‘The Bear’ seizoen 2 op Disney+ is een gerecht uit een sterrenrestaurant waar je bij elke hap alle smaken in je mond proeft

De eerste minuten van ‘The Bear’ waren de meest enerverende, energieke en overweldigende televisie van 2022. Het tweede seizoen start in vergelijking veel kalmer, met beelden van een personage dat zit te waken aan een ziekenhuisbed en daarna voor dag en dauw naar zijn werk rijdt, op de tonen van ‘The show goes on’ van Bruce Hornsby. Maar dat is symbolisch voor de aanpak van de hele nieuwe reeks, die rustiger en intiemer is dan de voorganger, maar uiteindelijk zelfs nog beter wordt.

Nadat chef Carmy Berzatto in de finale van seizoen één de verborgen schatten van zijn overleden broer Michael vond - honderdduizenden dollars, weggestopt in blikken tomatensaus - grijpt hij de kans om zijn droom waar te maken: de broodjeszaak van zijn familie omvormen tot een exquise restaurant, liefst een die meteen na de opening een ster op de gevel mag plakken. Omdat het geld eigenlijk toebehoort aan zijn ‘Uncle Jimmy’ en hij bij die man ook nog extra moet lenen - renoveren kost, dat weet iedereen, uiteindelijk veel meer dan gedacht - zet Carmy een stevige deadline: achttien maanden later moet het restaurant in kwestie, The Bear, niet alleen open zijn maar ook zo goed draaien dat hij zijn schulden tegen dan volledig terug heeft betaald.

Op zich hebben Carmy en zijn team dus even veel stress als in het eerste seizoen toen ze, roepend en messenzwaaiend op een paar vierkante meter, de noodlijdende broodjeszaak probeerden te redden. Maar er wordt in het tweede seizoen meer verbouwd dan gekookt, en dat laatste gebeurt niet meer in dezelfde, piepkleine keuken als voorheen. De personages krijgen letterlijk en figuurlijk meer ademruimte en sommigen onder hen mogen zelfs op hun eentje een volledige aflevering dragen. Sydney, die de chef van The Bear moet worden, trekt een dag lang door culinair Chicago om inspiratie te zoeken voor haar menu, omschreven als ‘chaos but thoughtful’. Patissier Marcus reist naar het Deense Noma en leert daar de kneepjes van het betere dessert en ook ‘cousin Richie’ mag een week lang in een toprestaurant gaan werken - al beperkt zich dat in het begin vooral tot het boenen van de vorken.

De uitstapjes zijn stuk voor stuk prachtige afleveringen, waarin de personages veel meer diepgang krijgen en de wereld van de sterrenzaken op een erg verrassend en betekenisvolle manier wordt getoond. In ‘The Bear’ zijn de chef-koks slechts zelden dictatoriale, halve psychopaten die hun personeel uitschelden, het clichébeeld dat meestal van hen wordt getoond. Hier lopen de toprestaurants vol met mensen met een passie, die via hun eten zin aan hun leven geven. En dat is ook net wat Sydney, Marcus of Richie zoeken en af en toe vinden: een doel. Zeker voor Richie is de week in een sterrenkeuken een openbaring, waar hij van de eigenares van het restaurant (gespeeld door Olivia Colman, een van de bekende gezichten in dit seizoen) een belangrijke les krijgt: ‘It’s never too late to start over’.

Lees ook: Ebon Moss-Bachrach uit ‘The Bear’: ‘Ik doe aan touwtjespringen op de set, zodat ik opgefokt en bezweet aan elke scène begin’ Wie is Willem Hiele, de cultchef die even woest is als de zee? ‘Een restaurant naar jezelf noemen, past eigenlijk niet meer in de tijdsgeest’

Ook voor Carmy zelf is een eigen zaak een vehikel om het geluk te zoeken, om voor een stukje in het reine te komen met de zelfmoord van zijn broer. En langzaamaan lijkt er ook licht te komen aan het einde van de lange, donkere tunnel waarin hij zo lang vast zat. Niet alleen omdat de werken aan The Bear ondanks enige tegenslagen naar behoren vorderen, maar ook omdat hij de liefde terug vindt. Bij Claire, een jeugdliefje dat hem, zo maakt ze duidelijk in een van de ontroerendste scènes van het seizoen, nooit is vergeten. Maar voor Carmy komt verlossing niet zomaar, want de dood van zijn broer is lang niet de enige duivel in zijn hoofd. Dat blijkt althans halverwege uit ‘Fishes’, veruit de langste en ook beste aflevering van het seizoen.

‘Fishes’ is één lange flashback die zich afspeelt vijf jaar voor de rest van de gebeurtenissen, tijdens een familiefeest met de ongemakkelijkste sfeer sinds dat van ‘Festen’. Carmy, Michael en hun zus Natalie zijn samengekomen om Kerstmis te vieren, bij een feestmaal klaargemaakt door hun moeder, een alcoholverslaafde en labiele vrouw (gespeeld door Jamie Lee Curtis) die van de hele avond een tikkende tijdbom maakt. Een uur lang schetsen de makers haarfijn alle foute dynamieken in het gezin-Berzatto - tussen de kinderen en hun moeder, de kinderen en hun stiefvader, de kinderen onderling… - en laten ze zien waar de lastige relatie van Carmy met eten vandaan komt. Net zoals bij zijn moeder is koken voor hem een manier om een band met anderen te creëren, om liefde te tonen, maar net zoals bij haar bezorgt het proces hem meer stress dan geluk. Die vicieuze cirkel doorbreken is moeilijk, wat ook blijkt uit het droevige einde van het tweede seizoen.

‘The Bear’ kreeg onlangs dertien nominaties voor de Emmy’s die - tenzij de schrijversstaking roet in het eten gooit - dit najaar uitgereikt worden. Vreemd genoeg is de reeks daarbij ondergebracht in de categorie ‘comedy’, terwijl er toch niet geweldig veel in te lachen valt en alles draait om de diepe wonden die een zelfmoord slaat. Op zich is het tweede seizoen wel grappiger dan het eerste: de renovatie van een krot vol schimmel en asbest leent zich nu eenmaal beter tot humoristische scènes dan het beleggen van broodjes voor lastige klanten. Maar ook tussen de lichtvoetigheid ligt de ontroering altijd op de loer. Het beste voorbeeld zit in een van de eerste afleveringen, wanneer Richie en klusjesman Neil minutenlang kibbelen over een kast die verzet moet worden, tot Carmy een hangslot van een deurtjes opendoet en er een souvenir van Michael op de plankjes ligt.

Eigenlijk is ‘The Bear’ als een gerecht uit een sterrenrestaurant waar je bij elke hap alle smaken in je mond proeft: van zoet naar zuur en van zout naar bitter, met telkens een vleugje umami, dat niet helemaal te definiëren element dat alles af maakt en de hand van de echte meester verraadt. Het is amusante, ontroerende, intelligente en bij vlagen geniale televisie. Laat de volgende gang maar snel doorkomen.