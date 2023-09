’t Is gebeurd: Adam Sandler staat op de eerste plaats op Netflix

Ook ‘Ragnarok’ hield het maar één week vol boven aan de top 10 en wordt afgelost door de serie die al sinds de release in zijn nek hijgde: ‘Who is Erin Carter?’

De Britse thrillerreeks - degelijk maar weinig opzienbarend - is een onverwacht grote hit op Netflix. De afgelopen week stond de serie over een vrouw die in Spanje schuilt voor haar verleden het grootste deel van de tijd op één, en ook wereldwijd is het bijna overal de leider.

Voor de rest noteren we bij de series weinig verschuivingen en zijn er ook maar twee nieuwkomers, als we de terugkeer van ‘The Lincoln Lawyer’ even buiten beschouwing laten: de Japanse manga ‘Baki Hanma’ en de docureeks ‘Live to 100’, die in regio’s waar opmerkelijk veel honderdjarigen wonen op zoek gaat naar het geheim van gezond oud worden.

Ook de film die bij ons op één staat doet het overal goed: ‘You are so not invited to my bat mitzvah’, een komedie van en met Adam Sandler. Dat Sandler succes oogst, kan niet echt verrassen, dat de film wereldwijd ook redelijk lovend onthaald wordt wel.

Op twee komt ‘Gods of Egypt’ binnen, een fantasyfilm uit 2016 met Gerard Butler in de hoofdrol, de enige andere nieuwe titel staat op vier: de Spaanse horrorfilm ‘El club de los lectores criminales’.