat in dat geval nog te verantwoorden, omdat die aflevering draaide rond de apotheose van de lange strijd tussen de kinderen van Hawkins en de monsters uit de duivelse Upside Down. Maar blijkbaar hebben de Duffers toen de smaak te pakken gekregen: in het nieuwe vierde seizoen is er namelijk maar één aflevering meer die onder de 70 minuten blijft en de laatste van de zeven afleveringen die nu op Netflix zijn verschenen, gaat zelfs vrolijk richting de 100 minuten. Sterker nog: begin juli komt het tweede deel van ‘ST4’ uit en Netflix heeft nu al laten weten dat de ontknoping deze keer twee uur en een half in beslag neemt. Die finale wordt daarmee niet alleen de langste aflevering uit de tv-geschiedenis, ze duurt op haar eentje ook een kwartier langer dan ‘Top Gun: Maverick’, die andere blockbuster van deze zomer.

Het is natuurlijk een beetje paradoxaal dat al die films uit de jaren 80 waar de Duffer-broers zo graag naar verwijzen - ‘E.T.’, ‘The Goonies’, ‘Stand by Me’... - er wel in slaagden om hun verhaal op anderhalf uur af te ronden, in een tijd toen het overaanbod in de cinema en op tv veel minder groot was dan vandaag. De logische vraag bij is dan ook of het, nu zoveel series op Netflix en daarbuiten om je aandacht schreeuwen, wel de moeite waard is om je opnieuw zo overvloedig onder te dompelen in de (omgekeerde) wereld van Hawkins. Het antwoord is ja, zij het niet helemaal ondubbelzinnig. Op zich slaagt ‘Stranger Things 4’ er opmerkelijk goed in om de langdradigheid te vermijden, veel beter dan recente Netflix-hits ‘Bridgerton 2’ en ‘Inventing Anna’ waarin de afleveringen ook rond de 70 minuten durfden te eindigen.

Beeld Reporters / Splash

Zeker het deel in Hawkins, waar de tieners te maken krijgen met de mysterieuze demon Vecna die jongeren opjaagt en vermoordt, levert een horrorspektakel op dat visueel verbluft - het mocht duidelijk wat geld kosten deze keer - en inhoudelijk perfect in elkaar zit, met al die verwijzingen naar klassiekers als ‘Nightmare on Elm Street’ of ‘The Silence of the Lambs’ of de paniek bij de goegemeente in de jaren 80 rond satanische sektes. De verhalen die daar rond hangen zijn vooral in het begin iets minder sterk: dat Joyce Byers bij de opening samen met Will en Eleven in Californië woont, lijkt voor de Duffer-broers in de eerste plaats een manier om hommage te brengen aan de tienerfilms van John Hughes, zonder dat het voor de rest echt een functie heeft. Eigenlijk komt de vaart er daar pas opnieuw in als de personages weer weg zijn, in het geval van Joyce richting de Russen die Jim Hopper gevangen houden, bij Eleven richting haar verleden als proefkonijn van dokter Martin Brenner.

Ook de manier waarop er wordt gejongleerd met locaties en verhaallijnen en de serie heen en weer springt tussen heden en verleden, tussen Amerika en de Sovjet-Unie is niet altijd even gelukkig. Eigenlijk krijg je hier zeven afzonderlijke films op je bord omdat de makers telkens weer heel veel bij elkaar hebben moeten proppen, en af en toe heb je de indruk dat ‘Stranger Things 4’ beter was geweest als het seizoen meer maar kortere afleveringen had mogen tellen. Maar dat is slechts detailkritiek, op een reeks die opnieuw superieur entertainment aflevert, een blockbusterserie die al vier seizoenen lang niet teleurstelt. ‘Dit kwaad in ons dorp, het is als een virus’, zegt een bewoner van Hawkins wanneer de eerste berichten over de moorden van Vecna in het nieuws komen. ‘Telkens als het terugkomt, is het sterker.’ Hetzelfde gaat op voor ‘Stranger Things’ zelf, dat voorlopig nog geen tekenen van verzwakking toont.