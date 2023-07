Te voorspelbaar? De Tour De France interesseert u minder dan vorig jaar

De race tegen de klok op dinsdag legde de Tour dan wel in een beslissende plooi, er zaten veel meer mensen voor de buis voor de rit op zondag op de flanken van de Mont Blanc (753.967) dan voor - even Tom Dumoulin citeren - ‘de tijdritporno’ van Jonas Vingegaard (465.598‏).

Ook de aflevering van ‘Vive le vélo’ na de bergrit was de best bekeken van de week, voor die op woensdag na de instorting van Tadej Pogacar (775.000). De populairste etappes van de Tour hadden allebei klimmers in de hoofdrol: die naar de Mont Blanc en die richting de Puy-de-Dôme (839.394‏). Al moesten die allebei wel hun meerdere erkennen in de twee drukst bekeken ritten van vorig jaar, die tussen Carcassone en Foix (859.574) en die op de Hautacam (882.187). Over het algemeen kun je wel zeggen dat de Tour dit jaar minder trouwe volgers had dan die van 2022: zeven ritten scoorden onder het half miljoen, terwijl dat er vorig jaar slechts drie waren.

Doet het wel beter dan twaalf maanden geleden: ‘Zomerhit’, waarmee Siska Schoeters en Niels Destadsbader deze keer bijna 650.000 kijkers op zaterdagavond naar VRT 1 lokten, zowat 25.000 meer dan bij de start in 2022 (625.397).

De top 25 van best bekeken programma’s Week van vrijdag 14 tot en met donderdag 20 juli. Kijkers op de dag van uitzending (live en uitgesteld)

1 Vive Le Velo (VRT 1) 785.650

2 Het Journaal (19u) (VRT 1) 768.283‏

3 Ronde Van Frankrijk (VRT 1) 753.967‏

4 Fc De Kampioenen (VRT 1) 704.829‏

5 Reizen Waes (VRT 1) 704.487‏

6 Switch (VRT 1) 653.547‏

7 Zomerhit 2023 (VRT 1) 648.618

8 Het Nieuws (19u) (VTM) 600.682‏

9 Sportweekend (VRT 1) 593.956‏

10 Inside Taronga Zoo (VRT 1) 549.956‏

11 Britain’s Busiest Airport Heathrow (VRT 1) 465.091‏

12 Het Journaal (13u) (VRT 1) 417.146‏

13 Het Journaal Laat (VRT 1) 379.757‏

14 Met Vier In Bed (VTM) 375.788‏

15 Tien Om Te Zien (VTM) 336.417

16 Chateau Planckaert (VRT 1) 347.307‏

17 B&B Zoekt Lief (VTM) 324.590‏

18 De Noodcentrale (VRT 1) 302.928‏

19 De Kemping (VRT 1) 300.628

20 Het Nieuws (13u) (VTM) 290.324‏‏

21 ...Voor Dummies (VTM) 273.865‏

22 Buurman, Wat Doet U Nu? (VRT 1) 259.671‏

23 Eviva Espana (VRT 1) 246.888

24 Elephants Up Close (VRT 1) 232.468‏

25 Verschoten & Zoon (VTM) 227.579

‏