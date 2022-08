Whatever happened to all the heroes? The Stranglers vroegen het zich reeds af in 1977 in hun fantastische song ‘No More Heroes’. Wel, wij kunnen u precíes vertellen hoe het de helden uit onze kindertijd is vergaan. Bruce Willis: weggedeemsterd in de hel van de straight-to-VOD-stinkerds, lijdend aan afasie, en nu met pensioen. Arnold Schwarzenegger: rondsloffend met een nieuwe hartklep, node gemist in de nochtans niet onaardige ‘Predator’-spinoff ‘Prey’, en dromend van nog één laatste kunstje in het op stapel staande ‘The Legend of Conan’. En de 76-jarige Sylvester Stallone? Die grijpt, alsof hij zich nog steeds waant in de jaren 80 en 90, in het op Amazon Prime verschenen ‘Samaritan’ met blote handen het lemmet van een mes vast en verbuigt het staal alsof het van rubber is gemaakt - die Sly!

In de eerste helft van ‘Samaritan’ zie je - net zoals in ‘Rocky Balboa’ en ‘Creed’ - nochtans enkele glimpen van de puike karakteracteur die Stallone had kúnnen worden indien hij na zijn schitterende antiheldenrol in ‘Cop Land’ op dat pad was verdergegaan. ‘Ik ben nog best sterk, maar niet zoals ik ooit was’ zo horen we Joe (Stallone) zeggen tegen de 13-jarige jongen die begint te vermoeden dat die oude vuilnisman, die in het gebouw tegenover hem woont, eigenlijk de doodgewaande superheld Samaritan is. ‘Dingen vallen uit elkaar als je nergens om geeft,’ zo vervolgt Joe. ‘En ik ben al héél lang geleden gestopt met ergens om te geven.’ ‘t Is een typische Old Sly-oneliner (ook in ‘Rocky Balboa’ vallen er zulke wijsheden van zijn bejaarde onderlip), maar de rustige klasse, de onverwoestbare présence en de doorleefde waarachtigheid waarmee hij de woorden uitspreekt, deed onze ogen zowaar een beetje vochtig worden.

Voorts hielden wij ook van de stedelijke woestenij waarin de oude superheld zich ophoudt. Met die grauwe grootstadsdecors lijkt ‘Samaritan’ zelfs meer op één van die gewelddadige vigilantefilms uit de jaren ‘70 en ‘80 dan op een moderne superheldenfilm van Marvel of DC. De gebouwen vol graffiti. Nieuwslezers die aldoor melding maken van stijgende werkloosheidscijfers, oplopende spanningen, en meer en meer daklozen op straat. Overal vuilnis, altijd sirenes, op elke hoek van de straat een uitgebrand autowrak. De nozems die onder leiding van de geblondeerde überschurk Pilou Asbæk de stad onveilig maken, verplaatsen zich zowaar in zwarte vehikels die wel iets weghebben van de V8 Interceptor van Mad Max. De enige die nog in deze stenen jungle ontbreekt, is Paul Kersey, de door Charles Bronson vertolkte wraakengel uit ‘Death Wish’, oftwel dé moeder van alle vigilantefilms.

De onverdraagzame zakken onder u die hun blanke buik vol hebben van de groeiende diversiteit in het zogeheten ‘woke-Marvel’-universum, zullen bij het zien van ‘Samaritan’ opgelucht ademhalen: eindelijk rijst er nog eens een witte superheld op die op ouderwetse wijze (meer met spierkracht dan met superkracht) afrekent met het gespuis dat de straten onveilig maakt; een sterke man die bij afwezigheid van een sterke overheid en een goed werkende politiemacht het recht in eigen handen neemt en een einde maakt aan de anarchie en de chaos in de stad. Uw vleesgeworden natte droom!

En mogen wij nu eens iets héél stouts zeggen? Hoewel wij die groeiende diversiteit in het superheldenuniversum absoluut een zéér goede zaak vinden, vonden zelfs wíj het verfrissend om na ‘Prey’, ‘Ms. Marvel’ en ‘She-Hulk: Attorney At Law’ voor de verandering eindelijk nog eens... welja, om eindelijk nog eens die goeie ouwe Sly in een heldenrol terug te zien en om hem de booswichten zonder zweten over zijn schouder te zien smijten terwijl er in de achtergrond vanalles ontploft. Net als de olifant, de ijsbeer en de bonobo behoort Sly tot een uitstervende soort: koester hem, in plaats van hem bij het vuilnis te gooien! Sly die in pure jaren 90-stijl met een truck door de muur beukt van de opslagplaats waar de schurken zich schuilhouden: het is eens iets anders dan de Avengers die in hun reusachtige Helicarrier door het zwerk zoeven.

O ja: op het eind van ‘Samaritan’ zit een twist die wij al van in het begin van de film zagen aankomen, maar met zijn vuurspuwende blik, zijn trillende scheefgetrokken smoel en zijn luide overslaande stem maakt Sly er tóch weer een Momentje van. No more heroes anymore, verzuchtten The Stranglers. Toch wel, vrienden, toch wel.