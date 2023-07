‘The Deepest Breath’ op Netflix is prachtig, beangstigend, adembenemend

Freediven is een sport die velen zouden omschrijven als gekkenwerk: zonder zuurstoffles vele tientallen meters recht naar beneden duiken met longen die gaandeweg tot vuistgrootte worden samengeperst, daar een ticketje van een gewicht trekken en terug naar de oppervlakte zwemmen, als tegen de stroom in door de hoge druk. Laura McGann maakte er een uitzonderlijke documentaire over, nu te zien op Netflix: ‘The Deepest Breath’.

In een van de allereerste scènes van deze docu volgen we de Italiaanse Alessia Zecchini tijdens zo’n duik. We zien hoe het water om haar heen langzaam zwart kleurt en drie eindeloze minuten later, wanneer ze weer op weg naar boven is, even langzaam weer blauw. Je hoort een hartslag wegsterven. Enkele meters voor ze de oppervlakte bereikt valt ze plots stil en moet ze door een andere duiker omhoog worden getrokken. Heel akelig zijn de beelden van hoe ze met open ogen die staren in het niets, nog steeds boven water gehouden door de duikers, door een van hen moet worden beademd.

Dit soort black-outs komt nog een paar keer terug en blijft keer op keer moeilijk om naar te kijken. Ik ben geen hypergevoelige kijker maar ik had het oprecht zwaar, al heb ik als kind wel mijn vader voor mijn ogen zien sterven. Voor kijkers met soortgelijke ervaringen is ‘The Deepest Breath’ misschien eerder te mijden.

‘Het blijft de oceaan. En wij zijn niets’, zegt onderwaterfotografe Kristina Vackova wanneer het over ‘the Blue Hole’ gaat, een soort ravijn voor de Egyptische kust met een boog op 50 meter diepte, waar men desgewenst 30 meter lang onderdoor kan zwemmen. Heikel met zuurstofflessen, schier levensgevaarlijk zonder. Vackova kan ervan meespreken: ze verloor haar vriend in ‘the Blue Hole’ en op de rotsen staan vele gedenkstenen voor anderen die er zijn gestorven. Iets in mij mag dit alles dan wel gekkenwerk vinden, ik ben inmiddels oud genoeg om te weten dat iedereen zijn doelen heeft in het leven, en dat die voor niemand anders dan henzelf zin hoeven te hebben.

Hoe spannend de duiksequenties ook mogen wezen, de documentaire zou het bekijken niet waard zijn indien ze niet méér behelsde. ‘The Deepest Breath’ is ook het persoonlijke verhaal van het natuurtalent Alessia Zecchini, dat als kind al droomde van een bestaan als freediver, van in de voetsporen treden van de illustere Natalia Molchanova, een icoon met vele, vele records achter haar naam. Evenzeer vertelt de film het verhaal van Stephen Keenan, een avontuurlijke maar ietwat in het leven verdwaalde Ier. Indrukwekkend zijn de beelden van zijn tocht door het leven, van rimboe tot bergtop en zo door naar de diepte.

McGann slaagt er op meesterlijke wijze in de kijker van piek naar piek te gidsen, zonder daarbij haar aanwezigheid ook maar een seconde te verraden – iets wat de ondertitelaar met dienst overigens wel deed door zich te bezondigen aan de om onbevattelijke redenen in opmars zijnde wanstaltigheid ‘besefte ik me’. Even was ik niet ver verwijderd van mijn eigen black-out, waar ik ongetwijfeld ook de ondertitelaar zou treffen.

Hoe het Alessia en Stephen vergaat kan ik hier niet prijsgeven, hoogstens dat deze documentaire een uitzonderlijk verhaal vertelt dat het hart eveneens tot vuistgrootte samenperst, met een indrukwekkende foto als slotakkoord die u zal achterlaten in een stilte die men zelfs op 100 meter diepte niet vindt. ‘The Deepest Breath’ is prachtig, beangstigend, adembenemend.