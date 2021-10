Sydney Sweeney, actrice met drie miljoen volgers: ‘Ik heb mijn borsten getoond, ja, maar dat wil niet zeggen dat ik niet kan acteren’

Sydney Sweeney (24) is de nieuwste it-girl van Hollywood. Ze viel het eerst op als Cassie in ‘Euphoria’, schitterde deze zomer als gemene tiener Olivia in het satirisch meesterwerkje ‘The White Lotus’, gluurt bij de buren in de kersverse erotische thriller ‘The Voyeurs’ op Amazon Prime, en is nu ook te zien als een glamoureuze demon in de nieuwe Netflix-vampierfilm ‘Night Teeth’.

— Heb jij met zo’n drukke agenda nog tijd voor een potje worstelen, jouw favoriete sport?

SYDNEY SWEENEY «Zelden. Ik combineer mijn acteercarrière dan nog met een bacheloropleiding economie. Ik wil een miljoenencontract zélf kunnen lezen, want ik wil liever niet genaaid worden.»

— Hoelang koester je al een acteerdroom?

SWEENEY «Ik speelde als kind vaker met denkbeeldige vriendjes dan met mijn klasgenootjes. Vanaf het moment waarop ik besefte dat ik van verzonnen personages een carrière kon maken, heb ik nooit meer iets anders gewild. Mijn ouders namen mij pas serieus toen ik hen op mijn 13de een nauwgezet vijfjarenplan voorlegde. Plots beseften ze: onze dochter meent het, hierover gaat ze blijven zeuren (lacht).»

— ‘Euphoria’ was jouw doorbraak in 2019.

SWEENEY «Men had net mijn personage Eden laten verdrinken in ‘The Handmaid’s Tale’, dus de timing zat goed. Ik heb even getwijfeld vanwege de naaktscènes. Mannen die hun geslacht tonen, kunnen nog steeds awards winnen, maar vrouwen verliezen algauw hun geloofwaardigheid. Ik stemde toe omdat ik de seksscènes in ‘Euphoria’ realistisch en passend vond. Ik wil echter van niemand horen dat ik niet kan acteren, puur omdat ik mijn borsten heb getoond.»

— Je hebt een dikke drie miljoen volgers op Instagram. Hoe ga je om met die roem?

SWEENEY «Ik heb het onderschat. Er zijn zoveel mensen die ineens mijn vriend willen zijn, niet altijd met goede intenties. Ik kreeg al tal van haatreacties te verduren. En ik merk dat mensen het moeilijk vinden om mij te onderscheiden van mijn personages. Sinds het succes van ‘The White Lotus’ zijn fans bang van mij. Ik ben voor alle duidelijkheid niet zo gemeen als Olivia, een werkelijk schrikwekkend wezen.»

— Waar hoop je over vijf jaar te staan?

SWEENEY «Ik maak met mijn productiemaatschappij momenteel een dramaserie voor HBO, met popzangeres Halsey in de hoofdrol. Ik heb ook een plan B: aan auto’s werken (Sweeney heeft op Tiktok een account, @syds_garage, waarop je haar aan oldtimers kunt zien sleutelen, red.). Ik maak graag mijn handen vuil en dat werk houdt me nuchter: geen overbodige luxe in Hollywood.»

