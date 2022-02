‘Taboe’ wipt over ‘The Masked Singer’ met de best bekeken aflevering van het seizoen

‘Taboe’ wipt weer over ‘The Masked Singer’, dankzij de laatste reguliere en meteen ook - nipt voor die over vrouwen (1.569.371‏) - best bekeken aflevering van het seizoen.

Voor de rest veel nieuwe programma’s deze week. ‘Twee Zomers’ begon uitstekend met 1,2 miljoen kijkers, beduidend meer dan de 1.068.753 mensen die eind november klaar zaten voor het derde seizoen van ‘Undercover’.

Ook goed gestart: ‘De verraders’, dat de score van ‘Cupido ofzo’ (305.260) een week eerder ruim verdubbelde. Samen met het nieuwe seizoen van ‘De Verhulstjes’ op Play4 zorgde het VTM-programma ervoor dat ‘Andermans zaken’ tegenover vorige week (1.232.816) 300.000 kijkers inleverde.

Nieuw maar buiten de top 25: ‘De kasteelmoord’ (386.415), ‘F*** you very very much’ (203.196), Bockie’s eerste eigen programma ‘Dat eet dan gelukkig zijn’ (136.000), sketchshow ‘Zijn daar geen beelden van?’ (302.000) en het tweede seizoen van ‘FC United’ (78.000).

En dankzij ‘De Bachelor’ weten we nu eindelijk ook hoe groot de interesse in het liefdesleven van Fabrizio is, namelijk niet zo groot: met 150.000 kijkers haalde de eerste aflevering niet eens de helft van ‘De Bachelorette’ met Elke Clijsters een jaar geleden (320.179‏).

De top 25 van best bekeken programma’s

Week van vrijdag 4 tot en met donderdag 10 februari. Kijkers op de dag van uitzending (live en uitgesteld)

1 ‘TABOE’ EEN 1.575.769‏

2 ‘THE MASKED SINGER’ VTM 1.486.764‏

3 ‘TWEE ZOMERS’ EEN 1.225.814‏

4 ‘FACTCHECKERS’ EEN 1.198.848

5 ‘THUIS’ EEN 1.179.782

6 ‘HET JOURNAAL’ (19U) EEN 1.088.386

7 ‘IEDEREEN BEROEMD’ EEN 1.038.877‏

8 ‘SPORTWEEKEND’ EEN 1.018.756‏

9 ‘ANDERMANS ZAKEN’ EEN 916.166

10 ‘1 JAAR GRATIS’ EEN 828.000‏

11 ‘HET NIEUWS’ (19U) VTM 793.150‏

12 ‘BLOKKEN’ EEN 793.000

13 ‘DE VERRADERS’ VTM 699.952‏

14 ‘NIETS GAAT OVER’ EEN 692.786

15 ‘HET JOURNAAL’ (13U) EEN 686.476‏

16 ‘VELDRIJDEN LILLE H.’ EEN 645.411‏

17 ‘FAMILIE’ VTM 627.550

18 ‘#WEETIKVEEL’ EEN 619.000‏

19 ‘VELDRIJDEN LILLE D.’ EEN 611.789‏

20 ‘DANCING WITH THE STARS’ PLAY4 548.665‏

21 ‘FC DE KAMPIOENEN’ EEN 547.906‏

22 ‘FIRST DATES’ EEN 527.105‏

23 ‘DE VERHULSTJES’ PLAY4 513.092‏

24 ‘DERTIGERS’ EEN 509.561

25 ‘COMEDY TOPPERS’ VTM 503.137‏‏