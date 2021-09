Streamz blaast één kaarsje uit: Dit zijn de acht beste titels uit de catalogus van 2021

Streamz viert zijn eerste verjaardag en trakteert ons op een cadeau. Of beter gezegd: dertig. Meer dan 10 nieuwe lokale titels en 20 kersverse internationale reeksen verschijnen dit najaar op het platform. Wij hebben voor u enkele pareltjes opgelijst:

‘The White Lotus’ (★★★★★) is een heerlijke satirische en zwart-komische reeks waarin enkele rijkelui inchecken in een luxehotel op Hawaï en er elkaar en het personeel op de zenuwen werken. Het resultaat is niet enkel briljant grappig, maar beklijft ook meer dan de meeste thrillers.

‘Hoe is het in godsnaam mogelijk?’ denk je steeds opnieuw als je naar ‘The Crime of the Century’ (★★★★½) kijkt. De tweedelige documentaire laat zien dat er nog een epidemie bezig is in de Verenigde Staten, en net als corona heeft de opioid crisis ondertussen het leven gekost aan meer dan een half miljoen Amerikanen. Maar deze ramp is wel helemaal van Amerikaanse makelij.

Zelden een Vlaamse serie gezien die zo grappig, fantasierijk en flitsend is als ‘F**k you very very much’ (★★★★☆), waarin drie jonge vrouwen aanmodderen in het leven en steun zoeken bij elkaar en bij enkele van de meest bizarre nevenpersonages die ooit op de vaderlandse tv zijn gepasseerd (waaronder Jonas Geirnaert een vrouwenmagneet speelt).

Geef alle Emmy’s aan Kate Winslet in ‘Mare of Easttown’ (★★★★☆), die met de gepijnigde rechercheur Mare Sheehan, die een moordzaak moet oplossen terwijl ze de zelfmoord van haar zoon verwerkt, een van de meest memorabele rollen uit haar carrière neerzet.

Kaley Cuoco is zo ontzettend goed in ‘The Flight Attendant’ (★★★★☆) dat ze in één klap 12 seizoenen ‘The Big Bang Theory’ doet vergeten. De serie is niet voor mensen met een lage stressdrempel - alleen al van het intromuziekje word je retezenuwachtig - maar wie weg was van ‘Killing Eve’ vindt hier een waardige opvolger.

‘Déjà-Vu’ (★★★★☆) is Vlaamse fictie zoals je die zelden ziet. Het van de pot gerukte concept, over een moeder (Natali Broods in topvorm) die haar dochter van de ondergang wil redden door terug in de tijd te reizen, moet u er wel bij nemen, maar eenmaal dat verteerd is, vindt u een fijngevoelig en ontroerend drama over gemiste kansen en de morsigheid van het leven.

Het donkere ‘Cheyenne et Lola’ (★★★☆☆) is soms absurd grappig. De kortgeknipt Veerle Baetens moet als Cheyenne samen met de bimbo Lola uit de handen van het gerecht blijven. Het resultaat lijkt op wat je zou krijgen als de gebroeders Coen in het noorden van Frankrijk een tv-serie zouden komen draaien. We kunnen slechtere complimenten bedenken.

‘Why women kill’ (★★★★☆) is het beste wat Marc Cherry heeft gemaakt sinds het eerste seizoen van ‘Desperate Housewives’. De serie volgt drie getrouwde koppels die in drie tijdsgewrichten in eenzelfde huis wonen. In elk verhaal valt een dode, maar wie dat is en hoe hij of zij om het leven is gekomen, wordt maar mondjesmaat verklapt.