‘Stranger Things’ is nu al niet meer de populairste titel op Netflix in België

Dat hadden we niet zien aankomen: de tieners van ‘Stranger Things’ moeten de koppositie alweer afstaan, en dan nog aan het gespuis van de Peaky fokkin’ Blinders.

Het zesde en laatste seizoen van de Britse misdaadreeks rond Thomas Shelby en zijn criminele familie maakte vorige vrijdag zijn opwachting op Netflix, stootte meteen door naar boven en bleef daar, rustig een sigaretje rokend, de hele week staan.

De liefde voor ‘Peaky Blinders’ is weliswaar geen wereldwijd fenomeen: in veel landen is ‘Stranger Things’ nog altijd de nummer één en hier en daar is ‘First Kill’, een tienerserie rond vampiers die bij ons op drie binnenkomt, bovenaan geëindigd. ‘Surviving Summer’, die andere tienerreeks die vorige week nog op twee stond maakt ondertussen weer een duik naar beneden.

Lees ook ‘Stranger Things’ is een blockbusterserie die al vier seizoenen lang niet teleurstelt

Ook nieuw: ‘Intimidad’, een Spaanse reeks rond een politica (gespeeld door Itziar Ituño, bekend als Lissabon uit ‘La Casa de Papel’) die in een schandaal terechtkomt wanneer er een seksvideo van haar wordt gelekt. En ‘Nouvelle Ecole’, een Franse realityshow waarin enkele rappers - onder wie enkele Brusselaars - al freestylend een hoofdprijs van 100.000 euro proberen weg te kapen.

De Netflix-top 10 van vrijdag 17 juni

1 Peaky Blinders - seizoen 6 (lees hier onze ★★★★☆-recensie)

2 Stranger Things - seizoen 4, deel 1 (lees hier onze ★★★★☆-recensie)

3 First Kill

4 Intimidad

5 Hustle

6 Keep Sweet: Pray and Obey (lees hier onze ★★★★☆-recensie)

7 Nouvelle Ecole

8 Surviving Summer - seizoen 1

9 Queen of the South - seizoen 5

10 Borgen - Power and Glory (lees hier onze ★★★★1/2-recensie)