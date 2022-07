Taika Waititi: ‘Ik wilde dat de nieuwe Thor aanvoelde als een vette gitaarsolo in een vlammende hardrocksong’

Een constante in vele Marvel-lijstjes, zo ook in die van Humo: de tweede Thor-film bungelt onderaan in de ranking, terwijl de derde, ‘Thor: Ragnarok’, in de top drie kampeert. Dat heeft de dondergod aan de Nieuw-Zeelandse regisseur Taika Waititi te danken, die zich helemaal mocht laten gaan met opvolger ‘Thor: Love and Thunder’. Met resultaat: de film is nu al een kassucces en staat te boek als de hardrockfilm van Marvel.

Taika Waititi «Ik heb gevloekt dat ‘Thor: Ragnarok’ zo goed was, want daardoor verwachtte iedereen dat ik die film nog zou overtreffen: zotter, groter, bombastischer. Nu, ik denk dat ik daarin ben geslaagd. We hebben een Vikingschip dat door twee gigantische geiten in de ruimte wordt getrokken, gekker wordt het toch niet deze zomer? Ik wilde dat deze film aanvoelde als een vette gitaarsolo in een vlammende hardrocksong. ‘Sweet Child O’ Mine’ van Guns N’ Roses is niet voor niets Thors lijflied.»

– Thor hielp opperslechterik Thanos verslaan in ‘Avengers: Endgame’. Wat nu?

WAITITI «Dat vraagt de dondergod zich óók af. Hij vecht al duizenden jaren, redde het universum meer dan eens, en waarvoor? Thor maakt een forse midlifecrisis door. Alsof-ie nog niet diep genoeg zit, duikt zijn ex ook op: Jane (Natalie Portman, red.). Zij was een slimme maar doodgewone burger in de eerste films, nu heeft ze ook superkrachten.»

– Kon je Natalie Portman makkelijk overtuigen?

WAITITI «Ik vertelde haar dat ze met Thors hamer mocht slingeren, en ze stemde toe. En vervolgens zei ik, dommerik die ik ben: ‘Ik sleutel aan een nieuwe ‘Star Wars’-film. Als je wilt, mag je meedoen.’ Waarop zij: ‘Ik héb al in drie ‘Star Wars’-films gespeeld.’ Pijnlijk! (lacht)»

– Terug naar ‘Thor’. Je hebt de cameo’s van Jeff Goldblum en ‘Game of Thrones’-sterren Lena Headey en Peter Dinklage geschrapt.

WAITITI «In de montagekamer begonnen we met een epos van vier uur, we móésten knippen. En hun cameo’s maakten het verhaal niet beter. Vandaar.»

– ‘Thor zal terugkeren,’ verschijnt in de credits van je film. Wist jij daarvan?

WAITITI «Nee. Ik zag het in de bioscoop en dacht: ‘O, shit. Echt?’ Zelfs Chris (Hemsworth, hoofdrolspeler, red.) wist niet dat Marvel daarmee zou uitpakken. Ik zou die vijfde Thor-film wel willen maken, maar dan wil ik er iets onverwachts mee doen. Een goedkope roadtripfilm of zo.»

‘Thor: Love and Thunder’ is nu te zien in de bioscoop.

