‘That ‘90s Show’ op Netflix is niet eens half zo slecht als u verwacht

Hello Wisconsin! Een kwarteeuw na de eerste en zeventien jaar na de laatste aflevering van ‘That ‘70s Show’ krijgt de populaire sitcom een reboot op Netflix. Wie aan ‘Fuller House’, ‘Joey’ en ‘How I Met Your Father’ trauma’s heeft overgehouden, heeft niets te vrezen: ‘That ‘90s Show’ is niet eens half zo slecht als u verwacht.

Het is een surreële ervaring om Topher Grace (Eric), Laura Prepon (Donna), Debra Jo Rupp (Kitty) en Kurtwood Smith (Red) weer in dat vertrouwde huis in Wisconsin te zien. Het is van 2006 geleden dat de castleden van ‘That ‘70s Show’ afscheid namen van de sitcom die hen bekend heeft gemaakt, maar in ‘That ‘90s Show’ kruipen zij moeiteloos terug in hun oude rollen – dat doen acht seizoenen en tweehonderd afleveringen wel met een mens. Fans zullen gegarandeerd genieten van de cameo’s van de originele acteurs, want ook Ashton Kutcher, Mila Kunis en Wilmer ‘Fez’ Valderrama duiken op. Alleen Danny Masterson aka Steven Hyde is niet van de partij: misbruikschandalen zijn dan ook niet bepaald grappig.

‘You’re upstairs people now,’ grinnikt Red tijdens een potje kaarten in de keuken. De brompot geniet van het afgrijzen op het gezicht van zijn zoon Eric en schoondochter Donna, die zichtbaar beseffen dat de tijd ook hen heeft ingehaald. Niet zij, maar hun dochter Leia (Callie Haverda) zit namelijk met haar vrienden wiet te roken in de kelder. ‘That ‘90s Show’ draait in de eerste plaats rond de nieuwe generatie, want Leia blijft voor de zomer bij oma Kitty en opa Red, terwijl Eric en Donna weer huiswaarts naar Chicago keren. Leia en haar kameraden proeven van vriendschap, zomerliefde en allerhande substanties in de rustige buitenwijken van Wisconsin, net zoals hun voorgangers twintig jaar eerder deden.

‘That ‘90s Show’ herhaalt schaamteloos de succesformule van ‘That ‘70s Show’. De vriendenbende bestaat wederom uit zes tieners. Leia is een sympathieke sul, net zoals Eric. Bij de Kelso’s viel de appel ook niet ver van de boom: Jay is een charmante player, net zoals zijn vader Michael (Ashton Kutcher). Ozzie is een mondige en flamboyante outsider, kortom: de Fez van dienst. En natuurlijk zijn er de vaste waarden Kurtwood Smith en Debra Jo Rupp, die het duidelijk naar hun zin hebben en zodoende de reboot dragen als Red en Kitty. Keert ook terug, en dat is wennen: de lachband, het resultaat van opnames met een livepubliek.

‘That ‘90s Show’ is een ouderwetse sitcom, een reliek uit het verleden. Zonder ambitie, maar ook: zonder pretentie. Er schuilt zelfs een zeker comfortfoodgehalte in deze serie. De reboot stemde me tenminste niet cynisch over de nodeloze uitmelking van bekende franchises, in tegenstelling tot ‘How I Met Your Father’ vorig jaar of de ‘Friends’-reünie in 2021. Al rest de vraag: wie is eigenlijk het doelpubliek van ‘That ‘90s Show’? Fans van ‘That ‘70s Show’ zullen onvermijdelijk opperen dat het origineel veel beter is – en zij hebben gelijk. Tieners hebben tegenwoordig een hoop meer eigentijdse en ambitieuzere series die ze kunnen bingewatchen, zoals ‘Euphoria’, ‘Sex Education’, ‘Reservation Dogs’, ‘Never Have I Ever’ en ‘Roomies’. De reeks haalt ook niet het volste uit nineties-nostalgie. Ondanks referenties aan Alanis Morissette, ‘Free Willy’ en ‘Beverly Hills, 90210’, kan de serie je niet overtuigen dat de tieners in kwestie nooit een iPhone hebben gezien.

‘That ‘90s Show’ is geen straf om te kijken, maar het zal verbazen als de reboot ook acht seizoenen en tweehonderd afleveringen meegaat.