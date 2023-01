‘That ’90s Show’ na één dag al op plaats drie bij Netflix, kan het ook de titel overnemen?

Ginny en Georgia blijven bij de series de rangschikking aanvoeren, bij de films zijn de detectives uit ‘Glass Onion’ en ‘The Pale Blue Eye’ onttroond door een hond.

In ‘Dog gone’ moeten een vader (Rob Lowe) en een zoon tijdens een wandeling in de bergen hun weggelopen hond terugvinden, een zoektocht die ook helpt om de twee weer naar elkaar toe te laten groeien. De nieuwe Netflix-original slaagt er maar net in om een ruim twintig jaar oude film van de koppositie te houden: ‘Black Knight’, een komedie met Martin Lawrence over een pretparkbediende die na een klap tegen zijn hoofd ontwaakt tijdens de middeleeuwen. ‘The Pale Blue Eye’ en ‘Glass Onion’ blijven goed scoren, ‘The Hatchet Wielding Hitchhiker’ - vorige week op drie - zakt naar plaats tien. Liefhebbers van de betere true crime vinden ondertussen hun gading bij ‘Three Identical Strangers’, een nauwelijks te bevatten documentaire uit 2018 over een drieling die in het kader van een psychologisch experiment uit elkaar is gehaald en pas jaren later weer herenigd wordt.

Sky Rojo, seizoen 3 Beeld Netflix

Bij de series is tienerdrama ‘Ginny & Georgia’ al bijna twintig dagen op rij de best bekeken titel, maar daar zou nu snel verandering in kunnen komen. ‘That 90s Show’, de reboot van de sitcom ‘That 70s Show’, kwam donderdag uit en staat na één dag al op plaats drie. Voor de rest zijn er nog twee nieuwkomers: het derde seizoen van ‘Sky Rojo’, de flitsende actiereeks van de maker van ‘La casa de papel’, en het derde seizoen van de Spaanse telenovela ‘La Reina del Sur’.

De tien populairste series op Netflix

1 Ginny & Georgia - seizoen 2 (lees hier onze ★★½☆☆-recensie)

2 Vikings: Valhalla - seizoen 2

3 That 90s Show

4 Wednesday (lees hier onze ★★★½☆-recensie)

5 Kaleidoscope (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

6 Emily in Paris - seizoen 3 (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

7 Totenfrau

8 Sky Rojo - seizoen 3

9 Alice in Borderland - seizoen 2

10 La Reina del Sur - seizoen 3

De tien populairste films op Netflix

1 Dog Gone

2 Black Knight

3 The Pale Blue Eye (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

4 Three Identical Strangers

5 Glass Onion: A Knives Out Mystery (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

6 JFK

7 Under Siege 2: Dark Territory

8 The Boss Baby

9 Divergent (lees hier onze ★★½☆☆-recensie)

10 The Hatchet Wielding Hitchhiker (lees hier onze ★★★★☆-recensie)