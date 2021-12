‘Telefacts’ toonde een Alec Baldwin die tegelijk een gebroken man én niet helemaal oprecht was

Kun je tegelijk een gebroken man zijn en toch niet helemaal oprecht lijken? Acteur Alec Baldwin deed een goede poging in zijn eerste interview over het schietincident op de set van ‘Rust’, dat uitgezonden werd door ‘Telefacts’.

In de Verenigde Staten sterven er per dag gemiddeld tien mensen door wapengeweld, maar weinig slachtoffers krijgen wereldwijd zoveel weerklank als Halyna Hutchins, de 42-jarige beeldregisseur die om het leven kwam toen een pistool op de set van de western ‘Rust’ afging en een echte kogel bleek te bevatten. Alec Baldwin (63), hoofdrolspeler in de film, hield de Colt .45 op dat moment vast om een scène in te oefenen en kwam zo die dramatische 21ste oktober terecht in een nachtmerrie die zijn leven en carrière overhoop heeft gehaald. In zijn eerste interview over het incident met het Amerikaanse nieuwsanker George Stephanopoulos - echte fans van ‘Friends’ kunnen die naam niet horen zonder er ‘oh baby, drop the towel’ bij te denken - vertelde Baldwin over wat er gebeurd is en de impact van alles op hem en zijn familie.

Het was een erg emotioneel gesprek, met Baldwin die meerdere malen in tranen uitbarstte, vooral toen hij vertelde over de reputatie van Hutchins in de filmwereld en over hoe haar man en zoon nu alleen verder moesten, en die ook aangaf dat hij door het ongeval misschien nooit nog op een filmset zou kunnen staan. Zijn herinneringen aan wat er vlak na die fatale seconde is gebeurd, toonden aan hoe onwezenlijk de gebeurtenis moet zijn geweest daar in - de naam geeft alles nog een bittere ironische laag mee - Bonanza City, New Mexico. Eerst dacht hij dat Hutchins gewoon flauwgevallen was door de harde knal, of zelfs dat ze een hartaanval had gekregen. Het duurde bijna een uur voor Baldwin doorhad dat hij de vrouw had neergeschoten, toen de politie hem daarvan op de hoogte had gebracht. ‘Dat er een echte kogel in zo’n pistool zou kunnen zitten, was voor mij even logisch als dat er marsmannetjes waren geland,’ zei hij. Waar die kogel vandaan kwam en hoe hij in het pistool terecht is gekomen, is dan ook het speerpunt van het gerechtelijk onderzoek.

Beeldregisseur Halyna Hutchins overleefde het schietincident niet. Beeld VTM

‘Ik wil niet overkomen als een slachtoffer,’ herhaalde de acteur tot drie keer toe, want zijn lot is niets vergeleken met dat van de nabestaanden. Het siert hem natuurlijk, al werd gaandeweg het gesprek zonneklaar dat Baldwin zeker ook niet wilde overkomen als iemand die iets ten laste kan worden gelegd. De kritiek, onder meer van collega George Clooney, dat hij als acteur altijd zelf moet checken of een pistool ongevaarlijk is, wimpelde hij af door te verwijzen naar een protocol dat hem ooit is aangeleerd en dat hij al veertig jaar volgt. Maar Baldwin was ook producer van ‘Rust’ en in die hoedanigheid mee verantwoordelijk voor de werkomstandigheden en de veiligheid op de set. En misschien is er vanwege het lage budget te veel werk op de schouders van te weinig mensen terechtgekomen, waardoor de kans op een ongeluk groter werd. Als dat ter sprake kwam, bleek duidelijk dat de advocaten die Baldwin bijstaan hem goed hadden voorbereid: hij was als producer enkel betrokken bij de creatieve kant van de zaken, hij was niet degene die wapenexperte Hannah Gutierrez-Reed had aangenomen en niemand had hem ooit gezegd dat de sfeer op de set te gespannen was.

Dat Baldwin, zoals hij op het einde zei, zich niet schuldig voelt over het ongeval is logisch, maar bij momenten leek hij er toch erg op gebrand om op zijn minst de verantwoordelijkheid in iemand anders zijn schoenen te schuiven. Het gaf dit interview een naar kantje mee, en het zorgde ervoor dat je je achteraf afvroeg in hoeverre Baldwins decennialange ervaring als acteur hem van pas was gekomen.