Streamz trakteert ons op verjaardagscadeau: ‘Succession’, ‘Gossip Girl’, ‘Sex and the City’ en meer

Zapman met het laatste nieuws uit televisieland.

Het verjaardagscadeau van Streamz

Streamz mag morgen een eerste verjaardagskaars uitblazen. In dat jaar zijn ze nog niet tot inkeer gekomen over hun slogan (‘De streamingdienst van bij onz’), maar daarbuiten hebben ze er al bij al een goed jaar op zitten. De directie stuurde alvast een bedankkaartje naar een geheim Chinees lab.

Om dat éénjarig bestaan te vieren, verwacht Streamz geen verjaardagscadeau, maar trakteren ze ons op een. Of beter gezegd: dertig. Meer dan 10 nieuwe lokale titels en 20 kersverse internationale reeksen verschijnen dit najaar op het platform. Van eigen bodem lanceert Streamz kleppers als de Streamz Original ‘De Kraak’, gloednieuwe jongerenreeks ‘Hacked’ en een vernieuwende docureeks ‘OnlyFans: De Naakte Vlaamse Waarheid’. Ook mogen we uitkijken naar tweede seizoen van ‘Mijn slechtste Beste Vriendin’, een nieuwe Xander De Rycke-special en een nieuwe reeks over alle wereldkampioenschappen wielrennen in België (‘Regenboog’). Iets minder uitkijken is het naar ‘#LoveMe’, een nieuw soort ‘Bachelorette’ waar influencer Jaël Ost op zoek gaat naar een boyfriend.

'OnlyFans: De Naakte Vlaamse Waarheid' Beeld Streamz

Op internationaal vlak pakt Streamz dan weer uit met toptitels als het derde seizoen van de bekroonde reeks ‘Succession’, nieuwe afleveringen van ‘Gossip Girl’ en het langverwachte vervolg op ‘Sex and the City’. Vanaf binnenkort kan u ook de avonturen van ieders favoriete pop ‘Chucky’ bekijken, volgen hoe drie dragqueens een show gaan geven in kleine Amerikaanse stadjes (‘We’re here’) en krijgt u een inkijk in het ongetwijfeld erg interessante leven van Nicki Minaj.

Ontdek hier alle nieuwe series en films.

De Streamz Top 10

Na een jaar is het natuurlijk ook tijd voor een balans van het kijkgedrag van de gedigitaliseerde Vlaming, dus publiceert het streamingplatform een ultieme Top 10 van het laatste jaar. Vooral de top drie is veelzeggend, die wordt volledig ingepalmd door VTM-reeksen. En het is misschien een beetje verontrustend dat onze favorieten pas plaats zes en zeven bekleden.

1. ‘Fair Trade’ (★★★½☆)

2. ‘Red Light’ (★★★½☆)

3. ‘De Bende van Jan de Lichte’ (★★½☆☆)

4. ‘The Undoing’ (★★★☆☆)

5. ‘Black-out’ (★½☆☆☆)

6. ‘F*** You Very, Very Much’ (★★★★☆)

7. ‘Mare of Easttown’ (★★★★☆)

8. ‘Cheyenne & Lola’ (★★★☆☆)

9. ‘Mocro Maffia’

10. ‘Glad IJs’ (★★★½☆)