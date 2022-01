Sydney Sweeney is euforisch over het nieuwe seizoen van ‘Euphoria’: ‘High een orgasme faken, dat was nieuw’

Tweeënhalf jaar hebt u moeten wachten op een nieuw seizoen van HBO-reeks ‘Euphoria’, de gedurfdste en misschien wel beste tienerserie van het moment. Niet alleen hoofdrolspeelster Zendaya groeide in de tussentijd uit tot een wereldster, ook Sydney Sweeney (24) zette het ene memorabele personage na het andere neer in ‘The Voyeurs’, ‘Night Teeth’ en bovenal ‘The White Lotus’, de op één na beste serie van 2021 volgens Humo.

HUMO Hoe was het om weer in de rol te kruipen van Cassie Howard, het aardige tienermeisje dat op verkeerde jongens valt?

SYDNEY SWEENEY «Het deed deugd om al mijn vrienden terug te zien, en om onze personages verder uit te diepen. Het was tijdens de eerste jaargang nog zoeken: we kenden elkaar niet en wisten ook niet of ‘Euphoria’ zou aanslaan. Een tweede seizoen van een serie is stukken plezanter.»

HUMO Cassie papt aan met Nate, niet alleen de ex van haar beste vriendin, maar ook gewoon een eikel.

SWEENEY «Ik hou van Cassie, maar ze maakt dit seizoen enkele twijfelachtige beslissingen. Soms wil ik haar een klap verkopen, maar even vaak zou ik haar nog het liefst van al een knuffel geven Ze is iemand die naar haar hart luistert in plaats van haar hoofd, waardoor ze soms haar vrienden vergeet. Dat haar vader thuis is vertrokken, moet er voor iets tussen zitten.»

HUMO Vele critici riepen ‘Euphoria’ uit tot één van de beste series van 2019, Zendaya won een Emmy en popster Lizzo deed jullie look na op Instagram. Welke reactie deed jou het meest?

SWEENEY «De berichtjes van fans, jong én oud, die zich door onze show gesteund voelen. We behandelen gevoelige thema’s en doorbreken taboes, waardoor kijkers de moed vinden om zélf moeilijke gesprekken aan te gaan. We tonen bijvoorbeeld het effect van porno op de seksuele beleving van jongeren. De nieuwe generatie krijgt, vaak al bijster vroeg, beelden te zien waarin een vrouw de man hoort te behagen. Zo leeft Cassie ook: ze wil haar vriendjes plezieren, zonder iets terug te krijgen. In ‘Euphoria’ tonen we dat dat niet per se hoeft.»

HUMO Een nieuwe ontwikkeling in tv-land: een intimiteitscoördinator op de set. Hielp dat tijdens jouw seksscènes?

SWEENEY «Absoluut, ik vind dat elke show zo iemand op de set moet hebben. Een coördinator voegt een laagje van vertrouwen toe én heeft altijd pepermuntjes op zak (lacht).»

HUMO We zien je dit jaar nog in HBO-serie ‘The Player’s Table’ naast popster Halsey en je keert ook terug in het tweede seizoen van ‘The White Lotus’. Hoe beleef je jouw succes?

SWEENEY «Ik heb jaren aan de weg getimmerd, dus het voelt goed om eindelijk erkend te worden.»

HUMO Je lijkt je te specialiseren in de rol van de getroebleerde jongedame.

SWEENEY (lacht) «Personages met een hard leven trekken me aan, want zij hebben miserie meegemaakt die ik niet ken. Ik vind de uitdaging verrijkend, zelfs al beangstigt het me soms. Neem die befaamde scène op de draaimolen in het eerste seizoen, waarin Cassie een orgasme faket terwijl ze high is. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik had zoiets nog niet eerder gedaan. Ik was bloednerveus en ben nu apetrots.»

Euphoria - seizoen 2

Nu te zien op Streamz