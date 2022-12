‘The Crown’ op z’n Koreaans, een dode kerstman en hoogstaande horror: het beste om nu te streamen op Netflix en co

‘Don’t Pick Up the Phone’

Vanaf 14 december op Netflix

TRUE CRIME ‘Don’t pick up the phone’: het is regel nummer één in Dua Lipa’s liedje over hoe je moet omgaan met lastige exen, en het is ook een advies dat tientallen managers van Amerikaanse fastfoodrestaurants beter ter harte hadden genomen. Begin jaren 90 kregen een hoop vestigingen van McDonald’s en andere ketens een telefoontje van een man die zich voorstelde als een politieagent of als iemand uit de hogere echelons van het bedrijf, en die zei dat hij onderzoek deed naar personeelsleden die diefstallen hadden gepleegd. Hij vroeg de manager van het filiaal om een verdachte medewerkster mee te nemen naar een kantoor en daar te fouilleren en te vragen om zich uit te kleden. De managers noch de vrouwen durfden neen te zeggen, en de zogenaamde strip search scammer kon meer dan zeventig keer toeslaan. Een 18-jarig meisje werd zelfs aangerand door de verloofde van de vrouwelijke manager die haar moest fouilleren, voor iedereen doorhad dat alles opgezet spel was. Dat laatste geval werd enkele jaren geleden al verfilmd in de psychologische thriller ‘Compliance’, deze nieuwe reeks onderzoekt hoeveel slachtoffers de man heeft gemaakt en waarom zoveel mensen meegingen in zijn verhaal.

‘Who Killed Santa? A Murderville Murder Mystery’

Vanaf 15 december op Netflix

COMEDY Grotendeels onder de radar gebleven, maar geestig genoeg om alsnog in te halen: ‘Murderville’, een komische serie rond een wat dommige rechercheur die mysterieuze moordzaken moet oplossen. De twist is dat Terry Seattle (gespeeld door Will Arnett) in elke aflevering de hulp krijgt van één of andere beroemdheid én dat er geen netjes uitgeschreven scenario is: alles wordt geïmproviseerd. Niet elke celebrity is daar even goed in en de kwaliteit durft weleens te wisselen, maar de afleveringen met Conan O’Brien, Ken Jeong en – een onverwacht komisch talent – Sharon Stone mogen gezien worden. Deze week verschijnt er een kerstspecial, waarin Terry de dood van de Kerstman moet onderzoeken, met aan zijn zijde zijn maatje uit ‘Arrested Development’, Jason Bateman.

Beeld SAEED ADYANI/NETFLIX

‘Under the Queen’s Umbrella’

Nu op Netflix

SERIE Het Zuid-Koreaanse kostuumdrama ‘Under the Queen’s Umbrella’ houdt het midden tussen ‘The Crown’ en ‘House of the Dragon’. Een fictieve koningin uit de bestaande Joseon-dynastie, die van 1392 tot 1910 in Korea heerste, probeert te regelen dat één van haar zonen later de troon zal bestijgen. Maar de kroonprins is doodziek en zijn jongere broers zijn onhandelbaar. De bastaardzonen van de koning dagen de troonopvolgers uit, net als een sluwe schoonmoeder. Politieke spelletjes, omgekochte machtshebbers, huurmoorden en hoogverraad: aan actie geen gebrek in dit paleisdrama, met glansrol van Kim Hye-soo als de koningin. Elke zaterdag verschijnen twee afleveringen op Netflix, de finale wordt begin 2023 geserveerd.

‘American Horror Story: NYC’

Vanaf 14 december op Disney+

SERIE Ryan Murphy werkt voor Netflix aan een tweede seizoen van de hitreeksen ‘Dahmer’ en ‘The Watcher’, maar eerst pakt hij uit met het elfde seizoen van zijn populaire franchise ‘American Horror Story’ op Disney+. Elke jaargang vertelt een nieuw horrorverhaal, met een andere cast en setting. Zo kregen we al een griezelhuis, een heksensamenkomst, een moordhotel, Lady Gaga en Kathy Bates te zien. ‘AHS: NYC’ vindt plaats in het Manhattan van begin jaren 80. De ene na de andere homoseksueel sterft een pijnlijke dood en dat is niet helemaal de schuld van Big Daddy, een griezelige seriemoordenaar met een lederen masker die een handje wordt geholpen door het aidsvirus.

‘Nanny’

Vanaf 16 december op Prime Video

FILM ‘Nanny’ won de Grand Jury Prize op het Sundance Film Festival, iets waar een horrorfilm nooit eerder in is geslaagd. Nikyatu Jusu volgt met haar debuutfilm de trend van hoogstaande horror. ‘Nanny’ is namelijk evenzeer een verontrustende griezelfilm als een bedachtzaam drama over migratie. Anna Diop speelt een alleenstaande moeder die Senegal inruilt voor New York, in de hoop haar zoon een betere toekomst te kunnen geven. Haar American dream wordt echter een nachtmerrie, want tijdens haar job als nanny wordt ze geconfronteerd met verwaande westerlingen en met gruwelpraktijken uit de West-Afrikaanse folklore.

Beeld Courtesy of Prime Video

‘The Recruit’

Vanaf 16 december op Netflix

SERIE Noah Centineo is na zijn rol als perfecte vriendje in de veelbekeken Netflix-trilogie ‘To All the Boys I’ve Loved Before’ te zien in een spionagereeks met geheim agenten en gewiekste spionnen. Centineo zelf speelt een beginnende advocaat bij de CIA, maar hij wordt al in zijn eerste werkweek achternagezeten door horden criminelen. De komische actiereeks is in elkaar gestoken door ervaren rotten als Alexi Hawley (‘The Rookie’, ‘Castle’) en regisseur Doug Liman (‘The Bourne Identity’, ‘Edge of Tomorrow’).