‘Temptation Island’ voorlopig geen hit: ook herhaling trekt amper kijkers

Nu het nieuwe tv-seizoen van start is gegaan, wordt er weer gevochten voor elke kijker. Wie doet het goed en wie valt tegen? Humo geeft een dagelijks overzicht. Dit zijn de kijkcijfers van donderdag 2 september.

De winnaars

- Eén had een behoorlijke avond, zeker als je er rekening mee houdt dat bij VTM Estland-België op het programma stond. Na het einde van ‘Thuis’ gingen de cijfers weliswaar opnieuw flink naar beneden maar ‘Is er een dokter in de zaal’ (725.000) en ‘De tijd van ons leven’ (572.000) hielden goed stand tegenover de Rode Duivels. ‘Is er een dokter in de zaal' is trouwens ook het eerste programma van Eén deze week dat het beter doet dan het programma dat vorig jaar op hetzelfde tijdstip werd uitgezonden, de start van ‘Op de man af’ (627.000).

- Eden Hazard en co. konden in primetime de meeste kijkers lokken (764.000), al zijn de twee tegendoelpunten van de Esten niet de enige negatieve voetnoot bij de wedstrijd: uiteindelijk haalden de Duivels het toch maar nipt van Philippe Geubels én van de ‘Tien om te Zien’-special gisteren op VTM (714.000).

De verliezers

- De andere kleinere zenders hadden zich op voorhand al neergelegd bij de dominantie van het voetbal. Play4 haalde met twee afleveringen van ‘NCIS’ 124.000 kijkers, op Canvas waren de documentaire ‘Reclaiming Amy’ en ‘De Ideale Wereld’ goed voor 93.000 en 138.000 kijkers.

- Na afloop van ‘NCIS’ herhaalde Play4 de dubbele aflevering waar het nieuwe seizoen van ‘Temptation Island’ vorige vrijdag mee gestart is, voor 45.000 mensen. Alle extra geïnteresseerden zijn ook meer dan welkom want met 148.000 kijkers is ‘Temptation’ niet bepaald verschroeiend begonnen: anderhalf jaar geleden zaten er nog 279.157 mensen verlekkerd te kijken naar het begin van het twaalfde seizoen.

De top 10 van best bekeken programma’s (donderdag 2 september)

1 Thuis Eén 1.138.000

2 Het journaal (19U) Eén 884.000

3 Iedereen beroemd 831.000

4 Estland-België 764.000

5 Is er een dokter in de zaal? Eén 725.000

6 De tijd van ons leven Eén 572.000

7 Blokken Eén 540.000

8 Familie VTM 537.000

9 Het nieuws (19U) VTM 532.000

10 Dagelijkse Kost Eén 312.000