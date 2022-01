‘The Card Counter’ zuigt je stapje voor stapje mee in de verwrongen geest van een Amerikaanse antiheld

Hoezee, we kunnen weer naar de bioscoop! En er zit meteen een ijzersterke nieuwe film in de zalen: 'The Card Counter' van de noest aan een prachtig oeuvre timmerende regisseur en scenarist Paul Schrader.

Zoals sommige diepzeeduikers zich in de donkerste afgronden van de oceaan laten zakken, zo duikt Schrader nu al bijna een halve eeuw in de duistere kant van de menselijke natuur. In 'Auto Focus' richtte hij zijn lens op televisieacteur Bob Crane (Greg Kinnear), een notoire seksmaniak die zelf niet doorhad hoe ziekelijk zijn gedrag wel niet was. In 'Light Sleeper' cruisden we mee met een slapeloze drugskoerier (Willem Dafoe) die in de tang zit van de wroeging en de eenzaamheid. En in het door Scorsese geregisseerde maar door Schrader geschreven meesterwerk 'Taxi Driver' reden we mee met Travis Bickle (Robert De Niro), de op knappen staande taxichauffeur die het tuig vervloekt dat hij rond zich ziet krioelen. Met William Tell (Oscar Isaac) voegt Schrader nu een nieuw en alweer memorabel personage toe aan zijn steeds groter wordende galerij van Amerikaanse antihelden.

In het begin vertelt William ons offscreen dat hij een tijd achter de tralies heeft gezeten: 'Ik was een typisch Amerikaans joch: opgesloten zitten maakte me doodsbang. Toch kon ik me goed aanpassen aan de routine van het bajesleven'. En voilà, met die eerste paar zinnetjes legt Schrader onmiddellijk zijn gekende troef op tafel: in Hollywood schrijft haast niemand mooier, spaarzamer en doeltreffender dan hij, en ook nu weer is het heerlijk zwelgen in de dialogen die hij zijn personages tussen de lippen legt.

Sinds zijn vrijlating dweilt William de casino's af, maar hoe goed hij het pokerspel ook beheerst, hij houdt zijn inzetten altijd bescheiden. Af en toe winnen, rustig een spaarpotje opbouwen, en voor de rest zo onzichtbaar mogelijk onder de radar blijven - ziedaar de gevolgde levenskoers. Maar hoe meer we over hem te weten komen, hoe raadselachtiger William wordt: heavy metal is als een kwellingvoor hem, en in de spartaanse motelkamers waar hij verblijft, dekt hij de meubelen altijd zorgvuldig af met zelf meegebrachte lakens. Terugdenkend aan Travis, die zijn dagen sleet in pornobioscopen, kun je alleen maar besluiten dat de personages van Schrader er zo hun eigen bizarre rituelen opnahouden ten einde hun innerlijke demonen onder controle te kunnen houden. En zo, stapje voor stapje, scène na scène, zuigt Schrader u mee in de verwrongen geest van een man die, om redenen die we hier niet gaan onthullen, een grote morele schuld uit het verleden meesleept.

De ontmoeting met Cirk (Tye Sheridan), de zoon van een soldaat met wie William vroeger heeft gediend, biedt hem een kans om die schuld voor een stuk af te lossen, en daarnaast is er, heel typisch voor Schrader, natuurlijk ook een vrouw in het spel. Isaac, nog niet zolang geleden als Poe Dameron rondflitsend in een X-Wing-Fighter en naast Jessica Chastain uitblinkend in de televisierie 'Scenes from a Marriage', zet als William één van zijn allerbeste vertolkingen tot nog toe neer: hoe grondig u zijn gelaatstrekken ook ontleedt, u zal met uw blik geen enkeleemotie uit zijn pokerface weten te persen. Tot hij, terwijl de camera traagjes op zijn steeds roder wordende ogen inzoomt, aan een tafeltje in een eethuisje tegenover Cirk zijn 'Schijthol'-monoloog aflevert: een scène die als duizend zwaarden door je heen snijdt.