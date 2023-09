Terug naar de Troubles: ‘De Brexit was een grote blunder voor de vrede in Noord-Ierland’

Voor wie na ‘Godvergeten’ nog niet helemaal murw is geslagen, heeft VRT Canvas op dinsdagavond nog een andere heftige docureeks in petto: ‘Once Upon a Time in Northern Ireland’, een indrukwekkende vijfdelige BBC-serie over de burgeroorlog die tussen 1968 en 1998 Noord-Ierland verscheurde.

Voor één keer komen geen politici of historici aan het woord, maar gewone mannen en vrouwen die jarenlang geconfronteerd werden met het bloedige geweld. ‘De knapste documentaire ooit gemaakt over dit land,’ schreef The Belfast Telegraph in een jubelende recensie. ‘Dit is journalistiek op zijn best.’

– Een paar jaar geleden oogstte je al succes met ‘Once Upon a Time in Iraq’, over de jaren na de val van Saddam Hoessein. Hoe ging je van daar naar het Noord-Ierland van de 20ste eeuw?

JAMUES BLUEMEL (regisseur) «De burgeroorlog in Irak was een uitzonderlijk wrede periode. Toen ik de verhalen hoorde over hoe families, vriendschappen en wijken door sektarisch geweld uit elkaar werden gerukt, moest ik onwillekeurig terugdenken aan een conflict dat zo lang veel dichter bij huis heeft gewoed.

»Toen ik opgroeide, was Noord-Ierland altijd in het nieuws: bomaanslagen, geweld, moorden, betogingen… elke dag gebeurde er wel iets. Maar als Londenaar bleef het conflict ver van mijn bed. In Irak stond ik plots stil bij het feit dat ik wel wist hoe de Troubles op politiek vlak in elkaar staken en wie de strijdende partijen waren, maar dat ik nooit had stilgestaan bij de impact op de gewone mensen in Noord-Ierland.»

– Er is geen tekort aan films en documentaires over de burgeroorlog. Wat maakt deze reeks anders?

BLUEMEL «Iedereen die aan bod komt, was zelf getuige van gebeurtenissen, en veel mensen zeggen dat ze nu, zoveel jaar later, vrijer en opener kunnen spreken over wat ze hebben meegemaakt. Eén van onze eerste interviews was met Kate Nash: haar broer Willie is op 30 januari 1972, ook bekend als Bloody Sunday, doodgeschoten door Britse soldaten. Het verdriet om het verlies en de woede om wat gebeurd is, zijn nog even groot als vijftig jaar geleden, en dat voel je tijdens het gesprek. Geschiedenis wordt geschreven door wereldleiders en politici, maar ik geloof dat je ze pas kunt begrijpen aan de hand van die kleine, persoonlijke verhalen.»

– Ondertussen is het al een kwarteeuw rustig in Noord-Ierland, dankzij het Goedevrijdagakkoord uit 1998.

BLUEMEL (knikt) «De overgrote meerderheid van de bevolking is blij en opgelucht dat ze weer zonder angst kan leven. Er zijn nog een paar extremistische groeperingen die de spoken uit het verleden weer tot leven willen wekken, maar die zijn te klein om enige impact te hebben. Net daarom was de Brexit, die weer een probleem heeft gemaakt van de grens tussen Noord-Ierland en Ierland, zo’n kapitale blunder. De weg naar vrede was zo complex: dat zomaar op het spel zetten was ongelofelijk kortzichtig en dom.»

‘Once Upon a Time in Northern Ireland’

VRT Canvas, dinsdag 5 september, 22.10